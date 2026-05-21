Лукашенко похвалився російськими ракетними комплексами в Білорусі, - ЗМІ

Лукашенко заявив, що його "мрія" про російські "Іскандери" здійснилася

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його "мрія" про російські ракетні комплекси "Іскандер" у Білорусі здійснилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть білоруські ЗМІ, зокрема й  "Белта" та Telegram-канал "Пул первого".

Що заявив Лукашенко

21 травня Лукашенко прибув до ракетної бригади Збройних сил Білорусі в Осиповичському районі.

Там йому продемонстрували роботу комплексу "Іскандер-М" та провели електронний запуск умовного ядерного удару.

"Колись я мріяв про цю машину, а сьогодні у нас їх не одна", – заявив Лукашенко.

Що відомо про навчання

Раніше Міноборони Білорусі повідомило про початок навчань підрозділів із бойового застосування ядерної зброї.

Навчання проходять спільно з російськими військовими.

Також у Міноборони РФ заявили, що Росія вже доставила ядерні боєприпаси до польових пунктів зберігання на території Білорусі.

За даними російського оборонного відомства, до навчань залучили понад 64 тисячі військових, понад 200 ракетних пускових установок та десятки кораблів і літаків.

Вже пора мріяти про красиве місце на кладовищі, підстилка кремлівська
21.05.2026 14:57 Відповісти
Чого б і ні, якщо Україна береже території білорашки?
21.05.2026 15:03 Відповісти
А ми "Нептунами" і "Лютими", не хвалимся... Ми їх непогано застосовуємо... Бо вони - НАШІ... А не "кинуті з панського плеча, наймиту" - щоб "похвалився"...
21.05.2026 15:16 Відповісти
В нього хіба що машини які возять ракети, а боєголовки і коди до запуску ніхто йому в житті не дасть.
21.05.2026 15:21 Відповісти
Ой дивись, чмо колгоспне, ЗСУ швидко тобі око на сраку натягнуть. Так натягнуть шо ані клипнути ані мріяти не зможешь мрійник херов.
21.05.2026 15:33 Відповісти
Дебіл.
21.05.2026 15:44 Відповісти
А две. Правда надувные.
21.05.2026 15:49 Відповісти
 
 