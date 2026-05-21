Лукашенко похвалився російськими ракетними комплексами в Білорусі, - ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його "мрія" про російські ракетні комплекси "Іскандер" у Білорусі здійснилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть білоруські ЗМІ, зокрема й "Белта" та Telegram-канал "Пул первого".

Що заявив Лукашенко

21 травня Лукашенко прибув до ракетної бригади Збройних сил Білорусі в Осиповичському районі.

Там йому продемонстрували роботу комплексу "Іскандер-М" та провели електронний запуск умовного ядерного удару.

"Колись я мріяв про цю машину, а сьогодні у нас їх не одна", – заявив Лукашенко.

Що відомо про навчання

Раніше Міноборони Білорусі повідомило про початок навчань підрозділів із бойового застосування ядерної зброї.

Навчання проходять спільно з російськими військовими.

Також у Міноборони РФ заявили, що Росія вже доставила ядерні боєприпаси до польових пунктів зберігання на території Білорусі.

За даними російського оборонного відомства, до навчань залучили понад 64 тисячі військових, понад 200 ракетних пускових установок та десятки кораблів і літаків.

