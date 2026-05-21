Лукашенко похвастался российскими ракетными комплексами в Беларуси, - СМИ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его "мечта" о российских ракетных комплексах "Искандер" в Беларуси сбылась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут белорусские СМИ, в частности - "Белта" и Telegram-канал "Пул первого".
Что заявил Лукашенко
21 мая Лукашенко прибыл в ракетную бригаду Вооруженных сил Беларуси в Осиповичском районе.
Там ему продемонстрировали работу комплекса "Искандер-М" и провели электронный запуск условного ядерного удара.
"Когда-то я мечтал об этой машине, а сегодня у нас их не одна", - заявил Лукашенко.
Что известно об учениях
Ранее Минобороны Беларуси сообщило о начале учений подразделений по боевому применению ядерного оружия.
Учения проходят совместно с российскими военными.
Также в Минобороны РФ заявили, что Россия уже доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Беларуси.
По данным российского оборонного ведомства, к учениям привлечены более 64 тысяч военных, более 200 ракетных пусковых установок и десятки кораблей и самолетов.
