Беларусь не планирует вступать в войну с Украиной. Готов встретиться с Зеленским где угодно, - Лукашенко
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы не планирует втягиваться в войну против Украины. В то же время он пригрозил совместным с Россией ответом в случае нападения на территорию Беларуси. Он также призывает Владимира Зеленского к переговорам в "любой точке".
Его цитирует "Белта", передает Цензор.НЕТ.
Что говорит диктатор?
Комментируя заявления украинского руководства об угрозе со стороны Беларуси, Лукашенко в очередной раз повторил свой тезис о "немедленном ответе".
"Что касается заявлений о том, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута лишь в одном случае — если на нашу территорию будет совершена агрессия. И здесь уже не втянута (вы слышали из уст президента России) — мы будем вместе защищать нашу Родину от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", — заявил Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что на данный момент Беларусь якобы не намерена воевать с Украиной, поскольку в этом "нет никакой необходимости — ни гражданской, ни военной". Соратник Путина заверил, что Республика Беларусь "не собирается воевать с кем-либо, если ее не трогать", иначе Минск "не будет церемониться".
Встреча с Зеленским
Кроме того, Лукашенко заговорил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений.
"Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов встретиться с ним и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, возможно, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами нам есть о чем говорить, а с Украиной не о чем..." — пожаловался белорусский диктатор.
Отметим, несмотря на регулярные заявления Лукашенко о "миролюбивости", Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения предоставляет свою территорию и воздушное пространство для российских войск и ударов по Украине.
Что предшествовало?
"Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 3314 (1974 року), надання своєю державою власної території, яку інша держава використовує для вчинення акту агресії проти третьої країни, кваліфікується як співучасть у агресії."
Хоча: Зеля до 24/02.2022 - вірив...
Україна не визнає самозванця президентом Білорусі...
Щось думка що це взагалі незалежить від Лукашенка, просто Білорусь це хороший хаб для орків по обходу санкцій з ЄС там їх напрямок в Польщі більше заповнений фурами чим наш.
А всі страшилки і нагнітання роблять наші корупціонери щоб відволітки від їх діяльності. Чогось як орки пішли на Харківщині другий раз, вони мовчали, та і як перший раз також. Те саме з Сумщиною.
Чіткіше думки формулюй...
Що тут не зрозумілого орки не нападуть з того напрямку, поки через білорусів можна експортувати сировину.
А коли буде готуватись реальний наступ звідти, то вся наша еліта в рот води набере і буде говорити що загрози немає.
Саме тому я тебе "чавив" до кінця - щоб не писать свої "припущення", стосовно твого "глибокодум'я" - а щоб ти це САМ сказав...
Там і продажем сировини яка альтернатива, дружба з Китаєм зараз не особливо допомагає, через ціни на сировину і вартість доставки, ЄС купляє дорожче і ближче везти.
погано це все
Полігони загружені для навчання кацапів, найманці з першого дня повномаштабки воюють за рашку.
Все, що можуть білоруси-недокацапи, це знову надати свою територію для бойових дій і мобілізовувати мясо, яке не відомо як поділить з кацапами полігони для навчання.
Якщо досвітчена і в сто раз більша ППО рашки не вигрібає з ударами навіть на 2000 км. То Білоруська "економіка" може повністю згоріти за кілька тижнів.
Пам'ятаємо, як це усате чмо, на зустрічі у такому собі Житомирі, з тогочасним мером міста, таким собі Сухомлиним клявся й божився: "... з Республіки Білорусь, на територію України нічого крім комбайнів, тролейбусів, тракторів не піде"!
А в лютому 2022 році, щось відюулось по іншому, пішли колони окупнтів, і почали палити, гвалтувати, грабувати, руйнувати, нищити!
А тому, вусатий таракан, бульбаш з белараші, немає тобі віри більше, і Напрод України тобі ніякий не братній, скоріше навпаки - волелюбний та супротивний до тебе, падло вусате!
Значит скоро война.
Дещо подібне говорив т. Пу... Единожды солгав кто поверит. А если врет каждьій день...
Їбанько лицемірне. Ніби воно не знає, чому так. Як воно там казало