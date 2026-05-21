Беларусь не планирует вступать в войну с Украиной. Готов встретиться с Зеленским где угодно, - Лукашенко

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы не планирует втягиваться в войну против Украины. В то же время он пригрозил совместным с Россией ответом в случае нападения на территорию Беларуси. Он также призывает Владимира Зеленского к переговорам в "любой точке".

Его цитирует "Белта", передает Цензор.НЕТ.

Что говорит диктатор?

Комментируя заявления украинского руководства об угрозе со стороны Беларуси, Лукашенко в очередной раз повторил свой тезис о "немедленном ответе".

"Что касается заявлений о том, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута лишь в одном случае — если на нашу территорию будет совершена агрессия. И здесь уже не втянута (вы слышали из уст президента России) — мы будем вместе защищать нашу Родину от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что на данный момент Беларусь якобы не намерена воевать с Украиной, поскольку в этом "нет никакой необходимости — ни гражданской, ни военной". Соратник Путина заверил, что Республика Беларусь "не собирается воевать с кем-либо, если ее не трогать", иначе Минск "не будет церемониться".

Встреча с Зеленским

Кроме того, Лукашенко заговорил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений.

"Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов встретиться с ним и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, возможно, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами нам есть о чем говорить, а с Украиной не о чем..." — пожаловался белорусский диктатор.

Отметим, несмотря на регулярные заявления Лукашенко о "миролюбивости", Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения предоставляет свою территорию и воздушное пространство для российских войск и ударов по Украине.

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
  • 21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.

показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Бульбафюрер піздить як дихає
показать весь комментарий
21.05.2026 17:00 Ответить
В Буче, гнида картофельная, встреться.. в подвале где держали под сотню человек кацапы, которые ты пустил в Украину со своей территории.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:10 Ответить
Про цього підарася ,нехочеться нічого читати навіть.
показать весь комментарий
21.05.2026 19:09 Ответить
Лук'янівський слідчий ізолятор підійде?
показать весь комментарий
21.05.2026 17:01 Ответить
Шоб ти і - здох - падла
показать весь комментарий
21.05.2026 17:01 Ответить
Це вже було
показать весь комментарий
21.05.2026 17:01 Ответить
І досі діє.

"Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 3314 (1974 року), надання своєю державою власної території, яку інша держава використовує для вчинення акту агресії проти третьої країни, кваліфікується як співучасть у агресії."
показать весь комментарий
21.05.2026 17:26 Ответить
Ти схожий на мадяра))Той також за мір ва всьом мірє)Але ж ти вже раз нападав...в 2022 році.Думаєш ,сім'ї тих,хто вже втратив своїх на півночі забули?(((Твой дом- тюрма,якщо доживеш.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:03 Ответить
так і повірили...

Хоча: Зеля до 24/02.2022 - вірив...
показать весь комментарий
21.05.2026 17:03 Ответить
У якості кого зустрітися, та - навіщо?
Україна не визнає самозванця президентом Білорусі...
показать весь комментарий
21.05.2026 17:03 Ответить
Так зєля вже два роки як самозванець.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:42 Ответить
Це хто так вирішив - путін, Лубянка, та їхні посіпаки, російські тролі що видають себе за українців на Цензорі, чи просто корисні ідіоти?
показать весь комментарий
23.05.2026 10:37 Ответить
Конституційні повноваження Президента - 5 РОКІВ ,а зєля вже царює 7 РОКІВ .
показать весь комментарий
23.05.2026 13:49 Ответить
"Налякав їжака - голою сракою...". Удар з території БРСР буде офіційно визнаний агресією БРСР, проти УКраїни. Незалежно від того, ХТО нанесе удар... А кацапи саме так і зроблять - ударять тихцем, з-за спини білорусів, щоб спровокувать конфлікт...
показать весь комментарий
21.05.2026 17:04 Ответить
Уже два роки назад також була істерика з нашої сторони, і також під час сильного корупційного скандалу.

Щось думка що це взагалі незалежить від Лукашенка, просто Білорусь це хороший хаб для орків по обходу санкцій з ЄС там їх напрямок в Польщі більше заповнений фурами чим наш.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:09 Ответить
Це ти про що?
показать весь комментарий
21.05.2026 17:10 Ответить
Що ЄС і раша використовує Білорусь як хаб для торгівлі і починати звідки війну оркам не вигідно економічно.

А всі страшилки і нагнітання роблять наші корупціонери щоб відволітки від їх діяльності. Чогось як орки пішли на Харківщині другий раз, вони мовчали, та і як перший раз також. Те саме з Сумщиною.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:30 Ответить
Що за "смесь бульдога, с носорогом, с разновидностью быка..."?
Чіткіше думки формулюй...
показать весь комментарий
21.05.2026 17:48 Ответить
Вроді на тупого не тягнеш, щоб я тут розписував по пів години)))

Що тут не зрозумілого орки не нападуть з того напрямку, поки через білорусів можна експортувати сировину.

А коли буде готуватись реальний наступ звідти, то вся наша еліта в рот води набере і буде говорити що загрози немає.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:56 Ответить
Думаєш, для чого мені треба було тебе "чавить", щоб ти з себе цю глибокодумну "аналітику", видушив? А ти не подумав, що на ядерний удар кацапи рішаться лише тоді, коли їм буде "похєр" будь-яка торгівля з Європою? Бо підрив ядерної бомби в Європі - це загроза всій безпеці у Європейському регіоні, взагалі - а не тільки Україні...
Саме тому я тебе "чавив" до кінця - щоб не писать свої "припущення", стосовно твого "глибокодум'я" - а щоб ти це САМ сказав...
показать весь комментарий
21.05.2026 18:05 Ответить
А зброю буде робити з гівна і палок якщо захід закриє постачання компонентів і станків, кому це вішаєш, їх ракети, системи ППО, літаки.

Там і продажем сировини яка альтернатива, дружба з Китаєм зараз не особливо допомагає, через ціни на сировину і вартість доставки, ЄС купляє дорожче і ближче везти.
показать весь комментарий
21.05.2026 18:45 Ответить
Вентилятор виключи...
показать весь комментарий
21.05.2026 18:52 Ответить
Хочеш я ще тобі прикол розповім що орки сидять в америкаських ШІ через українські проксі сервери, отака справа. Вроді і воюємо з орками але і нафту їм прокачуємо щоб вони бюджет наповнювали і в ІТ та розробках допомагаємо.
показать весь комментарий
21.05.2026 18:52 Ответить
Знаєш - я "клоунів" не терплю, в будь-якому вигляді - і на естраді, і в ЗМІ, і навіть на "Цензорі"...
показать весь комментарий
21.05.2026 18:54 Ответить
Клоун тут ти виходить, в зеркало спочатку глянь.
показать весь комментарий
21.05.2026 18:56 Ответить
А навіщо мені "дивиться у дзеркало", коли я тебе бачу? Ти мелеш дурниці, "високим штилем", поняття не маючи про міжнародне публічне право, на якому базується дипломатія... Для цього треба вміть читать дипломатичні документи, вивчать наслідки їх підписання, і вміть їх оцінювать...
показать весь комментарий
21.05.2026 19:26 Ответить
Досі вірує у свою суб'єктність?
показать весь комментарий
21.05.2026 17:05 Ответить
То хай найвеличніший прийме зустріч, подивимся, чи знов бути як бараном!
показать весь комментарий
21.05.2026 17:08 Ответить
Ну тоді ми на шашлики, правда з ху...лом не проканало
показать весь комментарий
21.05.2026 17:11 Ответить
Насправді це чудова пропозиція. Всі можуть плюватись отрутою і зрозуміло чому. Але. Якщо він дійсно готовий в сумісний моніторинг, де буде видно що військові сили, шпиталі, інфраструктура військова не розгортається, то нехай його Зе впіймає за язик і нав'яже свою повістку.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:13 Ответить
Ти карту ***** покажи!
показать весь комментарий
21.05.2026 17:13 Ответить
значить буде вступати
погано це все
показать весь комментарий
21.05.2026 17:14 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2026 17:19 Ответить
Чим нападе? Танками, снарядами? Так їх вже давним давно рашці передали.
Полігони загружені для навчання кацапів, найманці з першого дня повномаштабки воюють за рашку.
Все, що можуть білоруси-недокацапи, це знову надати свою територію для бойових дій і мобілізовувати мясо, яке не відомо як поділить з кацапами полігони для навчання.
Якщо досвітчена і в сто раз більша ППО рашки не вигрібає з ударами навіть на 2000 км. То Білоруська "економіка" може повністю згоріти за кілька тижнів.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:20 Ответить
Якби хотів то давно би вступив
показать весь комментарий
21.05.2026 17:20 Ответить
А я скажу откуда готовілось нападєніє . Ти **** бульбоноса пам'ятаєш той мем ? Хто тобі повірить жук ти колорадський .
показать весь комментарий
21.05.2026 17:22 Ответить
бiлоруськи вояки розбiжяться як таргани при першому же шухєрє)))
показать весь комментарий
21.05.2026 17:27 Ответить
Та не вже!?
Пам'ятаємо, як це усате чмо, на зустрічі у такому собі Житомирі, з тогочасним мером міста, таким собі Сухомлиним клявся й божився: "... з Республіки Білорусь, на територію України нічого крім комбайнів, тролейбусів, тракторів не піде"!
А в лютому 2022 році, щось відюулось по іншому, пішли колони окупнтів, і почали палити, гвалтувати, грабувати, руйнувати, нищити!
А тому, вусатий таракан, бульбаш з белараші, немає тобі віри більше, і Напрод України тобі ніякий не братній, скоріше навпаки - волелюбний та супротивний до тебе, падло вусате!
показать весь комментарий
21.05.2026 17:27 Ответить
Хто не зрозумів так це бацька потролив зєлю в його ж дусі ,той же лякав українців ,що Білорусь нападе.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:41 Ответить
Білорусь не планує вступати у війну з Україною. Лукашенко

Значит скоро война.
показать весь комментарий
21.05.2026 17:45 Ответить
Білорусь не планує вступати у війну з Україною.

Дещо подібне говорив т. Пу... Единожды солгав кто поверит. А если врет каждьій день...
показать весь комментарий
21.05.2026 17:47 Ответить
На хіба, діду?
показать весь комментарий
21.05.2026 18:06 Ответить
Зустринтесь у Пеклі. І чим скорійш тім краще.
показать весь комментарий
21.05.2026 18:14 Ответить
Другий вошдь кндр.
показать весь комментарий
21.05.2026 18:16 Ответить
Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами нам є про що говорити, а з Україною нема про що..." - поскаржився білоруський диктатор

Їбанько лицемірне. Ніби воно не знає, чому так. Як воно там казало

показать весь комментарий
21.05.2026 18:19 Ответить
Ну так хай зустрінуться - Вова ж казав що готовий на будь-що заради країни. А тут проксі від рф хоче зустрітися. Беремо карти, беремо звідки летіли ракети, беремо західну пресу, і витягуємо говорити - за язик чіпса ніхто ж не тягнув, сам запропонував.
показать весь комментарий
21.05.2026 18:24 Ответить
На нарах
показать весь комментарий
21.05.2026 18:31 Ответить
У кобзона
показать весь комментарий
21.05.2026 18:38 Ответить
Свой в доску ))
показать весь комментарий
21.05.2026 18:50 Ответить
Пуйло підсилає холуя нагадати про оманські обіцянки?
показать весь комментарий
21.05.2026 18:51 Ответить
Який тільки зворушливий перформанс від головного агронома та колекціонера почесних звань ,,останнього диктатора Європи''! Лукашеску знову вийшов на сцену, щоб виконати свій коронний номер: ,,Я ні при чому, я просто стояв поруч ....''Його заяви про ,,неучасть у війні'' та готовність ,,зустрітися із Зеленським будь-де'' звучать так само щиро, як обіцянки вовка не їсти козенят....А це його ,,Нє, ну я не при дєлах!'' і ,,не вступлю у війну'' - це взагалі класичний анекдот. Лукашеску з такою щирою дитячою наівністью намагається переконати нас, що він ніби не в басейні, хоча стоїть посеред води, у плавках, з надувним кругом і довкола нього хлюпаються російські ракети, і серйозно так віщає: ,,Ми у війну не вступаємо, я готовий до переговорів!''. Чувак, ти вже в ній по самі помідори! А хто ж дозволив використовувати свою територію як транзитний хаб і прохідний двір для окупантів, звідки вони запускали ракети і вводили своі війська на нашу територію? Хто надавав аеродроми для зльоту російських бомбардувальників звідки вони літали бомбити наші міста? А ти зараз тут розповідаєш що Білорусь ,,не втягнута''? Лукашеcку настільки не бере участі у війні, що навіть не помітив, як його країна перетворилася на тилову базу агресора. А ці казки про ..захист Батьківщини від Бреста до Владивостока'', -це взагалі топ! Важко повірити, але Лукашеcку на повному серйозі знову продовжує розігрувати комедію, клеїть дурня, розповідаючи про черговий ,,міфічний напад''. І сміх, і сльози… Його концепція ,,самооборони'' - це все та ж стара байка про те, як ,,на нас напали б за шість годин''. Пам'ятаєте ті мемні карти з ,,чотирьох позицій, звідки готувався удар''? Схоже, білоруський диктатор досі тримає їх під подушкою, щоб демонструвати уявним друзям під дією надмірної дози ,,білоруського патріотизму''. Але саме найкумедніше у цій виставі - це спроба вдати, ніби в Лукашеску є хоч якийсь вибір. Людина, яка давно перетворилася на «,,убернатора Північно-Західного краю рф'' з правом на особистий парадний мундир, розповідає про якісь там ,,самостійні рішення'' .Він не просто ,,буде втягнутий'', він уже давно там по самі вуха. Його ,,незалежність'' випарувалася в той самий момент, коли він дозволив використовувати білоруську землю для вторгнення. Х#йлу навіть не треба дзвонити в Мінськ, щоб почати нову фазу агресії - він просто натисне кнопку, і Лукашеску навіть не встигне договорити свій черговий тост про ,,братні народи''....Слухати ці ,,миротворчі'' заяви від людини, чия армія тримає палець на спусковому гачку виключно за вказівкою кремля - це як слухати лекцію про дієтологію від канібала. Лукашеску може малювати будь-які карти, розказувати про захист від ,,нападу'' і кликати на зустрічі - але поки що він слухняно стоїть у прихожій у путіна у позі лакея . Стоіть на низькому старті, чекає команди господаря , виправдовується перед усім світом, а виглядає як дрібний шахрай, якого впіймали за руку в чужій кишені, а він кричить: ,,Це не я, я просто поруч стояв і захищав Батьківщину!''.Слухняна маріонетка, яка вперто намагається переконати, що вона керує нитками. і не розуиіє що з нього такий же самостійний і незалежний політик, як з табуретки балерина......
показать весь комментарий
21.05.2026 18:56 Ответить
Бульбофюрер, дивлячись що робить Мадяр з СБУ зросійськими НПЗ, жадає домовитись з Зеленським, щоб не чипали його Мозирський НПЗ.
показать весь комментарий
21.05.2026 19:04 Ответить
Справа в тому що Лукаш не субєктний, а білоруси - раби
показать весь комментарий
21.05.2026 19:17 Ответить
а на що це посміховисько вусате взагалі повпливати може? щоб з ним розмовляти.. хай сидить на жопі ровно і не дьоргається, якщо пожити ще хоче..
показать весь комментарий
23.05.2026 16:15 Ответить
 
 