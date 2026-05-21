Беларусь не планирует вступать в войну с Украиной. Готов встретиться с Зеленским где угодно, - Лукашенко

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы не планирует втягиваться в войну против Украины. В то же время он пригрозил совместным с Россией ответом в случае нападения на территорию Беларуси. Он также призывает Владимира Зеленского к переговорам в "любой точке".

Его цитирует "Белта", передает Цензор.НЕТ.

Что говорит диктатор?

Комментируя заявления украинского руководства об угрозе со стороны Беларуси, Лукашенко в очередной раз повторил свой тезис о "немедленном ответе".

"Что касается заявлений о том, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута лишь в одном случае — если на нашу территорию будет совершена агрессия. И здесь уже не втянута (вы слышали из уст президента России) — мы будем вместе защищать нашу Родину от Бреста до Владивостока, где расположены два государства", — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что на данный момент Беларусь якобы не намерена воевать с Украиной, поскольку в этом "нет никакой необходимости — ни гражданской, ни военной". Соратник Путина заверил, что Республика Беларусь "не собирается воевать с кем-либо, если ее не трогать", иначе Минск "не будет церемониться".

Встреча с Зеленским

Кроме того, Лукашенко заговорил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений.

"Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов встретиться с ним и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, возможно, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами нам есть о чем говорить, а с Украиной не о чем..." — пожаловался белорусский диктатор.

Отметим, несмотря на регулярные заявления Лукашенко о "миролюбивости", Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения предоставляет свою территорию и воздушное пространство для российских войск и ударов по Украине.

Что предшествовало?

Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.

