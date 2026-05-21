Кремль заявив, що ядерні навчання в Білорусі – це сигнал для НАТО
Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков назвав спільні ядерні навчання Росії та Білорусі "сигналом Європі та НАТО".
Як передає Цензор.НЕТ, його цитує пропагандистське агентство ТАСС.
Заява Кремля
У відповідь на запитання, чи є спільні ядерні навчання Росії та Білорусі сигналом для Європи та НАТО, Пєсков сказав: "Будь-які навчання є частиною військового будівництва, і будь-які навчання є сигналом".
Раніше у міноборони РФ заявили, що доставили ядерні боєприпаси у польові пункти зберігання ракетної бригади на території Білорусі у межах ядерних навчань. Російські інформагентства повідомили, що на навчаннях ядерних сил у Білорусі "розгорнули "Іскандер-М" зі спецбоєприпасами".
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
- 21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.
