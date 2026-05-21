Кремль заявив, що ядерні навчання в Білорусі – це сигнал для НАТО

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков назвав спільні ядерні навчання Росії та Білорусі "сигналом Європі та НАТО".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Заява Кремля

У відповідь на запитання, чи є спільні ядерні навчання Росії та Білорусі сигналом для Європи та НАТО, Пєсков сказав: "Будь-які навчання є частиною військового будівництва, і будь-які навчання є сигналом".

Раніше у міноборони РФ заявили, що доставили ядерні боєприпаси у польові пункти зберігання ракетної бригади на території Білорусі у межах ядерних навчань. Російські інформагентства повідомили, що на навчаннях ядерних сил у Білорусі "розгорнули "Іскандер-М" зі спецбоєприпасами".

Що передувало?

  • Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
  • 21 травня СБУ повідомила про посилені заходи безпеки у п’яти північних областях України, що межують з Росією та Білоруссю.

Топ коментарі
+13
ТА ВСІМ НАЧХАТИ!!!!

Блін ці придурки реально отбиті!

- НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЬ - у вас є ЯЗ і НАТО теж - система стримуванн
- НАТО більшщ спокійне чим з СССР бо всі ваші бабки діти і коханки там

кого ви лякаєте олухи?
21.05.2026 16:11 Відповісти
+7
десь недалеко чергують британські французькі і американські субмарини з ябч на борту . ракети долетять максимум за 15 хвилин після старту і бункер ***** не допоможе і ************* з ********** також і вони це добре усвідомлюють тому фекалія ***** і ************* то в них державна таємниця з грифом сов. секретно
21.05.2026 16:21 Відповісти
+6
Підлякують - уроди
21.05.2026 16:08 Відповісти
Кацапи вирішили показать свої "м'язи"... Але "чужими руками"... Прикрилися "старою лисою шавкою"...
21.05.2026 16:09 Відповісти
Кацапи з бульбашами знову клепки посіяли. Картопляний фюрер вирішив показати себе ветераном восьми війн та п"яти локальних конфліктів.
21.05.2026 16:17 Відповісти
Бульбашів можна "поздоровить"... Кілька ракет, з ядерними боєголовками, знову перенацілені на Білорусь... Тобто, вони знову стали "МІШЕНЯМИ" - як і при СРСР.... А якщо кацапи наберуться нахабства, і запустять ракету по нас - то БРСР стане "Чорнобилем" повністю... Адже, хоч у нас і немає ядерних боєголовок - але у нас є "Нептуни"... І вони можуть донести до території БРСР боєголовки, наповнені відпрацьованим ядерним пальним... І заллють ним "відповідні" території...
Нічого особистого - просто "інтереси держави"...
21.05.2026 16:45 Відповісти
Московські гопники кидають понти перед Європою?
21.05.2026 16:22 Відповісти
Точно. Чіткий сигнал, що треба озброюватися та відроджувати виробництво ЯЗ.
Хоча заява типово по-москальському абсурдна.
21.05.2026 16:44 Відповісти
Так вони,що вчилися ядро товкати!?? До Олімпіади готуються....
21.05.2026 17:16 Відповісти
Свідомо включити свою країну до списку цілей для ядерки може тільки такий дурень, як Лука.
21.05.2026 17:55 Відповісти
Кцапи продовжують лякати Європу і дідуся Трампа. Та ніхто вас, ідіоти, не боїться.
21.05.2026 18:04 Відповісти
 
 