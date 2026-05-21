Путін та Сі Цзіньпін обговорювали "тему України", - Пєсков

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна: чи обговорювали Україну?

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю обговорював із лідером КНР Сі Цзіньпіном війну в Україні.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали запропонований у 2023 році китайський план врегулювання в Україні, хоча тему України порушували", - цитують його російські ЗМІ.

Також прессекретар диктатора заявив, що Росія нібито готова до діалогу з Європою.

Візит Путіна до КНР

  • Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня. У МЗС Китаю повідомили, що Путін і Сі обговорюватимуть двосторонні відносини. Також союзники зупиняться на міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес.
  • Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

Китайсько-бразильський мирний план

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Китай і Бразилія наприкінці травня 2024 року оприлюднили спільну позицію щодо політичного врегулювання "кризи в Україні", заявивши про підтримку мирної конференції, визнаної Україною і Росією, за рівноправної участі всіх сторін та з обговоренням усіх мирних планів.

При цьому сторони сформулювали шість пунктів, виконання яких, на їхню думку, дозволить повернути мир в Україну, не згадуючи при цьому про відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Пішли ви нахєр з вашими "переговорами"!!!
Насрати.
тобто ти малороска заперечуєш суверенність України ?
Насрати.
