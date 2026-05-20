Акції "Газпрому" обвалилися після візиту Путіна в Китай, - ЗМІ

Акції "Газпрому" на Московській біржі різко знизилися після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю, де сторонам не вдалося досягти домовленостей щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Акції нафтогазових компаній РФ впали

Під час торгів на Московській біржі акції російського газового монополіста впали на 3,5% – до 119,06 рубля за папір. Таким чином акції "Газпрому" стали одними з лідерів зниження серед "блакитних фішок" російського фондового ринку.

Загальні втрати з початку візиту Путіна до Пекіна перевищили 120 млрд рублів, або приблизно $1,75 млрд.

Зазначається, що інвестори розраховували на конкретні домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Однак попри участь у переговорах п'ятьох віцепрем’єрів РФ та підписання понад 40 підсумкових документів, жоден із них не стосувався нафтогазової співпраці. Ба більше, у документах взагалі відсутні згадки про газопровід "Сила Сибіру-2".

Повідомляється, що на тлі провалу переговорів Путіна в Китаї знизилися акції й інших компаній. Зокрема, на 2% просіли акції "Роснефти", на 1,5% — "Газпром нефти", на 1,3% — "Новатэка".

Візит Путіна до КНР

Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня.

Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

