Акції "Газпрому" обвалилися після візиту Путіна в Китай, - ЗМІ
Акції "Газпрому" на Московській біржі різко знизилися після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю, де сторонам не вдалося досягти домовленостей щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".
Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Акції нафтогазових компаній РФ впали
Під час торгів на Московській біржі акції російського газового монополіста впали на 3,5% – до 119,06 рубля за папір. Таким чином акції "Газпрому" стали одними з лідерів зниження серед "блакитних фішок" російського фондового ринку.
Загальні втрати з початку візиту Путіна до Пекіна перевищили 120 млрд рублів, або приблизно $1,75 млрд.
Зазначається, що інвестори розраховували на конкретні домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".
Однак попри участь у переговорах п'ятьох віцепрем’єрів РФ та підписання понад 40 підсумкових документів, жоден із них не стосувався нафтогазової співпраці. Ба більше, у документах взагалі відсутні згадки про газопровід "Сила Сибіру-2".
Повідомляється, що на тлі провалу переговорів Путіна в Китаї знизилися акції й інших компаній. Зокрема, на 2% просіли акції "Роснефти", на 1,5% — "Газпром нефти", на 1,3% — "Новатэка".
Візит Путіна до КНР
- Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня.
- Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.
Пекін використовує вразливе геополітичне становище kремля як важіль тиску для отримання величезних дисконтів, паралельно здійснюючи масштабний перехід на відновлювані джерела енергії.
Переговори щодо будівництва цього газопроводу тривають роками.
Китай затягує процес, не бажаючи брати на себе зобов'язання купувати великі обсяги та вимагаючи внутрішньоросійських цін на газ.
Росія змушена продавати газ Китаю зі знижкою 27-38% порівняно з європейським ринком.
Щоб не повторити помилку Європи, Китай купує газ у Туркменістану, а також нарощує імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з США, Катару та інших країн.
Пекін інвестує мільярди доларів у розвиток водневої промисловості, щоб замістити використання вугілля та газу у важкій промисловості.
Для Пекіна російські енергоносії - це тимчасовий, дешевий ресурс, який купують виключно на китайських умовах, поки країна будує повністю самодостатню декарбонізовану економіку майбутнього.