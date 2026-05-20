Акції "Газпрому" обвалилися після візиту Путіна в Китай, - ЗМІ

Акції "Газпрому" на Московській біржі різко знизилися після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю, де сторонам не вдалося досягти домовленостей щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Акції нафтогазових компаній РФ впали 

Під час торгів на Московській біржі акції російського газового монополіста впали на 3,5% – до 119,06 рубля за папір. Таким чином акції "Газпрому" стали одними з лідерів зниження серед "блакитних фішок" російського фондового ринку.

Загальні втрати з початку візиту Путіна до Пекіна перевищили 120 млрд рублів, або приблизно $1,75 млрд.

Зазначається, що інвестори розраховували на конкретні домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Однак попри участь у переговорах п'ятьох віцепрем’єрів РФ та підписання понад 40 підсумкових документів, жоден із них не стосувався нафтогазової співпраці. Ба більше, у документах взагалі відсутні згадки про газопровід "Сила Сибіру-2".

Повідомляється, що на тлі провалу переговорів Путіна в Китаї знизилися акції й інших компаній. Зокрема, на 2% просіли акції "Роснефти", на 1,5% — "Газпром нефти", на 1,3% — "Новатэка".

  • Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня
  • Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

20.05.2026 23:15 Відповісти
В Цій новині смішний уже заголовок "акції газпрому" - це компанія яка має борг що перевищує її вартість. По факту вона коштує 0.
20.05.2026 23:14 Відповісти
Прийдеться Ху'йлу знову благати Тромба щоб врятував і зняв санкції, а ще заставив Україну і Європу запустити газопроводи
20.05.2026 23:23 Відповісти
Чудово пуйло з'їздило
20.05.2026 23:30 Відповісти
Китай веде прагматичну та жорстку гру в енергетичній сфері, максимізуючи власну безпеку та уникаючи критичної залежності від Росії.
Пекін використовує вразливе геополітичне становище kремля як важіль тиску для отримання величезних дисконтів, паралельно здійснюючи масштабний перехід на відновлювані джерела енергії.

Переговори щодо будівництва цього газопроводу тривають роками.
Китай затягує процес, не бажаючи брати на себе зобов'язання купувати великі обсяги та вимагаючи внутрішньоросійських цін на газ.

Росія змушена продавати газ Китаю зі знижкою 27-38% порівняно з європейським ринком.
Щоб не повторити помилку Європи, Китай купує газ у Туркменістану, а також нарощує імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з США, Катару та інших країн.
20.05.2026 23:32 Відповісти
До 2029 року чиста енергія має складати 29% у структурі всього енергоспоживання Китаю, а до 2035 року країна планує подвоїти потужності відновлюваної енергетики.
Пекін інвестує мільярди доларів у розвиток водневої промисловості, щоб замістити використання вугілля та газу у важкій промисловості.
Для Пекіна російські енергоносії - це тимчасовий, дешевий ресурс, який купують виключно на китайських умовах, поки країна будує повністю самодостатню декарбонізовану економіку майбутнього.
20.05.2026 23:34 Відповісти
Що там у вас вже обвалилося, аж на 3,5 %? Просто, найбільш вірогідно, акції відіграли зріст на очікуванні підписання договору. Так на всіх біржах. NYSE, взагалі, трохи не кожен день хитає від регулярного брєда Трампа, як пролєтарія в пʼятницю.
20.05.2026 23:41 Відповісти
коли трумп каже що мирна угода з іраном ось-ось буде підписана-акції ростуть,а коли каже що знищить аятол-акції падають,якось так
21.05.2026 00:00 Відповісти
Унизил старший узкоглазый брат *****, надругался над ним и поглумился. Еще б от Украины по кремлю прилетело бы, с поздравлением и приветом.
