Путін та Сі Цзіньпін під час зустрічі розкритикували ядерні й оборонні плани США

Китай і Росія засудили плани президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита "Золотий купол" та "безвідповідальну" ядерну політику Вашингтона на спільній зустрічі 20 травня.

Про це повідомляє Reuters, пише Цензор.НЕТ.

Критика США

У спільній заяві Путіна та Сі Цзіньпіна йдеться, що американський проєкт системи перехоплення ракет наземного та космічного базування "Золотий купол" "загрожує глобальній стратегічній стабільності".

Спільна заява підкреслила, що, хоча Сі прагне стабільних і конструктивних відносин з Трампом, він принципово розходиться з ним у ключових питаннях, де позиція Китаю тісно узгоджується з позицією Росії.

Крім того, Сі та Путін дорікнули США через припинення дії останнього договору, який обмежував ядерні арсенали Вашингтона та Москви. Ця угода втратила чинність у лютому, коли Трамп не відреагував на пропозицію Кремля продовжити обмеження ще на рік.

Візит Путіна до КНР

Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня. У МЗС Китаю повідомили, що Путін і Сі обговорюватимуть двосторонні відносини. Також союзники зупиняться на міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес.

Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

