Путін та Сі Цзіньпін під час зустрічі розкритикували ядерні й оборонні плани США

Китай і Росія засудили плани президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита "Золотий купол" та "безвідповідальну" ядерну політику Вашингтона на спільній зустрічі 20 травня.

Критика США

У спільній заяві Путіна та Сі Цзіньпіна йдеться, що американський проєкт системи перехоплення ракет наземного та космічного базування "Золотий купол" "загрожує глобальній стратегічній стабільності".

Спільна заява підкреслила, що, хоча Сі прагне стабільних і конструктивних відносин з Трампом, він принципово розходиться з ним у ключових питаннях, де позиція Китаю тісно узгоджується з позицією Росії.

Крім того, Сі та Путін дорікнули США через припинення дії останнього договору, який обмежував ядерні арсенали Вашингтона та Москви. Ця угода втратила чинність у лютому, коли Трамп не відреагував на пропозицію Кремля продовжити обмеження ще на рік.

Візит Путіна до КНР

  • Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня. У МЗС Китаю повідомили, що Путін і Сі обговорюватимуть двосторонні відносини. Також союзники зупиняться на міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес.
  • Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

Топ коментарі
+7
"глобальній стратегічній стабільності" вже ніщо не загрожує, бо вона вже повністю зруйнована 🤔
показати весь коментар
20.05.2026 16:37 Відповісти
+6
Тобто репетиція ядерних атак , що робила раша у Білорусі - це до Сі не дійшло?
А те що кремлівська гнида провокує Білорусь на ядерну атаку, щоб відповідь була по Білорусі . Це як ?
показати весь коментар
20.05.2026 16:40 Відповісти
+4
Трамп не мужик, раз "друганы" так говорят).
показати весь коментар
20.05.2026 16:35 Відповісти
Узкоглазый и плешивый стали жаловаться друг другу, что Рыжий хочет усилить щит Америки от русских и китайских ракет. Ну изверг же, в нАтуре. Ничего святого.
показати весь коментар
20.05.2026 16:59 Відповісти
От мразота!Готуватись до захисту,це означає загрозу для стабільності!!!!!!
показати весь коментар
20.05.2026 17:00 Відповісти
Щось ти не те з'їла. Коноплі, чи шо?
показати весь коментар
20.05.2026 16:44 Відповісти
Білорусь до застосуавння кацапської ядерної зброї (якщо вона там взагалі є) не має ніякого відношення! Пропаганда для кацапського плебса!
показати весь коментар
20.05.2026 17:30 Відповісти
