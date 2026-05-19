Мерц сподівається, що Сі Цзіньпін переконає Путіна завершити війну проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з Володимиром Путіним зможе вплинути на російського диктатора з метою завершення загарбницької війни проти України.

Про це Мерц заявив після переговорів у Берліні зі швейцарським лідером Гі Пармеленом, інформує Цензор.НЕТ.

Надії Мерца

Мерц визнав, що не очікує суттєвих змін у стратегічних відносинах між Росією та Китаєм під час візиту Путіна.

"Але ми, звичайно, пов’язуємо з цим візитом надію, що президент Сі також вплине на Путіна, щоб той завершив війну в Україні, яку він не може виграти", - сказав політик.

Візит Путіна до КНР

Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня. У МЗС Китаю повідомили, що Путін і Сі обговорюватимуть двосторонні відносини. Також союзники зупиняться на міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес.

Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

