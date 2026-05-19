Мерц надеется, что Си Цзиньпин убедит Путина завершить войну против Украины

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным сможет оказать влияние на российского диктатора с целью прекращения агрессивной войны против Украины. 

Об этом Мерц заявил после переговоров в Берлине со швейцарским лидером Ги Пармеленом, сообщает Цензор.НЕТ.

Надежды Мерца

Мерц признал, что не ожидает существенных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем во время визита Путина.

"Но мы, конечно, связываем с этим визитом надежду, что президент Си также повлияет на Путина, чтобы тот завершил войну в Украине, которую он не может выиграть", — сказал политик.

Визит Путина в КНР

  • Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. В МИД Китая сообщили, что Путин и Си будут обсуждать двусторонние отношения. Также союзники остановятся на международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.
  • Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

Китай путін владимир Си Цзиньпин Фридрих Мерц
Дай тауруси, ми в них ядерку напхаєм!
19.05.2026 23:09 Ответить
А Зеленський запустить,ага...
19.05.2026 23:37 Ответить
Нагадує одного лоха. "Ми очікуємо від партнерів..."
19.05.2026 23:14 Ответить
Нагадує коментар Озерова хокейного матчу за участю хокеїстів збірної СРСР: Нашим потрібна лише перемога, лише перемога американців над шведами!
19.05.2026 23:25 Ответить
сподіванка цяцянка геру Мерцеві радість.
цей наївняк ніколи не спиниться...
19.05.2026 23:17 Ответить
А навіщо Китаю завершення війни? Вони зараз добре заробляють на цьому. Як і "партнери" із Європи...
19.05.2026 23:17 Ответить
Аа...так то "партнери" із Європи в нас гроші крадуть...
19.05.2026 23:30 Ответить
Ну так "партнери", закривають очі на це. Ніхто з них, публічно, не сказав ні слова "лідеру", про його "династію".
19.05.2026 23:34 Ответить
То мав би зробити зе,як президент,згідно своїх функцій і повноважень,а не Мерцу сподіватись.Біда в тому,що їх він віддав своєму завгоспу,якого тепер ніби трусять,та ще і пов'язують рос.службами.
Тому і пробуксовка на шляху до миру.
19.05.2026 23:22 Ответить
RFI
путін є майже ідеальним російським диктатором для Китаю: слабкий та авантюрний, але ще тримається і передбачувано потребує підтримки.
Очільник Кремля не здатен стратегічно мислити, але може продавати майбутнє своєї країни заради продовження сьогоднішньої війни. Для Китаю це дуже зручна конструкція.

Пекіну не обов'язково хотіти повної перемоги путіна. Навпаки, занадто сильна Росія була б для Китаю менш зручною.

Водночас Пекін не зацікавлений у швидкій поразці путіна, бо вона може похитнути сам режим. Для нього більш вигідно, щоб путін не перемагав, але й не падав, а Москва постійно потребувала підтримки й дедалі глибше втягувалася в китайську орбіту.

Тому стратегія Пекіну може бути дуже простою - не допустити путінської катастрофи, але й не дати йому стати справжнім переможцем. Нехай він продовжує війну, витрачає ресурси і послаблює Росію. І таким чином дедалі більше залежить від китайського ринку, китайських технологій, китайської дипломатії. А Китай тим часом спокійно, крок за кроком, прибиратиме країну до своїх рук.
19.05.2026 23:24 Ответить
Москва вже не перебуває в позиції вільного маневру між різними центрами сили.
Вона дедалі більше стає частиною китайської сфери впливу.
Їй можуть ще довго розповідати про «перезавантаження», «новий баланс», «угоди» чи «геополітичні комбінації», але стратегічна реальність уже сформувалася.
Китай свою здобич із рук не випустить.
19.05.2026 23:27 Ответить
Аби побалакати
19.05.2026 23:37 Ответить
Війну закінчать ЗСУ, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі окуповані території, ніякий диктатор *****, Сі, Мерц або Трамп цього не зроблять бо не мають повноважень!
19.05.2026 23:38 Ответить
19.05.2026 23:38 Ответить
Дурний чи шо ? Не буде Ci цим займатися, невже не зрозумiло ?
19.05.2026 23:42 Ответить
А мені здається не Путіна, а Україну.
19.05.2026 23:45 Ответить
Дебіл. Воно справді таке дурне чи притворяється не розуміючи що Ху'йло веде війну саме з дозволу Китаю? Згадайте хоча б як все починалось. Ху'йло напало на Україну відразу після зустрічі з Сі. Склади два +два придурок
20.05.2026 00:18 Ответить
Китай зараз як ніколи заробляє на війні постачанням озброєнь. Крім того Китай зараз виконує свою найголовнішу ціль, виснажуючи війнами в Україні і ірані Європу і сша. Коли всі висунуть язики від знемоги в діло вступить Катай свіжими силами і почне добивати лежачих
20.05.2026 00:21 Ответить
 
 