Мерц надеется, что Си Цзиньпин убедит Путина завершить войну против Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным сможет оказать влияние на российского диктатора с целью прекращения агрессивной войны против Украины.
Об этом Мерц заявил после переговоров в Берлине со швейцарским лидером Ги Пармеленом, сообщает Цензор.НЕТ.
Надежды Мерца
Мерц признал, что не ожидает существенных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем во время визита Путина.
"Но мы, конечно, связываем с этим визитом надежду, что президент Си также повлияет на Путина, чтобы тот завершил войну в Украине, которую он не может выиграть", — сказал политик.
Визит Путина в КНР
- Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. В МИД Китая сообщили, что Путин и Си будут обсуждать двусторонние отношения. Также союзники остановятся на международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.
- Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.
цей наївняк ніколи не спиниться...
Тому і пробуксовка на шляху до миру.
путін є майже ідеальним російським диктатором для Китаю: слабкий та авантюрний, але ще тримається і передбачувано потребує підтримки.
Очільник Кремля не здатен стратегічно мислити, але може продавати майбутнє своєї країни заради продовження сьогоднішньої війни. Для Китаю це дуже зручна конструкція.
Пекіну не обов'язково хотіти повної перемоги путіна. Навпаки, занадто сильна Росія була б для Китаю менш зручною.
Водночас Пекін не зацікавлений у швидкій поразці путіна, бо вона може похитнути сам режим. Для нього більш вигідно, щоб путін не перемагав, але й не падав, а Москва постійно потребувала підтримки й дедалі глибше втягувалася в китайську орбіту.
Тому стратегія Пекіну може бути дуже простою - не допустити путінської катастрофи, але й не дати йому стати справжнім переможцем. Нехай він продовжує війну, витрачає ресурси і послаблює Росію. І таким чином дедалі більше залежить від китайського ринку, китайських технологій, китайської дипломатії. А Китай тим часом спокійно, крок за кроком, прибиратиме країну до своїх рук.
Вона дедалі більше стає частиною китайської сфери впливу.
Їй можуть ще довго розповідати про «перезавантаження», «новий баланс», «угоди» чи «геополітичні комбінації», але стратегічна реальність уже сформувалася.
Китай свою здобич із рук не випустить.