Мерц надеется, что Си Цзиньпин убедит Путина завершить войну против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным сможет оказать влияние на российского диктатора с целью прекращения агрессивной войны против Украины.

Об этом Мерц заявил после переговоров в Берлине со швейцарским лидером Ги Пармеленом, сообщает Цензор.НЕТ.

Надежды Мерца

Мерц признал, что не ожидает существенных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем во время визита Путина.

"Но мы, конечно, связываем с этим визитом надежду, что президент Си также повлияет на Путина, чтобы тот завершил войну в Украине, которую он не может выиграть", — сказал политик.

Визит Путина в КНР

Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. В МИД Китая сообщили, что Путин и Си будут обсуждать двусторонние отношения. Также союзники остановятся на международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

