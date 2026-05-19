Диктатор РФ Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай
Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Китай вслед за президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.
Детали
В Пекине диктатор России будет находиться 19 и 20 мая. Его помощник Юрий Ушаков заявлял, что переговоры между Путиным и Си Цзиньпином запланированы на среду, 20 мая, а вечером они продолжат общение "за чаем" по вопросам международной политики.
По словам Ушакова, во время визита лидера Кремля в Китай запланировано подписание около 40 документов о сотрудничестве. Отмечается, что это первая зарубежная поездка российского диктатора в 2026 году.
Визит Трампа в Китай
- Этот визит происходит вскоре после того, как 15 мая Дональд Трамп завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.
Топ комментарии
+8 Дмитро Михайловський
показать весь комментарий19.05.2026 18:55 Ответить Ссылка
+6 Frol Fedoroff
показать весь комментарий19.05.2026 19:12 Ответить Ссылка
+6 Artcore
показать весь комментарий19.05.2026 19:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Писати треба зрозуміліше.
Мухи були в легкому ауе, коли бджоли полетіли до лайна.
Китай і Росія підписали угоду про будівництво нового газопроводу.
Новий трубопровід «Сила Сибіру 2» постачатиме 50 мільярдів кубічних метрів газу щорічно з Росії до Китаю через Монголію.
Втім, сторони досі не узгодили ціну та інші ключові умови. Аналітики попереджають, що переговори можуть тривати роками й зрештою так і не завершитися угодою.
У 2025 році Росія також погодилася постачати Китаю додатково 2,5 мільйони тонн нафти щороку через Казахстан.
З погляду китайської еліти путін виглядає не великим стратегом, а політичним невдахою, який не прорахував наслідків власної авантюри. Він починав те, що сам називав «спецоперацією», очевидно, розраховуючи на швидкий результат.
Кілька днів, кілька тижнів, максимум коротку кампанію з демонстративним політичним фіналом. Але «спецоперація» перетворилася на велику, тривалу і криваву війну без очевидної перемоги й без зрозумілого виходу.
У цьому й полягає головний провал путіна. Якщо ти починаєш війну, не розуміючи її реальної ціни, не прораховуючи ризиків, не враховуючи здатності противника до спротиву, не оцінюючи міжнародних наслідків, то це - не стратегія, це - авантюра. А якщо вона затягується на роки, виснажує країну, руйнує її зовнішні позиції й робить залежною від сильнішого партнера, то це вже історичний провал.