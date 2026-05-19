Диктатор РФ Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай

Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Китай вслед за президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

В Пекине диктатор России будет находиться 19 и 20 мая. Его помощник Юрий Ушаков заявлял, что переговоры между Путиным и Си Цзиньпином запланированы на среду, 20 мая, а вечером они продолжат общение "за чаем" по вопросам международной политики.

По словам Ушакова, во время визита лидера Кремля в Китай запланировано подписание около 40 документов о сотрудничестве. Отмечается, что это первая зарубежная поездка российского диктатора в 2026 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп опроверг "слова" Си Цзиньпина о том, что Путин "пожалеет" о вторжении в Украину

Визит Трампа в Китай

Этот визит происходит вскоре после того, как 15 мая Дональд Трамп завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

Читайте также: Россия готовит объяснение поражения на фоне атак дронов на Москву, - The Telegraph