РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9747 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Китая Визит Путина в Китай
1 696 19

Диктатор РФ Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай

путин,си,цзиньпин

Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Китай вслед за президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

В Пекине диктатор России будет находиться 19 и 20 мая. Его помощник Юрий Ушаков заявлял, что переговоры между Путиным и Си Цзиньпином запланированы на среду, 20 мая, а вечером они продолжат общение "за чаем" по вопросам международной политики.

По словам Ушакова, во время визита лидера Кремля в Китай запланировано подписание около 40 документов о сотрудничестве. Отмечается, что это первая зарубежная поездка российского диктатора в 2026 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп опроверг "слова" Си Цзиньпина о том, что Путин "пожалеет" о вторжении в Украину

Визит Трампа в Китай

  • Этот визит происходит вскоре после того, как 15 мая Дональд Трамп завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

Читайте также: Россия готовит объяснение поражения на фоне атак дронов на Москву, - The Telegraph

Автор: 

Китай (3364) путин владимир (32498)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
диктатор ***** - пишіть правильно
показать весь комментарий
19.05.2026 18:55 Ответить
+6
Візит кацапів до Китаю
показать весь комментарий
19.05.2026 19:12 Ответить
+6
Значить треба бомбити москву сьогодні вночі
показать весь комментарий
19.05.2026 19:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
диктатор ***** - пишіть правильно
показать весь комментарий
19.05.2026 18:55 Ответить
Результат для Украины посмотрим после визита, или Путен будет заканчивать сво или, или, но Путен лакей и будет выполнять указания Си.
показать весь комментарий
19.05.2026 19:00 Ответить
Мабуть ***** собі в горлянку вантуз вставив щоб краще в Сіпіна відсмоктувати.
показать весь комментарий
19.05.2026 19:00 Ответить
А чтого його там одразу не заарештували ?
показать весь комментарий
19.05.2026 19:03 Ответить
Який з його двійників-п'ятирників?
показать весь комментарий
19.05.2026 19:06 Ответить
Ну це ж очевидно, якут!
показать весь комментарий
19.05.2026 19:08 Ответить
***** вепс звичайний
показать весь комментарий
19.05.2026 19:15 Ответить
Візит кацапів до Китаю
показать весь комментарий
19.05.2026 19:12 Ответить
Значить треба бомбити москву сьогодні вночі
показать весь комментарий
19.05.2026 19:13 Ответить
Диктатор путін це як дірка в сортирі. Це все понятно. Науя це писати?
Писати треба зрозуміліше.
Мухи були в легкому ауе, коли бджоли полетіли до лайна.
показать весь комментарий
19.05.2026 19:15 Ответить
Мабуть ще й "кремлівських тузів" напхав у колоду. Щоб не казали (особливо Трамп), що у нього немає карт.
показать весь комментарий
19.05.2026 19:27 Ответить
Таке враження що цих двох як школярів до завуча виклиаає товарищ сі що одне фсбешне лайно а інше на гачку у нього будуть робити що старший скаже
показать весь комментарий
19.05.2026 19:36 Ответить
За м'яском подався?
показать весь комментарий
19.05.2026 19:46 Ответить
Дивне фото, мабуть забув свої лабутени взути.
показать весь комментарий
19.05.2026 20:08 Ответить
А на фото не путин. Если сравнить его фото с парада с этим, то это вообще два разных человека не похожих.
показать весь комментарий
19.05.2026 20:12 Ответить
Взагалі-то - васал. Прибув за викликом.
показать весь комментарий
19.05.2026 20:18 Ответить
radiosvoboda.org

Китай і Росія підписали угоду про будівництво нового газопроводу.
Новий трубопровід «Сила Сибіру 2» постачатиме 50 мільярдів кубічних метрів газу щорічно з Росії до Китаю через Монголію.
Втім, сторони досі не узгодили ціну та інші ключові умови. Аналітики попереджають, що переговори можуть тривати роками й зрештою так і не завершитися угодою.
показать весь комментарий
19.05.2026 20:40 Ответить
Пекін дотримується стратегії диверсифікації енергетичних поставок і паралельно веде переговори про нові угоди на постачання з Туркменістаном.

У 2025 році Росія також погодилася постачати Китаю додатково 2,5 мільйони тонн нафти щороку через Казахстан.
показать весь комментарий
19.05.2026 20:42 Ответить
RFI
З погляду китайської еліти путін виглядає не великим стратегом, а політичним невдахою, який не прорахував наслідків власної авантюри. Він починав те, що сам називав «спецоперацією», очевидно, розраховуючи на швидкий результат.
Кілька днів, кілька тижнів, максимум коротку кампанію з демонстративним політичним фіналом. Але «спецоперація» перетворилася на велику, тривалу і криваву війну без очевидної перемоги й без зрозумілого виходу.
У цьому й полягає головний провал путіна. Якщо ти починаєш війну, не розуміючи її реальної ціни, не прораховуючи ризиків, не враховуючи здатності противника до спротиву, не оцінюючи міжнародних наслідків, то це - не стратегія, це - авантюра. А якщо вона затягується на роки, виснажує країну, руйнує її зовнішні позиції й робить залежною від сильнішого партнера, то це вже історичний провал.
показать весь комментарий
19.05.2026 20:55 Ответить
 
 