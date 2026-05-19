Трамп опроверг "слова" Си Цзиньпина о том, что Путин "пожалеет" о вторжении в Украину

Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы заявил ему, что диктатор РФ Путин может пожалеть о войне против Украины.

Об этом он сказал журналистам перед Белым домом, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа

Отвечая на прямой вопрос журналиста, действительно ли Си Цзиньпин говорил, что Путин пожалеет о вторжении в Украину, Трамп отрезал:

"Нет. Он такого никогда не говорил".

Кроме того, американский президент прокомментировал недавние сообщения в СМИ о том, что Китай, поддерживающий тесные связи с Ираном, якобы рассматривал возможность поставки вооружения для использования в конфликтах, противоречащих интересам США.

По словам Трампа, Си Цзиньпин лично заверил его, что эти данные не соответствуют действительности.

"Он пообещал, что не будет поставлять никакого оружия", — подчеркнул Трамп.

Что предшествовало?