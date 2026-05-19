Трамп опроверг "слова" Си Цзиньпина о том, что Путин "пожалеет" о вторжении в Украину
Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы заявил ему, что диктатор РФ Путин может пожалеть о войне против Украины.
Об этом он сказал журналистам перед Белым домом, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Трампа
Отвечая на прямой вопрос журналиста, действительно ли Си Цзиньпин говорил, что Путин пожалеет о вторжении в Украину, Трамп отрезал:
"Нет. Он такого никогда не говорил".
Кроме того, американский президент прокомментировал недавние сообщения в СМИ о том, что Китай, поддерживающий тесные связи с Ираном, якобы рассматривал возможность поставки вооружения для использования в конфликтах, противоречащих интересам США.
По словам Трампа, Си Цзиньпин лично заверил его, что эти данные не соответствуют действительности.
"Он пообещал, что не будет поставлять никакого оружия", — подчеркнул Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
- В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.
