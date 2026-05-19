Трамп опроверг "слова" Си Цзиньпина о том, что Путин "пожалеет" о вторжении в Украину

Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы заявил ему, что диктатор РФ Путин может пожалеть о войне против Украины.

Об этом он сказал журналистам перед Белым домом, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа

Отвечая на прямой вопрос журналиста, действительно ли Си Цзиньпин говорил, что Путин пожалеет о вторжении в Украину, Трамп отрезал:

"Нет. Он такого никогда не говорил".

Кроме того, американский президент прокомментировал недавние сообщения в СМИ о том, что Китай, поддерживающий тесные связи с Ираном, якобы рассматривал возможность поставки вооружения для использования в конфликтах, противоречащих интересам США.

По словам Трампа, Си Цзиньпин лично заверил его, что эти данные не соответствуют действительности.

"Он пообещал, что не будет поставлять никакого оружия", — подчеркнул Трамп.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
  • В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

Та коли вже цього ідіота відправлять на пенсію?
19.05.2026 18:43 Ответить
Навіть якщо він помре, до кінця терміну буде сидіти Венс. Дай Боже здоров'я Трампу, бо той ще гірше для України.
19.05.2026 18:46 Ответить
Вже ж казали китайці шо Сі такого не казав це журналісти додумали
19.05.2026 18:44 Ответить
Трампон хочу бачити США серед фашистсьіких країн. Вільний та озброєний американський норід йому не потрібен. Система РФ стайл = його мета.
19.05.2026 18:45 Ответить
"I realized a long time ago: you can't go against nature, mother-in-law and crazy Ukrainians,"

«Я давно зрозумів: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців ».
19.05.2026 18:50 Ответить
фраза с фільму "пограбування по італійські"
19.05.2026 18:51 Ответить
доки цій ідіот сидить у Білому домі, ***** взагалі нема про що жаліти. Завтра 15 місяців як у ***** нескінченне сваято
19.05.2026 18:50 Ответить
Якщо Трамп за це не шкодує то чому ***** з Цзіньпньом повинни пошкодувати, всі троє з одного клубу диктаторів "володарів Світу".
19.05.2026 18:50 Ответить
Видумка пазітівних зебобиків.
19.05.2026 18:52 Ответить
Память не радість.
19.05.2026 18:53 Ответить
у діда склероз
19.05.2026 18:57 Ответить
⚡️Буде багато вибухів на росії: «я затвердив плани нашої далекобійності на червень», - заявив Зеленський
19.05.2026 18:58 Ответить
Сі Цзіньпін схвалює
19.05.2026 19:00 Ответить
Це той випадок, коли « тут памʼятаю, тут ні, а тут ми рибу загортаємо»
19.05.2026 19:01 Ответить
 
 