С Путиным не было договоренности, что Россия должна получить весь Донбасс, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что война России против Украины "очень близка к завершению", и заверил в отсутствии договоренностей с лидером Кремля по поводу временно оккупированных территорий Украины.

Об этом он сказал в ответ на вопрос российского пропагандиста во время общения с прессой у Белого дома перед вылетом в Китай, передает Цензор.НЕТ.

Тайные договоренности с РФ и визит к Путину

Трамп заявил, что "конец войны в Украине очень близок", а сам он готов к любым шагам, включая визит в Россию, ради достижения мирного соглашения.

"Я сделаю все, что будет необходимо. Я урегулировал восемь войн. Эта война подходит к концу. Верьте или нет, но она заканчивается, и мы верим, что в конце концов достигнем согласия между Россией и Украиной", — подчеркнул глава Белого дома.

В то же время Трамп категорически опроверг слухи о существовании закулисных договоренностей с Кремлем относительно территориальных уступок со стороны Украины. На прямой вопрос репортера, обещал ли он Путину отдать под контроль РФ весь Донбасс, американский политик ответил коротким: "Нет".

Ультиматум РФ

  • Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
  • Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области
  • Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

Я врегулював вісім воєн....


Так про що ж ці два придурки, говорили у Анкориджі? Про печенігів з половцями? Чи про механізм повернення Аляски, Росії?
ти диван пробздів
а ти очі зіпсував... читаючи мою бздоту.

бєрєгі сєбя наступного разу

.
слава Богу я далеко від тебе, бздуна
Сам собі бздун на своєму дивані
" Із Путіним не було домовленості, що Росія має отримати весь Донбас " А яка була домовленість?
Дух Анкорєджа остаточно пробздівся бггг
Знову *********** не фартануло.
"американський політик відповів коротким: "Ні"" - а що, ще є хоч хтось, хто вірить в те, про що бовкає ця руда істота?
Саме питання дебільне.Як американський президент може віддати українську територію?Це тільки кацапи вірять що Україною крутить Трамп,ЄС,Велика Британія,рептилоїди,etc.
трамп-це якийсь бредогенератор) В голові виникла візуалізація-колесо рулеткі, на кожній ячейці шось написано. Розкрутили-куди випало те и трамп сказав... За півдоби перекрутили...
Це стратегічна невизначеність, передбачуваний бідон який драпав з Афганістану для ********** був відкритою книгою, при Трампі навіть з зеленими при владі війни би не було.
Волохатий Дідько
Варить брудну каву,
Плямка в жіжі, парить ноги, -
Спати не дає!

ой єєєє !

.
Трамп це старенький флюгер - генератор випадкових висловів
Сьогодні - ні, раніше було так, потім знову буде так. Навіть politico вчора писало, що тиск чинитимуть тільки і виключно на Україну перед виборами США.

Цей покидьок не наближає мир, а виключно його віддаляє
Пуйло не вимагає віддати йому весь Донбас. А тільки ту частину, яку не може захопити, бо там укріплення побудовані при "розкрадальниках" Армії.
це сьогодні він таке кизданув?Цікаво, що він прожене на цю тему завтра...
А, між іншим, скидається на те, що він п'ять днів тому (ввечері по грінвічу сьомого числа) домовився з ******, що Україна не обстрілюватиме касапський "парад"; а натомість Хойло не пізніше 11-го обміняє полонених тисяча на тисячу.
Я не виключаю, що він забув про обіцянку *****...
Але, насправді -* в чому причина, що ***** не виконує домовленостей? Трамп - підарас, чи як там насправді?
