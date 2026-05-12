С Путиным не было договоренности, что Россия должна получить весь Донбасс, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что война России против Украины "очень близка к завершению", и заверил в отсутствии договоренностей с лидером Кремля по поводу временно оккупированных территорий Украины.

Об этом он сказал в ответ на вопрос российского пропагандиста во время общения с прессой у Белого дома перед вылетом в Китай, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Тайные договоренности с РФ и визит к Путину

Трамп заявил, что "конец войны в Украине очень близок", а сам он готов к любым шагам, включая визит в Россию, ради достижения мирного соглашения.

"Я сделаю все, что будет необходимо. Я урегулировал восемь войн. Эта война подходит к концу. Верьте или нет, но она заканчивается, и мы верим, что в конце концов достигнем согласия между Россией и Украиной", — подчеркнул глава Белого дома.

В то же время Трамп категорически опроверг слухи о существовании закулисных договоренностей с Кремлем относительно территориальных уступок со стороны Украины. На прямой вопрос репортера, обещал ли он Путину отдать под контроль РФ весь Донбасс, американский политик ответил коротким: "Нет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп объявил о перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая

Ультиматум РФ

Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

Читайте также: Кремль добивается ослабления санкций: в США обсуждают новую переговорную формулу, - СМИ