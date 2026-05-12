С Путиным не было договоренности, что Россия должна получить весь Донбасс, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявил, что война России против Украины "очень близка к завершению", и заверил в отсутствии договоренностей с лидером Кремля по поводу временно оккупированных территорий Украины.
Об этом он сказал в ответ на вопрос российского пропагандиста во время общения с прессой у Белого дома перед вылетом в Китай, передает Цензор.НЕТ.
Тайные договоренности с РФ и визит к Путину
Трамп заявил, что "конец войны в Украине очень близок", а сам он готов к любым шагам, включая визит в Россию, ради достижения мирного соглашения.
"Я сделаю все, что будет необходимо. Я урегулировал восемь войн. Эта война подходит к концу. Верьте или нет, но она заканчивается, и мы верим, что в конце концов достигнем согласия между Россией и Украиной", — подчеркнул глава Белого дома.
В то же время Трамп категорически опроверг слухи о существовании закулисных договоренностей с Кремлем относительно территориальных уступок со стороны Украины. На прямой вопрос репортера, обещал ли он Путину отдать под контроль РФ весь Донбасс, американский политик ответил коротким: "Нет".
Ультиматум РФ
- Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
- Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
бєрєгі сєбя наступного разу
Знову *********** не фартануло.
Варить брудну каву,
Плямка в жіжі, парить ноги, -
Спати не дає!
ой єєєє !
Цей покидьок не наближає мир, а виключно його віддаляє
Я не виключаю, що він забув про обіцянку *****...
Але, насправді -* в чому причина, що ***** не виконує домовленостей? Трамп - підарас, чи як там насправді?