Із Путіним не було домовленості, що Росія має отримати весь Донбас, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України "дуже близька до завершення" та запевнив у відсутності домовленостей з лідером Кремля про українські тимчасово окуповані території.
Про це він сказав у відповідь на запитання російського пропагандиста під час спілкування з пресою біля Білого дому перед вильотом у Китай, передає Цензор.НЕТ.
Таємні домовленості з РФ та візит до Путіна
Трамп заявив, що "кінець війни в Україні дуже близький", а сам він готовий до будь-яких кроків, включаючи візит до Росії, задля досягнення мирної угоди.
"Я зроблю все, що буде необхідно. Я врегулював вісім воєн. Ця війна добігає кінця Вірте чи ні, але вона закінчується, і ми віримо, що врешті дійдемо згоди між Росією та Україною", - наголосив глава Білого дому.
Водночас Трамп категорично спростував чутки про існування залаштункових домовленостей із Кремлем щодо територіальних поступок з боку України. На пряме запитання репортера, чи обіцяв він Путіну віддати під контроль РФ весь Донбас, американський політик відповів коротким: "Ні".
Ультиматум РФ
- Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
- Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області
- Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бєрєгі сєбя наступного разу
.
Знову *********** не фартануло.
Варить брудну каву,
Плямка в жіжі, парить ноги, -
Спати не дає!
ой єєєє !
.
Цей покидьок не наближає мир, а виключно його віддаляє
Я не виключаю, що він забув про обіцянку *****...
Але, насправді -* в чому причина, що ***** не виконує домовленостей? Трамп - підарас, чи як там насправді?
(слова ***** з майбутьньої телефонної розмови з Трампом)