Президент Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України "дуже близька до завершення" та запевнив у відсутності домовленостей з лідером Кремля про українські тимчасово окуповані території.

Про це він сказав у відповідь на запитання російського пропагандиста під час спілкування з пресою біля Білого дому перед вильотом у Китай, передає Цензор.НЕТ.

Таємні домовленості з РФ та візит до Путіна

Трамп заявив, що "кінець війни в Україні дуже близький", а сам він готовий до будь-яких кроків, включаючи візит до Росії, задля досягнення мирної угоди.

"Я зроблю все, що буде необхідно. Я врегулював вісім воєн. Ця війна добігає кінця Вірте чи ні, але вона закінчується, і ми віримо, що врешті дійдемо згоди між Росією та Україною", - наголосив глава Білого дому.

Водночас Трамп категорично спростував чутки про існування залаштункових домовленостей із Кремлем щодо територіальних поступок з боку України. На пряме запитання репортера, чи обіцяв він Путіну віддати під контроль РФ весь Донбас, американський політик відповів коротким: "Ні".

Ультиматум РФ

Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.

