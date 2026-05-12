Із Путіним не було домовленості, що Росія має отримати весь Донбас, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України "дуже близька до завершення" та запевнив у відсутності домовленостей з лідером Кремля про українські тимчасово окуповані території.

Про це він сказав у відповідь на запитання російського пропагандиста під час спілкування з пресою біля Білого дому перед вильотом у Китай, передає Цензор.НЕТ.

Таємні домовленості з РФ та візит до Путіна

Трамп заявив, що "кінець війни в Україні дуже близький", а сам він готовий до будь-яких кроків, включаючи візит до Росії, задля досягнення мирної угоди.

"Я зроблю все, що буде необхідно. Я врегулював вісім воєн. Ця війна добігає кінця Вірте чи ні, але вона закінчується, і ми віримо, що врешті дійдемо згоди між Росією та Україною", - наголосив глава Білого дому.

Водночас Трамп категорично спростував чутки про існування залаштункових домовленостей із Кремлем щодо територіальних поступок з боку України. На пряме запитання репортера, чи обіцяв він Путіну віддати під контроль РФ весь Донбас, американський політик відповів коротким: "Ні".

Ультиматум РФ

  • Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
  • Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області
  • Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.

Я врегулював вісім воєн....


12.05.2026 22:03 Відповісти
12.05.2026 22:14 Відповісти
Так про що ж ці два придурки, говорили у Анкориджі? Про печенігів з половцями? Чи про механізм повернення Аляски, Росії?
12.05.2026 22:07 Відповісти
Я врегулював вісім воєн....


12.05.2026 22:03 Відповісти
ти диван пробздів
12.05.2026 22:26 Відповісти
а ти очі зіпсував... читаючи мою бздоту.

бєрєгі сєбя наступного разу

.
12.05.2026 22:31 Відповісти
слава Богу я далеко від тебе, бздуна
12.05.2026 22:32 Відповісти
Сам собі бздун на своєму дивані
13.05.2026 01:08 Відповісти
Мудрі люди поговорили про невідкладні речі в ********* світі??? Сором.
13.05.2026 09:34 Відповісти
А чому моська гавкнула з-під воріт саме на мене?
13.05.2026 11:29 Відповісти
" Із Путіним не було домовленості, що Росія має отримати весь Донбас " А яка була домовленість?
12.05.2026 23:40 Відповісти
Отака мабуть: ти давай зєля не викаблучуйся, а виконуй все, що просить харошій парєнь, а то я дам йому томагавки. З рудого станеться…
13.05.2026 01:12 Відповісти
Дух Анкорєджа остаточно пробздівся бггг
Знову *********** не фартануло.
12.05.2026 22:03 Відповісти
"американський політик відповів коротким: "Ні"" - а що, ще є хоч хтось, хто вірить в те, про що бовкає ця руда істота?
12.05.2026 22:03 Відповісти
Саме питання дебільне.Як американський президент може віддати українську територію?Це тільки кацапи вірять що Україною крутить Трамп,ЄС,Велика Британія,рептилоїди,etc.
12.05.2026 22:30 Відповісти
Так про що ж ці два придурки, говорили у Анкориджі? Про печенігів з половцями? Чи про механізм повернення Аляски, Росії?
12.05.2026 22:07 Відповісти
трамп-це якийсь бредогенератор) В голові виникла візуалізація-колесо рулеткі, на кожній ячейці шось написано. Розкрутили-куди випало те и трамп сказав... За півдоби перекрутили...
12.05.2026 22:09 Відповісти
Це стратегічна невизначеність, передбачуваний бідон який драпав з Афганістану для ********** був відкритою книгою, при Трампі навіть з зеленими при владі війни би не було.
12.05.2026 23:44 Відповісти
Де вас таких дебілів плодять? Вихід з Афгану підписав твій кумир ******** трампакс під кінець своєї каденції, а Байдену прийшлось виконати. І ще при трампі навіть в ірані не було б війни, еге ж, придурок?
13.05.2026 01:17 Відповісти
Жаль трампістів, чей чувак вже почав світову війну ( першу частину іі активноі фази) а вони продовжують захищати його
13.05.2026 09:45 Відповісти
12.05.2026 22:14 Відповісти
12.05.2026 22:18 Відповісти
Трамп це старенький флюгер - генератор випадкових висловів
12.05.2026 22:22 Відповісти
Сьогодні - ні, раніше було так, потім знову буде так. Навіть politico вчора писало, що тиск чинитимуть тільки і виключно на Україну перед виборами США.

Цей покидьок не наближає мир, а виключно його віддаляє
12.05.2026 22:22 Відповісти
Пуйло не вимагає віддати йому весь Донбас. А тільки ту частину, яку не може захопити, бо там укріплення побудовані при "розкрадальниках" Армії.
12.05.2026 23:01 Відповісти
це сьогодні він таке кизданув?Цікаво, що він прожене на цю тему завтра...
12.05.2026 23:36 Відповісти
А, між іншим, скидається на те, що він п'ять днів тому (ввечері по грінвічу сьомого числа) домовився з ******, що Україна не обстрілюватиме касапський "парад"; а натомість Хойло не пізніше 11-го обміняє полонених тисяча на тисячу.
Я не виключаю, що він забув про обіцянку *****...
Але, насправді -* в чому причина, що ***** не виконує домовленостей? Трамп - підарас, чи як там насправді?
12.05.2026 23:43 Відповісти
Обоє підри, а зєля лошара повівся.
13.05.2026 01:22 Відповісти
Якщо це так, то виходить, що Зеля брехав? Ніякий Трамп нас не примушував віддати Донбас, просто Зеля так собі накручував рейтинг, що він патріот і що не відводить війська попри вимогу росії і США.
13.05.2026 05:20 Відповісти
Збився з підрахунком.Два дні назад казав що закінчив 9 війн,а це б була десята.Тепер "закінчив 8 війн.
13.05.2026 05:38 Відповісти
Черговий пи..діж рудого.
13.05.2026 08:40 Відповісти
13.05.2026 08:53 Відповісти
Давай діду, закінчи цей звиздець незважаючи на рьов тролів.
13.05.2026 09:09 Відповісти
13.05.2026 09:56 Відповісти
Душок Онкоріджа
13.05.2026 09:14 Відповісти
Антитрамповську істерію розганяли виключно пропагандисти мародера зеленського
13.05.2026 09:32 Відповісти
Так і є.
13.05.2026 09:35 Відповісти
"Донні, ти просто це забув! Ми ж в Анкоріджі з тобою про це швиденько домовились. Там -- в Анкоріджі -- взагалі між нами було чудове красиве порозуміння. Такий там чудовий дух був! Ми домовились. Ти просто забув. В такому віці таке буває. В мене є чудові пігулки, розроблені кремлівськими лікарями, я їх регулярно приймаю. Можу з тобою поділитись як з другом."
(слова ***** з майбутьньої телефонної розмови з Трампом)
13.05.2026 10:19 Відповісти
Трамп побачив, що творять наші НАБУшники і вирішив в незаконні договорняки не вплутуватися, бо НАБУ дістане кожного.
13.05.2026 10:50 Відповісти
 
 