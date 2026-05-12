Кремль домагається послаблення санкцій: у США обговорюють нову переговорну формулу, - ЗМІ

США можуть розглядати пом’якшення санкцій проти РФ для досягнення тимчасового припинення вогню, однак Україна наполягає на гарантіях безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Kyiv Independent.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"США прагнуть, щоб Україна погодилася на максимально можливі умови або принаймні не ставала на заваді цьому процесу", — сказало одне з джерел видання.

Переговорний процес отримав новий імпульс після заяв Трампа про "перемир’я"

Новий поштовх у дипломатичних зусиллях з’явився після того, як президент США Дональд Трамп несподівано оголосив про запровадження триденного перемир’я у війні Росії проти України з 9 по 11 травня. Цей крок, за даними західних медіа, розглядався як можливість створити умови для проведення російського параду до Дня Перемоги.

Згодом Трамп заявив, що режим тиші варто було б продовжити більш ніж на три дні. Водночас такі заяви, як зазначає видання, викликали додаткові питання щодо можливих умов, які Кремль може висувати в обмін на продовження перемир’я.

Попри кілька раундів переговорів за посередництва США між Україною та Росією, суттєвого прогресу в дипломатичному врегулюванні досі немає. За інформацією джерел, ключові розбіжності між сторонами залишаються незмінними, а гострішою проблемою є територіальні вимоги Росії, які продовжують блокувати досягнення будь-яких домовленостей.

"Загалом росіян турбують три речі: Донбас, визнання територій, зокрема ЗАЕС, та зняття санкцій. Американці, в принципі, готові це зробити", - сказало джерело.

Кремль прагне пом'якшення санкцій

Як пише видання, пом’якшення санкцій стало одним із ключових пріоритетів Кремля, оскільки тривалі обмеження дедалі сильніше б’ють по російській економіці. У США частина посадовців розглядає можливе послаблення санкцій як інструмент впливу, який може схилити Москву до згоди на хоча б тимчасове припинення бойових дій. Натомість у Білому домі двічі відмовилися коментувати деталі цих обговорень.

Головне занепокоєння України пов’язане не лише з тим, що може отримати Росія в межах такої домовленості, а й з тим, що сама Україна може нічого не отримати натомість. У Києві не раз підкреслювали, що будь-яке перемир’я без реальних гарантій безпеки дасть Росії можливість перегрупувати сили, відновити озброєння і згодом знову перейти до наступу.

Україна невдоволена рамкою переговорів

За словами одного українського чиновника, Вашингтон не підписував жодних обов’язкових документів і пропонує обговорювати гарантії безпеки лише в межах остаточного всеосяжного врегулювання. Американський посадовець у розмові з Kyiv Independent підтвердив, що запровадити реальні гарантії безпеки можна тільки після припинення бойових дій. Він пояснив, що під час активної війни такі гарантії складно втілити на практиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція відпустила російське судно разом з екіпажем після затримання

"Ми досі маємо труднощі з тим, щоб правильно сформувати наші гарантії безпеки. Є багато моментів, які їм не підходять", — сказав один український чиновник.

Водночас українські посадовці відкрито висловлюють невдоволення пропозиціями, які зараз перебувають на етапі обговорення. За словами одного українського чиновника, рамкова угода, що формується, є дуже невигідною і фактично надає Росії значні переваги.

Натомість у Москві, як випливає із заяв, вважають, що ситуація розвивається на їхню користь. Нещодавно помічник Кремля Юрій Ушаков сказав, що новий раунд тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США не має сенсу, якщо Київ спочатку не погодиться з територіальними вимогами Росії.

За словами одного українського чиновника, Вашингтон планує посилити тиск на Київ, оскільки Білий дім хоче показати результати у зовнішній політиці перед виборами у США в листопаді та на тлі зростання нестабільності на Близькому Сході.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам потрібні союзники: посол України в Німеччині жорстко висловився про посередництво Шредера у перемовинах з Путіним