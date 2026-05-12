Кремль добивается ослабления санкций: в США обсуждают новую переговорную формулу, - СМИ

США могут рассмотреть возможность смягчения санкций против РФ для достижения временного прекращения огня, однако Украина настаивает на гарантиях безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Kyiv Independent.

"США стремятся к тому, чтобы Украина согласилась на максимально возможные условия или, по крайней мере, не препятствовала этому процессу", - сообщил один из источников издания.

Переговорный процесс получил новый импульс после заявлений Трампа о "перемирии"

Новый импульс в дипломатических усилиях появился после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о введении трехдневного перемирия в войне России против Украины с 9 по 11 мая. Этот шаг, по данным западных СМИ, рассматривался как возможность создать условия для проведения российского парада ко Дню Победы.

Впоследствии Трамп заявил, что режим тишины стоило бы продлить более чем на три дня. В то же время, такие заявления, как отмечает издание, вызвали дополнительные вопросы относительно возможных условий, которые Кремль может выдвигать в обмен на продление перемирия.

Несмотря на несколько раундов переговоров при посредничестве США между Украиной и Россией, существенного прогресса в дипломатическом урегулировании до сих пор нет. По информации источников, ключевые разногласия между сторонами остаются неизменными, а наиболее острой проблемой являются территориальные требования России, которые продолжают блокировать достижение каких-либо договоренностей.

"В целом россиян беспокоят три вещи: Донбасс, признание территорий, в частности ЗАЭС, и снятие санкций. Американцы, в принципе, готовы это сделать", - сообщил источник.

Кремль стремится к смягчению санкций

Как пишет издание, смягчение санкций стало одним из ключевых приоритетов Кремля, поскольку длительные ограничения все сильнее бьют по российской экономике. В США часть чиновников рассматривает возможное ослабление санкций как инструмент влияния, который может склонить Москву к согласию на хотя бы временное прекращение боевых действий. В то же время в Белом доме дважды отказались комментировать детали этих обсуждений.

Главная обеспокоенность Украины связана не только с тем, что может получить Россия в рамках такой договоренности, но и с тем, что сама Украина может ничего не получить взамен. В Киеве не раз подчеркивали, что любое перемирие без реальных гарантий безопасности даст России возможность перегруппировать силы, восстановить вооружение и впоследствии снова перейти к наступлению.

Украина недовольна рамками переговоров

По словам одного украинского чиновника, Вашингтон не подписывал никаких обязательных документов и предлагает обсуждать гарантии безопасности только в рамках окончательного всеобъемлющего урегулирования. Американский чиновник в беседе с Kyiv Independent подтвердил, что ввести реальные гарантии безопасности можно только после прекращения боевых действий. Он сказал, что во время активной войны такие гарантии сложно воплотить на практике.

"У нас до сих пор есть трудности с тем, чтобы правильно сформулировать наши гарантии безопасности. Есть много моментов, которые им не подходят", - сказал один украинский чиновник.

В то же время украинские чиновники открыто выражают недовольство предложениями, которые сейчас находятся на стадии обсуждения. По словам одного украинского чиновника, формируемое рамочное соглашение является очень невыгодным и фактически предоставляет России значительные преимущества.

Зато в Москве, как следует из заявлений, считают, что ситуация развивается в их пользу. Недавно помощник Кремля Юрий Ушаков сказал, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США не имеет смысла, если Киев сначала не согласится с территориальными требованиями России.

По словам одного украинского чиновника, Вашингтон планирует усилить давление на Киев, поскольку Белый дом хочет показать результаты во внешней политике перед выборами в США в ноябре и на фоне роста нестабильности на Ближнем Востоке.

