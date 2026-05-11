Швеция отпустила российское судно вместе с экипажем после задержания

Швеция разрешила сухогрузу "Caffa" покинуть территорию страны после завершения проверок. Решение было принято по итогам расследования возможных нарушений международного морского права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале шведского вещателя SVT.

Судно ранее задержали у побережья города Треллеборг. Подозрения касались использования фальшивого флага, нарушения правил безопасности и возможных поддельных документов.

Судно проверили и отпустили

По данным следствия, грузовой корабль был пуст и прошел полную проверку полиции. После этого власти разрешили ему покинуть страну.

"Грузовое судно пустое и тщательно проверено сотрудниками полиции", — сообщил представитель следственных органов.

Также отмечается, что экипаж, который ранее задерживали вместе с капитаном, покинет Швецию в тот же день. Дальнейшее сопровождение обеспечивает пограничная полиция южного региона.

Подозрения относительно флага и возможного груза

Сухогруз задержали 6 марта 2026 года. Он шел под флагом Гвинеи, однако возникли подозрения относительно его подлинности.

По информации прокуратуры, судно следовало из марокканского порта Касабланка в Санкт-Петербург. Также рассматривалась версия, что на борту могло быть украинское зерно.

Известно, что корабль находился под санкциями Украины с ноября 2025 года. На борту находились 11 членов экипажа, большинство из которых — граждане РФ.

Спортивна риболовля. Що й очікувалось.
11.05.2026 19:27 Ответить
а що вдієш ?
батьківщина Грети Тумберг - не ображають жодну повтору, зловили, побрались та відпустили.

11.05.2026 21:13 Ответить
Сверіґе сцикенхольмен арештірен руссіш *********
11.05.2026 19:52 Ответить
Щоб вам ,,добре" було..., як нам...
11.05.2026 20:48 Ответить
Красавчики
11.05.2026 22:56 Ответить
 
 