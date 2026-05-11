Швеция отпустила российское судно вместе с экипажем после задержания
Швеция разрешила сухогрузу "Caffa" покинуть территорию страны после завершения проверок. Решение было принято по итогам расследования возможных нарушений международного морского права.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале шведского вещателя SVT.
Судно ранее задержали у побережья города Треллеборг. Подозрения касались использования фальшивого флага, нарушения правил безопасности и возможных поддельных документов.
Судно проверили и отпустили
По данным следствия, грузовой корабль был пуст и прошел полную проверку полиции. После этого власти разрешили ему покинуть страну.
"Грузовое судно пустое и тщательно проверено сотрудниками полиции", — сообщил представитель следственных органов.
Также отмечается, что экипаж, который ранее задерживали вместе с капитаном, покинет Швецию в тот же день. Дальнейшее сопровождение обеспечивает пограничная полиция южного региона.
Подозрения относительно флага и возможного груза
Сухогруз задержали 6 марта 2026 года. Он шел под флагом Гвинеи, однако возникли подозрения относительно его подлинности.
По информации прокуратуры, судно следовало из марокканского порта Касабланка в Санкт-Петербург. Также рассматривалась версия, что на борту могло быть украинское зерно.
Известно, что корабль находился под санкциями Украины с ноября 2025 года. На борту находились 11 членов экипажа, большинство из которых — граждане РФ.
батьківщина Грети Тумберг - не ображають жодну повтору, зловили, побрались та відпустили.
