Швеція відпустила російське судно разом з екіпажем після затримання

Швеція дозволила суховантажу Caffa залишити територію країни після завершення перевірок. Рішення ухвалили після розслідування щодо можливих порушень міжнародного морського права.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі шведського мовника SVT.

Судно раніше затримали біля узбережжя міста Треллеборг. Підозри стосувалися використання фальшивого прапора, порушення правил безпеки та можливих підроблених документів.

Судно перевірили та відпустили

За даними слідства, вантажний корабель був порожнім і пройшов повну перевірку поліції. Після цього влада дозволила йому покинути країну.

"Вантажне судно порожнє і ретельно перевірене співробітниками поліції", – повідомив представник слідчих органів.

Також зазначається, що екіпаж, який раніше затримували разом із капітаном, залишить Швецію того ж дня. Подальший супровід забезпечує прикордонна поліція південного регіону.

Підозри щодо прапора і можливого вантажу

Суховантаж затримали 6 березня 2026 року. Він йшов під прапором Гвінеї, однак виникли підозри щодо його справжності.

За інформацією прокуратури, судно прямувало з марокканського порту Касабланка до Санкт-Петербурга. Також розглядалася версія, що на борту могло бути українське зерно.

Відомо, що корабель перебував під санкціями України з листопада 2025 року. На борту перебували 11 членів екіпажу, більшість із яких — громадяни РФ.

