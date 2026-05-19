Информация FT о критике Си Цзиньпина в адрес Путина - это выдумка, - МИД Китая

В Китае опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что Си Цзиньпин критиковал российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Издание Financial Times сообщило, что Си Цзиньпин во время переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину.

"Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой", - ответил пресс-секретарь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.

В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

