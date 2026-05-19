Информация FT о критике Си Цзиньпина в адрес Путина - это выдумка, - МИД Китая

В Китае опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что Си Цзиньпин критиковал российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

Издание Financial Times сообщило, что Си Цзиньпин во время переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину.

"Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой", - ответил пресс-секретарь.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
  • В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

Взагалі не було жодних сумнівів, шо все це - галімий кіздьож. Єдине не зрозуміло нафіга ФТ гнав цю пургу...
19.05.2026 11:59 Ответить
Клікбейт це наріжний камінь ******** журналістики
19.05.2026 12:09 Ответить
Нлрмально зроблено, аби Китай вивести на чисту воду цією відповіддю яка повністю підтверджує, що Китай підтримує путіна в цій війні проти України.
19.05.2026 12:48 Ответить
Іпсо - як китайози кинулись заперечувати
19.05.2026 12:02 Ответить
Це такий китайозний запобіжник перед пуйлом, через якусь там можливість загрози призупинення отримання багато шари з скрепної.
19.05.2026 12:17 Ответить
А шо такоє? Засцяли? І взагалі яким таким "фактам суперечать"? Китай підтримує вторгнення кацапні
в Україну і вважає це правильним? ***** перемагає і ні про що не шкодує? І взагалі молодець. Ох і покидьки жовтопикі
19.05.2026 12:34 Ответить
"..и на всех перекрестках Земли
Выражения лиц не меняя,
Благородные лгут короли..."
19.05.2026 12:50 Ответить
 
 