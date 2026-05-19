РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Разговор Трампа и Си Цзиньпина
6 132 29

Си Цзиньпин считает, что Путин может пожалеть о войне против Украины, - FT

Трамп и Си Цзиньпин

Си Цзиньпин в ходе переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Владимир Путин может пожалеть о вторжении в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам нескольких источников, лидер Китая сделал эти заявления во время переговоров, которые коснулись Украины и охватывали предложение Трампа о сотрудничестве трех лидеров против Международного уголовного суда.

Издание отмечает, что комментарии Си Цзиньпина по поводу решения Путина начать полномасштабное вторжение в Украину "зашли дальше, чем в прошлом".

Другой собеседник издания, знакомый с встречами Си Цзиньпина с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что, хотя лидеры провели "откровенные и прямые" беседы о России и Украине, Си Цзиньпин не давал оценки Путину и войне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готовит объяснение поражения на фоне атак дронов на Москву, - The Telegraph

Издание отмечает, что администрация Байдена часто обвиняла Китай в поставках России товаров двойного назначения, которые помогали ей вести войну против Украины. Администрация Трампа также выражала озабоченность, но реже, говорится в материале.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, во время саммита с Си Цзиньпином Трамп также предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с Международным криминальным судом, заявив, что их интересы совпадают.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
  • В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию остановить войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Путина в Китай: о чем будут говорить стороны и поднимут ли тему войны в Украине

Автор: 

путин владимир (32492) Си Цзиньпин (382) Трамп Дональд (8120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
китаец это сказал тампону, но на следующий день отправил еще кацапам двигатели для беспилотников и станки
показать весь комментарий
19.05.2026 08:12 Ответить
+5
Ну так чого тоді не перекриває, якщо може, єслі захочіт
показать весь комментарий
19.05.2026 08:35 Ответить
+3
Сі! - якби ти хотів - то вже давно б погасив цю війну
показать весь комментарий
19.05.2026 08:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
китаец это сказал тампону, но на следующий день отправил еще кацапам двигатели для беспилотников и станки
показать весь комментарий
19.05.2026 08:12 Ответить
Ну примерно так же как и нам. Китайцы конечно совершенно беспринципны и нам не союзники - но и с рашкой они могли бы обращаться куда как лояльнее - но этого не происходит. Just business.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:21 Ответить
Dmitry Begemotovich Лояльность - это преданность, благожелательное отношение и готовность следовать интересам кого-либо или чего-либо
показать весь комментарий
19.05.2026 09:11 Ответить
Сі! - якби ти хотів - то вже давно б погасив цю війну
показать весь комментарий
19.05.2026 08:14 Ответить
Чого на Близькому Сході не гасить?
показать весь комментарий
19.05.2026 08:22 Ответить
Проти США не попреш
показать весь комментарий
19.05.2026 08:24 Ответить
А Іран попер...
показать весь комментарий
19.05.2026 09:00 Ответить
Заберіть сибір і тоді сильно пошкодує
показать весь комментарий
19.05.2026 08:15 Ответить
ЗАСНОВНИК FIRE POINT: УКРАЇНА ЗА ДОБУ МОЖЕ ПЕРЕКРИТИ НАФТОВИЙ ЕКСПОРТ

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯн

19 травня, 2026, 03:53

© Скріншот із відео
Київ може вдарити по головному джерелу грошей Кремля.

Україна теоретично здатна за одну добу перекрити весь морський нафтовий експорт Росії у Балтійському та Чорному морях. Таку заяву зробив співвласник і головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман в https://youtu.be/MxYO5vitOB4?si=otZaqUSiUwfgwUqL інтерв'южурналістці Яніні Соколовій для ProUA.

Fire Point займається https://zn.ua/ukr/war/tri-raketi-na-den-u-fire-point-rozpovili-jak-planujut-masshtabuvati-virobnitstvo-flaminho.html розробкою ракет «Фламінго», deep strike-дронів та зенітної системи «Фрея».

За словами Штілермана, саме нафтові доходи залишаються одним із головних джерел фінансування російської війни проти України.

«Ми вперше за всю історію маємо реальний шанс зруйнувати російську імперію. Ми можемо за одну добу перекрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському і Чорному морях», - заявив він.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:31 Ответить
Ну так чого тоді не перекриває, якщо може, єслі захочіт
показать весь комментарий
19.05.2026 08:35 Ответить
це дроногеній рятівний круг ЗЄ?
показать весь комментарий
19.05.2026 08:36 Ответить
"Вітаю Єрмака з поверненням з камери. Будьте пильним, бо Ткач не спить", - Богуцька

Богуцька зі Штілерманом "штірлять" Ткача?
А НАБУ з САПОМ- неррозлучна парочка Мішу іспользовиваєт?
А Юрій Ніколова випадково зібралися попити каву, а тут раптом до них докотилася новина , що перекрита Банкова й беруть Козира?
Хтось щось розуміє в цьому зЄМіндічвертепі?
показать весь комментарий
19.05.2026 08:46 Ответить
Мабуть зє кремль не дозволяє.
А верховний ухилянт Украіни обіймає посаду верховного головнокомандувача.
Що обрали - те й маємо!
показать весь комментарий
19.05.2026 09:22 Ответить
Денис Штілерман в https://youtu.be/MxYO5vitOB4?si=otZaqUSiUwfgwUqL інтерв'южурналістці Яніні Соколовій розвинчуєТкача ...
Шо дєлаєцца ... Хтось розуміє що- небудь...Ну що Ткач підстилка за викликом було відомо й раніше , але...
показать весь комментарий
19.05.2026 08:35 Ответить
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 в м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеса. В дитинстві разом із сім'єю переїхав до Києва, де і пішов до школи[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?].

Довгий час проживав на території Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]

У 1991 році поступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 МФТІ. Закінчив виш за спеціальністю Космологія.

Зі слів Дениса, за підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдана в 2016 році його позбавили громадянства Росії. В цьому ж році сидів в ізоляторі ФСБ в Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

ОЦЕ ВСЕ ПРО НЬГО З ВІКІПЕДІЇ не густо?
показать весь комментарий
19.05.2026 08:49 Ответить
Бреше як дихає...
показать весь комментарий
19.05.2026 09:29 Ответить
А шо, ***** ще не пошкодувало?
показать весь комментарий
19.05.2026 08:32 Ответить
ти ще не розумієшь що це політика, казати в очі брехню.

А завтра ху*ло приїджає до свого хозяїна... якій буде казати як і що робити ху*лу
показать весь комментарий
19.05.2026 08:36 Ответить
Та да, куди мені за розумними та красивими.
показать весь комментарий
19.05.2026 09:14 Ответить
А завтра то саме казатиме про США на зустрічі з путіним
показать весь комментарий
19.05.2026 08:35 Ответить
BBC
Китайська пропаганда представляє Сі провідним світовим лідером, до якого один за одним злітаються керівники головних ядерних держав.

Спочатку Трамп приїхав послухати лекцію про Тайвань. І тут же Сі викликав на червону доріжку путіна - президента Росії, яка перетворилася на сировинний і технологічний придаток Китаю.

Сі, напевно, використає приїзд путіна щоб укотре показати світові, що США Китаю більше не указ. Для цього у Сі є конкретні важелі демонстрації новонабутої гегемонії.

Один із них - війна. Трамп давно намагається завершити війну Росії проти України і власну війну з Іраном.

Китай - головний покровитель і союзник цих країн, і без Китаю у Трампа поки що нічого не виходить.

Другий - енергетика. Трамп намагається зробити Америку нафтово-газовим гегемоном у світі й хотів переконати Сі купувати більше нафти й газу у США, а не там, де це зараз робить Китай - на Близькому Сході та в Росії.

Китай жодних конкретних зобов'язань на себе не взяв.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:36 Ответить
США давно вже лідер з видобутку нафти і газу. Але більшу частину пожирає сама. І правильно робить. Різниця цін на енергію в США та Європі величезна. Європейський, і не тільки, бізнес біжить в Америку.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:52 Ответить
Ця війна вигідна всім. У кожного свої завдання.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:47 Ответить
Тобто ,в твердженні присутній умовний спосіб : може або не може))Оце я розумію аналітика))
показать весь комментарий
19.05.2026 09:01 Ответить
Вестерни є невиправними; відгадувати кожен натяк на думку китайського імператора!
показать весь комментарий
19.05.2026 09:09 Ответить
"під час саміту з Сі Цзіньпіном Трамп також запропонував США, Китаю і Росії об'єднати зусилля в боротьбі з Міжнародним кримінальним судом, заявивши, що їхні інтереси збігаються. Джерело: https://censor.net/ua/n4003919". Ось з чим два (а, може, й три) ці педофіли вважають за найнеобхідніше боротись, щоб не сісти за педофілію.
показать весь комментарий
19.05.2026 09:16 Ответить
Трамп предлагает Китаю и рф вместе со Штатами бороться против Международного уголовного суда. По-моему, это та самая вишенка на тортике.
показать весь комментарий
19.05.2026 09:16 Ответить
Саму велику(візит Трампа зараз) більшість не бачить,але ця (суд) - найпомітніша.
показать весь комментарий
19.05.2026 09:29 Ответить
Те, зо вони звиздять на публіку не має нічого спільного з тим, що вони тихо роблять.
показать весь комментарий
19.05.2026 09:30 Ответить
 
 