Си Цзиньпин считает, что Путин может пожалеть о войне против Украины, - FT

Си Цзиньпин в ходе переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Владимир Путин может пожалеть о вторжении в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам нескольких источников, лидер Китая сделал эти заявления во время переговоров, которые коснулись Украины и охватывали предложение Трампа о сотрудничестве трех лидеров против Международного уголовного суда.

Издание отмечает, что комментарии Си Цзиньпина по поводу решения Путина начать полномасштабное вторжение в Украину "зашли дальше, чем в прошлом".

Другой собеседник издания, знакомый с встречами Си Цзиньпина с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что, хотя лидеры провели "откровенные и прямые" беседы о России и Украине, Си Цзиньпин не давал оценки Путину и войне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готовит объяснение поражения на фоне атак дронов на Москву, - The Telegraph

Издание отмечает, что администрация Байдена часто обвиняла Китай в поставках России товаров двойного назначения, которые помогали ей вести войну против Украины. Администрация Трампа также выражала озабоченность, но реже, говорится в материале.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, во время саммита с Си Цзиньпином Трамп также предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с Международным криминальным судом, заявив, что их интересы совпадают.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.

В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию остановить войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Путина в Китай: о чем будут говорить стороны и поднимут ли тему войны в Украине