Си Цзиньпин считает, что Путин может пожалеть о войне против Украины, - FT
Си Цзиньпин в ходе переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Владимир Путин может пожалеть о вторжении в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
По словам нескольких источников, лидер Китая сделал эти заявления во время переговоров, которые коснулись Украины и охватывали предложение Трампа о сотрудничестве трех лидеров против Международного уголовного суда.
Издание отмечает, что комментарии Си Цзиньпина по поводу решения Путина начать полномасштабное вторжение в Украину "зашли дальше, чем в прошлом".
Другой собеседник издания, знакомый с встречами Си Цзиньпина с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что, хотя лидеры провели "откровенные и прямые" беседы о России и Украине, Си Цзиньпин не давал оценки Путину и войне.
Издание отмечает, что администрация Байдена часто обвиняла Китай в поставках России товаров двойного назначения, которые помогали ей вести войну против Украины. Администрация Трампа также выражала озабоченность, но реже, говорится в материале.
По словам источников, знакомых с ходом переговоров, во время саммита с Си Цзиньпином Трамп также предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с Международным криминальным судом, заявив, что их интересы совпадают.
19 травня, 2026, 03:53
Київ може вдарити по головному джерелу грошей Кремля.
Україна теоретично здатна за одну добу перекрити весь морський нафтовий експорт Росії у Балтійському та Чорному морях. Таку заяву зробив співвласник і головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман в https://youtu.be/MxYO5vitOB4?si=otZaqUSiUwfgwUqL інтерв'южурналістці Яніні Соколовій для ProUA.
Fire Point займається https://zn.ua/ukr/war/tri-raketi-na-den-u-fire-point-rozpovili-jak-planujut-masshtabuvati-virobnitstvo-flaminho.html розробкою ракет «Фламінго», deep strike-дронів та зенітної системи «Фрея».
За словами Штілермана, саме нафтові доходи залишаються одним із головних джерел фінансування російської війни проти України.
«Ми вперше за всю історію маємо реальний шанс зруйнувати російську імперію. Ми можемо за одну добу перекрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському і Чорному морях», - заявив він.
Довгий час проживав на території Росії.
У 1991 році поступив до МФТІ. Закінчив виш за спеціальністю Космологія.
Зі слів Дениса, за підтримку Євромайдана в 2016 році його позбавили громадянства Росії. В цьому ж році сидів в ізоляторі ФСБ в Росії.
Китайська пропаганда представляє Сі провідним світовим лідером, до якого один за одним злітаються керівники головних ядерних держав.
Спочатку Трамп приїхав послухати лекцію про Тайвань. І тут же Сі викликав на червону доріжку путіна - президента Росії, яка перетворилася на сировинний і технологічний придаток Китаю.
Сі, напевно, використає приїзд путіна щоб укотре показати світові, що США Китаю більше не указ. Для цього у Сі є конкретні важелі демонстрації новонабутої гегемонії.
Один із них - війна. Трамп давно намагається завершити війну Росії проти України і власну війну з Іраном.
Китай - головний покровитель і союзник цих країн, і без Китаю у Трампа поки що нічого не виходить.
Другий - енергетика. Трамп намагається зробити Америку нафтово-газовим гегемоном у світі й хотів переконати Сі купувати більше нафти й газу у США, а не там, де це зараз робить Китай - на Близькому Сході та в Росії.
Китай жодних конкретних зобов'язань на себе не взяв.