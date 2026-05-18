Новости Встреча Путина и Си Цзиньпина
Визит Путина в Китай: о чем будут говорить стороны и поднимут ли тему войны в Украине

путин,си,цзиньпин встреча в Китае

В Пекине не упомянули о войне в Украине во время анонса предстоящего визита российского диктатора Владимира Путина в Китай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Global Times со ссылкой на заявления китайской стороны.

Переговоры о совместных интересах

Во время визита стороны планируют обсудить двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и международные вопросы, представляющие общий интерес.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что эта поездка станет уже 25-м визитом Путина в КНР. По его словам, лидеры двух стран будут говорить о сотрудничестве в различных сферах, а также о международных и региональных вопросах.

В Пекине подчеркнули, что переговоры охватят темы, важные для обоих государств. При этом тема войны в Украине прямо не упоминалась. 

Не віриться що Китай буде наполягатиме на мир. Скоріше навпаки.
18.05.2026 18:55 Ответить
18.05.2026 19:13 Ответить
Китай не хоче перемоги Росії, але й не допустить її поразки.
Китай «грає в довгу» у своєму бажанні взяти під повний контроль Тайвань. Але у якийсь момент він може вирішити, що вікно можливостей для скоро закриється, зокрема, через політичні зміни у США. Тому і почне діяти швидко, і тут знадобиться Росія з її ресурсами.

Найбільш важливим вектором для подальшої китайсько-російської нафтової співпраці є трубопровід Східний Сибір - Тихий океан (ESTO). ESTO має потужність приблизно 1,6 мільйона барелів на день (MMBPD) і в основному споживає обсяги зі східної Росії. Трохи менше половини експорту нафти ESTO відправляється сухопутним транспортом до КНР трубопроводами; решта постачається до російського експортного термінала Козьміно , де вона має більшу опцію (але зазвичай все одно потрапляє до Китаю, особливо в період після повномасштабного вторгнення).

Сухопутну китайську гілку ESTO можна було б дуже легко та швидко розширити, що значно посилило б нафтову безпеку Пекіна у разі виникнення ситуації з Тайванем.
18.05.2026 19:27 Ответить
РФ хоче, щоб КНР продовжила свою участь у будівництві газопроводу «Сила Сибіру 2».
Газогін на 6700 км, який має з'єднати західний Сибір з Китаєм через Монголію. Його річна потужність - 50 млрд кубометрів газу.
А тому і цей проєкт може стати предметом обговорення.
18.05.2026 19:29 Ответить
ЗБРОЯ ДЛЯ КУЙЛА- ОСНОВНА ТЕМА
18.05.2026 19:35 Ответить
Тема війни в Україні між Кремлем і Пекіномза «за замовчуванням»/«по умолчанию»: для Китаю агресивна війна Росії проти України "українська криза", а для Росії "освобождение" и прочее - попередньо встановлена патерн патерн/ pattern - шаблон, зразок, заготовка на всі випадки життя; інструкція, яка виконується автоматично - автовідповідач на всі випадки.
18.05.2026 19:37 Ответить
Мир на троих, как у Оруэлла. Остазия(Китай), Евразия(Московия) и Океания(США). Ну и классическое: Евразия воюет с Океанией. Остазия союзник.
18.05.2026 20:45 Ответить
 
 