Визит Путина в Китай: о чем будут говорить стороны и поднимут ли тему войны в Украине
В Пекине не упомянули о войне в Украине во время анонса предстоящего визита российского диктатора Владимира Путина в Китай.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Global Times со ссылкой на заявления китайской стороны.
Переговоры о совместных интересах
Во время визита стороны планируют обсудить двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и международные вопросы, представляющие общий интерес.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что эта поездка станет уже 25-м визитом Путина в КНР. По его словам, лидеры двух стран будут говорить о сотрудничестве в различных сферах, а также о международных и региональных вопросах.
В Пекине подчеркнули, что переговоры охватят темы, важные для обоих государств. При этом тема войны в Украине прямо не упоминалась.
Что предшествовало переговорам
- Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
- В Министерстве иностранных дел Украины выражали надежду, что США и Китай могут заставить Россию прекратить войну.
- Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что планирует также посетить Китай после поездок туда Дональда Трампа и Владимира Путина.
Китай «грає в довгу» у своєму бажанні взяти під повний контроль Тайвань. Але у якийсь момент він може вирішити, що вікно можливостей для скоро закриється, зокрема, через політичні зміни у США. Тому і почне діяти швидко, і тут знадобиться Росія з її ресурсами.
Найбільш важливим вектором для подальшої китайсько-російської нафтової співпраці є трубопровід Східний Сибір - Тихий океан (ESTO). ESTO має потужність приблизно 1,6 мільйона барелів на день (MMBPD) і в основному споживає обсяги зі східної Росії. Трохи менше половини експорту нафти ESTO відправляється сухопутним транспортом до КНР трубопроводами; решта постачається до російського експортного термінала Козьміно , де вона має більшу опцію (але зазвичай все одно потрапляє до Китаю, особливо в період після повномасштабного вторгнення).
Сухопутну китайську гілку ESTO можна було б дуже легко та швидко розширити, що значно посилило б нафтову безпеку Пекіна у разі виникнення ситуації з Тайванем.
Газогін на 6700 км, який має з'єднати західний Сибір з Китаєм через Монголію. Його річна потужність - 50 млрд кубометрів газу.
А тому і цей проєкт може стати предметом обговорення.