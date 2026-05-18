Визит Путина в Китай: о чем будут говорить стороны и поднимут ли тему войны в Украине

В Пекине не упомянули о войне в Украине во время анонса предстоящего визита российского диктатора Владимира Путина в Китай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Global Times со ссылкой на заявления китайской стороны.

Переговоры о совместных интересах

Во время визита стороны планируют обсудить двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и международные вопросы, представляющие общий интерес.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что эта поездка станет уже 25-м визитом Путина в КНР. По его словам, лидеры двух стран будут говорить о сотрудничестве в различных сферах, а также о международных и региональных вопросах.

В Пекине подчеркнули, что переговоры охватят темы, важные для обоих государств. При этом тема войны в Украине прямо не упоминалась.

Что предшествовало переговорам

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.

В Министерстве иностранных дел Украины выражали надежду, что США и Китай могут заставить Россию прекратить войну.

Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что планирует также посетить Китай после поездок туда Дональда Трампа и Владимира Путина.

