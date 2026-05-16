Новости Встреча Путина и Си Цзиньпина
Путин едет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае. Что известно?

Российский диктатор Владимир Путин 19-20 мая совершит официальный визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Что известно?

Как отмечается, во время встречи они обсудят "двусторонние отношения, укрепление всеобъемлющего партнерства и сотрудничества между странами".

После переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов.

Ранее Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится к стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

Читайте также: Цены на нефть растут, поскольку трейдеры сосредоточены на встрече Трампа и Си Цзиньпина в Пекине

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
  • В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

Читайте: Жест доброй воли: Китай возобновил экспортные разрешения для переработчиков говядины из США на фоне переговоров Трампа и Си Цзиньпина

путин владимир (32481) Си Цзиньпин (376)
Васал їде до "господаря", щоб довідаться, яку долю йому вирішили?
16.05.2026 10:50 Ответить
16.05.2026 11:03 Ответить
Возможно Си прикажет сворачивать лавочку, ведь для того чтобы продолжать - ехать никуда не надо. В расширение агрессии я лично не верю - точно не потому что путин добрый дедушка - а в силу экономических причин. Хотя что там в башке у этого старого ******** - никто не знает.
16.05.2026 11:03 Ответить
Згоден... Я спробував проаналізувать увесь період, з моменту поїздки "фюрера", на Олімпіаду, і по сьогодніі. І прийшов до висновку, що на Олімпіаді "фюрер" уклав "пакт о ненападении", на період "бліцкрігу"... Але "што-то пашло не так"... І Китай став "політично втомлюваться"... У нього своїх проблем, достатньо... А тут ще, від нього вимагається враховувать ще й "хотєлки" якогось "лузера"... Я теж так думаю, що він їде виклянчить "хоч щось"... "Хотєлки" Сі він виконав... Навіть з "перевищенням бажаного" . Зруйнував міф про "втарую армию мира", "зачистив" збройні сили РФ, від кадрових командирів, зброї та ***********, загнав Росію у економічний колапс... "Мавр зробив свою роботу - мавр має піти...".
16.05.2026 11:15 Ответить
С другой стороны - помимо того что Пу поставил раком рф и повернул ее тыловой частью к Китаю, дав тому практически неограниченные возможности выкручивать не то что руки - выкручивать яйца как хочется - но путин не выполнил то ради чего все и затевалось - сделать "КЗТД" - Киев-за-три-дня - это должно было стать невероятной оплеухой всему Западному миру, показать бессилие и политический и экономической и военной модели. Все должны были увидеть что никакого "зонтика НАТО" не существует, и как минимум Африка и Азия должны были побежать просить защиты у Китая. Но путин обосрался. Да, всем стало понятно что НАТО в классическом формате - не работает, ну не будет Португалия воевать в странах Балтии. Да, стало понятно что у США сморщенные седые яйца Байдена, который вообще ни разу не Буш и не Рейган. Потом пришел рыжий пассивный гомосексуалист и добил политическое влияние США . Но одновременно облом в КЗТД показал как слабость таких диктатур как путинская, показал последствия для стран которые начинают такие войны, а так же заставил зажравшуюся, толстую но на худеньких ножках Европу стремительно наращивать мускулы, а так же пересматривать всю свою экономическую политику, в том числе и зависимость от энергоресурсов. Плюс такие войны бьют по мировой стабильности и экономике - удары по портам, по предприятиям, по танкерам - все это замедляет экономику, уменьшается спрос, растет цена на ресурсы - и это все вредит Китаю как мировой фабрике. Потому мне кажется что в Китае понимают что больше они из этой ситуации ничего для себя хорошего не выжмут, выводы о современной войне они наверняка сделали, и дальше затягивать тупиковый конфликт нет для Китая смысла - рф все равно никуда даже в случае остановки боевых действий не денется, а вот напряженность на мировых рынках уменьшится, а это нужно для мировой торговли и производства.
16.05.2026 11:28 Ответить
И да, кстати. Китай видит серьезные экономические и политические проблемы в рф. И понимает что если дальше затягивать ситуацию - то это вообще может кончится чем то серьезным - начиная от серьезных политических изменений в рф - например прихода к власти тех кто захочет "вернуть все взад", то есть снести чокнутых дедов и договариваться с Западом. И это автоматически оторвет рф от Китая - что тому конечно же невыгодно, раб должен слушаться своего хозяина. Либо ситуация сорвется с цепи окончательно -и может быть все что угодно - вплоть до развала говноимперии на куски и война в режиме "free for all" - и тогда некому будет продавать нефть, уголь, лес. Плюс Китаю не нужен такой кипиш на границе, миллионы беженцев, жертвы среди китайцев которых на Дальнем Востоке миллионы. Китаю тогда придется вмешиваться, вводить миротворческий контингент, обеспечивать порядок на Дальнем Востоке и Западной Сибири, заниматься проблемами населения - нахер оно ему нужно? Ресурсы он и так получает все которые захочет и по той цене которую сам назначил - и голова у него при этом не болит.
16.05.2026 11:35 Ответить
А чим Китаю була погана така ситуація, вони купляли у раші ресурси за юані що можуть друкувати безмежно, з допомогою цього вийшли з економічної кризи і захопили дешевою продукцією багато ринків на заході в тому числі допустим автомобільний. Також західні корпорації скуповують їх продукцію і продають під своїми брендами тому що дешево, скорочуючи власне виробництво.

Друге стали великим хабом як і Індія що продає західне обладнання і електроніку в рашу.
16.05.2026 12:42 Ответить
Як ти думаєш, ДЛЯ ЧОГО Китай побудував мережу рокадних доріг, вздовж кордону з Росією? Для чого будує танкери і суховантажі "льодового класу", а також криголами? Чому у них одна з форм камуфляжного розфарбування військової техніки іменується "Сибір"? Чому у північних провінціях Китаю зняті обмеження на дітонародження?
Спробуй дать собі відповідь на ці питання - і ти отримаєш відповідь на власне питання про "ситуацію"... Якщо не зрозумієш - я тобі поясню ТРЬОМА СЛОВАМИ...
16.05.2026 13:28 Ответить
Тіш себе ілюзіями, вони возять з ямалу СПГ от тобі і криголами, дороги тому що ескпорт значно зріс, також в Китаї зараз масові будівництва, в тому числі греблі, СЕС, боротьба з пустелями. В них накопичине значні ресурси завдяки війні.

І нащо їм захоплювати рашу військовим шляхом, якщо орки їм все продають дешево за повітря, юань можна друкувати безмежно, китайці переїзджають в рашу і заселяють її і не потрібно воювати. Так само як нас скоро індуси заселять якщо ще років десять повоюєм.
16.05.2026 13:47 Ответить
16.05.2026 10:52 Ответить
Так, пуйло хлєбалом не вийшов, щоб прилетіти разом Родою Денецією, але...
Тепер мабуть майстер Сі викликає чи за піздюлинами, чи знову щось забере у плєшивого карлика. А може все разом.
16.05.2026 10:52 Ответить
Як співається в українській поминальній пісні: "в останню путь, в останню путь..."
16.05.2026 11:01 Ответить
16.05.2026 11:03 Ответить
Лиса криса шукає шляхи втечі від реальності на мацковії!!!
Там, уже з 2014 року, здохло в Україні, майже 2.000.000 орків ******!!
Їх там уже нєту☠️☠️☠️☠️‼️‼️‼️ А китайці, дають ****** 90% усього, що він використовує у війні проти України!!! 90%‼️‼️‼️🤬🤬🤬🤬
16.05.2026 11:08 Ответить
Сі просить на поклон
16.05.2026 11:11 Ответить
рашисти з їх китайськими покровителями будуть і дальше виштовхувати США НА ЗАДВІРКИ СВІТОВОГО ВПЛИВУ ВІДВОДЯЧИСША "РОЛЬ" "ДРІБНОГО РАШИСТСЬКО- КИТАЙСЬКОГО СР,,,КОЛИЗА"
16.05.2026 11:27 Ответить
Товаришу ***-лоо, а за що у 1969 радянські солдати гинули на Романському, щоб ти займався з сі оральним сексом?
16.05.2026 11:48 Ответить
...на Доманському
16.05.2026 11:49 Ответить
Старая проститутка куйло,едет на вызов к узкоглазой хитрож..панде заниматься нетрадиционными связями рыжего педофила только выпровадили..месяц хаотичных связей Си
16.05.2026 12:37 Ответить
"Весточка не от друзей ни от подруг.."
Наверно от Трампа весточку передаст.
Они все ведут игру в " доброго и злого полицейского.
16.05.2026 13:18 Ответить
 
 