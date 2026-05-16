УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8915 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня
2 351 25

Путін їде до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном

Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї. Що відомо?

Російський диктатор Володимир Путін 19-20 травня здійснить офіційний візит до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Як зазначається, під час зустрічі вони обговорять "двосторонні відносини, зміцнення всеосяжного партнерства та співпраці між країнами".

Після переговорів планується підписання спільної заяви на найвищому рівні та низки двосторонніх документів.

Раніше Сі Цзіньпін наголосив, що Китай прагне стабільного, здорового та сталого розвитку китайсько-американських відносин.

Читайте також: Ціни на нафту зростають, оскільки трейдери зосереджені на зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна у Пекіні

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.
  • У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

Читайте: Жест доброї волі: Китай поновив експортні дозволи для переробників яловичини зі США на тлі переговорів Трампа та Сі Цзіньпіна

Автор: 

путін володимир (25378) Сі Цзіньпін (414)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Васал їде до "господаря", щоб довідаться, яку долю йому вирішили?
показати весь коментар
16.05.2026 10:50 Відповісти
+4
показати весь коментар
16.05.2026 11:03 Відповісти
+4
Возможно Си прикажет сворачивать лавочку, ведь для того чтобы продолжать - ехать никуда не надо. В расширение агрессии я лично не верю - точно не потому что путин добрый дедушка - а в силу экономических причин. Хотя что там в башке у этого старого ******** - никто не знает.
показати весь коментар
16.05.2026 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Васал їде до "господаря", щоб довідаться, яку долю йому вирішили?
показати весь коментар
16.05.2026 10:50 Відповісти
Возможно Си прикажет сворачивать лавочку, ведь для того чтобы продолжать - ехать никуда не надо. В расширение агрессии я лично не верю - точно не потому что путин добрый дедушка - а в силу экономических причин. Хотя что там в башке у этого старого ******** - никто не знает.
показати весь коментар
16.05.2026 11:03 Відповісти
Згоден... Я спробував проаналізувать увесь період, з моменту поїздки "фюрера", на Олімпіаду, і по сьогодніі. І прийшов до висновку, що на Олімпіаді "фюрер" уклав "пакт о ненападении", на період "бліцкрігу"... Але "што-то пашло не так"... І Китай став "політично втомлюваться"... У нього своїх проблем, достатньо... А тут ще, від нього вимагається враховувать ще й "хотєлки" якогось "лузера"... Я теж так думаю, що він їде виклянчить "хоч щось"... "Хотєлки" Сі він виконав... Навіть з "перевищенням бажаного" . Зруйнував міф про "втарую армию мира", "зачистив" збройні сили РФ, від кадрових командирів, зброї та ***********, загнав Росію у економічний колапс... "Мавр зробив свою роботу - мавр має піти...".
показати весь коментар
16.05.2026 11:15 Відповісти
С другой стороны - помимо того что Пу поставил раком рф и повернул ее тыловой частью к Китаю, дав тому практически неограниченные возможности выкручивать не то что руки - выкручивать яйца как хочется - но путин не выполнил то ради чего все и затевалось - сделать "КЗТД" - Киев-за-три-дня - это должно было стать невероятной оплеухой всему Западному миру, показать бессилие и политический и экономической и военной модели. Все должны были увидеть что никакого "зонтика НАТО" не существует, и как минимум Африка и Азия должны были побежать просить защиты у Китая. Но путин обосрался. Да, всем стало понятно что НАТО в классическом формате - не работает, ну не будет Португалия воевать в странах Балтии. Да, стало понятно что у США сморщенные седые яйца Байдена, который вообще ни разу не Буш и не Рейган. Потом пришел рыжий пассивный гомосексуалист и добил политическое влияние США . Но одновременно облом в КЗТД показал как слабость таких диктатур как путинская, показал последствия для стран которые начинают такие войны, а так же заставил зажравшуюся, толстую но на худеньких ножках Европу стремительно наращивать мускулы, а так же пересматривать всю свою экономическую политику, в том числе и зависимость от энергоресурсов. Плюс такие войны бьют по мировой стабильности и экономике - удары по портам, по предприятиям, по танкерам - все это замедляет экономику, уменьшается спрос, растет цена на ресурсы - и это все вредит Китаю как мировой фабрике. Потому мне кажется что в Китае понимают что больше они из этой ситуации ничего для себя хорошего не выжмут, выводы о современной войне они наверняка сделали, и дальше затягивать тупиковый конфликт нет для Китая смысла - рф все равно никуда даже в случае остановки боевых действий не денется, а вот напряженность на мировых рынках уменьшится, а это нужно для мировой торговли и производства.
показати весь коментар
16.05.2026 11:28 Відповісти
И да, кстати. Китай видит серьезные экономические и политические проблемы в рф. И понимает что если дальше затягивать ситуацию - то это вообще может кончится чем то серьезным - начиная от серьезных политических изменений в рф - например прихода к власти тех кто захочет "вернуть все взад", то есть снести чокнутых дедов и договариваться с Западом. И это автоматически оторвет рф от Китая - что тому конечно же невыгодно, раб должен слушаться своего хозяина. Либо ситуация сорвется с цепи окончательно -и может быть все что угодно - вплоть до развала говноимперии на куски и война в режиме "free for all" - и тогда некому будет продавать нефть, уголь, лес. Плюс Китаю не нужен такой кипиш на границе, миллионы беженцев, жертвы среди китайцев которых на Дальнем Востоке миллионы. Китаю тогда придется вмешиваться, вводить миротворческий контингент, обеспечивать порядок на Дальнем Востоке и Западной Сибири, заниматься проблемами населения - нахер оно ему нужно? Ресурсы он и так получает все которые захочет и по той цене которую сам назначил - и голова у него при этом не болит.
показати весь коментар
16.05.2026 11:35 Відповісти
А чим Китаю була погана така ситуація, вони купляли у раші ресурси за юані що можуть друкувати безмежно, з допомогою цього вийшли з економічної кризи і захопили дешевою продукцією багато ринків на заході в тому числі допустим автомобільний. Також західні корпорації скуповують їх продукцію і продають під своїми брендами тому що дешево, скорочуючи власне виробництво.

Друге стали великим хабом як і Індія що продає західне обладнання і електроніку в рашу.
показати весь коментар
16.05.2026 12:42 Відповісти
Як ти думаєш, ДЛЯ ЧОГО Китай побудував мережу рокадних доріг, вздовж кордону з Росією? Для чого будує танкери і суховантажі "льодового класу", а також криголами? Чому у них одна з форм камуфляжного розфарбування військової техніки іменується "Сибір"? Чому у північних провінціях Китаю зняті обмеження на дітонародження?
Спробуй дать собі відповідь на ці питання - і ти отримаєш відповідь на власне питання про "ситуацію"... Якщо не зрозумієш - я тобі поясню ТРЬОМА СЛОВАМИ...
показати весь коментар
16.05.2026 13:28 Відповісти
Тіш себе ілюзіями, вони возять з ямалу СПГ от тобі і криголами, дороги тому що ескпорт значно зріс, також в Китаї зараз масові будівництва, в тому числі греблі, СЕС, боротьба з пустелями. В них накопичине значні ресурси завдяки війні.

І нащо їм захоплювати рашу військовим шляхом, якщо орки їм все продають дешево за повітря, юань можна друкувати безмежно, китайці переїзджають в рашу і заселяють її і не потрібно воювати. Так само як нас скоро індуси заселять якщо ще років десять повоюєм.
показати весь коментар
16.05.2026 13:47 Відповісти
Я не "тішу себе ілюзіями " , а оцінюю усе у КОМПЛЕКСІ... Я бачу - ти далекий від шляхів вирішення геополітичних проблем... (навіть не знаєш, що таке "рокадні дороги", і для чого вони будуються).
Пояснюю коротко: "Іде підготовка анексії Сибіру. По типу "Кримнаш"... Можеш мене перевірять, хоч "до усрачки"...
показати весь коментар
16.05.2026 15:58 Відповісти
Побачимо для нас цей б сценарій був би оптимальний, якби Китай проспонсорував переворот в раші і під ці події відібрав Сибір.
показати весь коментар
16.05.2026 16:42 Відповісти
або навпаки, китайці на свої очі переконалися який додік нікчема і будуть пушити пуйло відкривати другий фронт в Європі, шоб китайцям було легше захоплювати Тайвань.
показати весь коментар
16.05.2026 15:30 Відповісти
"...щоб довідаться, яку долю йому вирішили виділили?
показати весь коментар
16.05.2026 14:15 Відповісти
Ми не толерантні до тих, хто хоче посіяти хворобу західної Європи в Україні.
Росіянам якраз-таки вигідно заселити Україну тупими папуасами, які не будуть проти них воювати, що вони зараз і роблять.

Говорять Снайпер тг канал військових.

Підписуйте петицію про заборону ввезення «тупих папуасів», але дешевих.

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9825

Вже є майже 23000 треба ще 3000 підписів не бажаючих борсатись в кримінальних і вірусних.хвилях брудної міграції.
показати весь коментар
16.05.2026 10:52 Відповісти
Так, пуйло хлєбалом не вийшов, щоб прилетіти разом Родою Денецією, але...
Тепер мабуть майстер Сі викликає чи за піздюлинами, чи знову щось забере у плєшивого карлика. А може все разом.
показати весь коментар
16.05.2026 10:52 Відповісти
Сі викликає Пу до Бєнджінського обкому.
показати весь коментар
16.05.2026 14:18 Відповісти
Як співається в українській поминальній пісні: "в останню путь, в останню путь..."
показати весь коментар
16.05.2026 11:01 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2026 11:03 Відповісти
Лиса криса шукає шляхи втечі від реальності на мацковії!!!
Там, уже з 2014 року, здохло в Україні, майже 2.000.000 орків ******!!
Їх там уже нєту☠️☠️☠️☠️‼️‼️‼️ А китайці, дають ****** 90% усього, що він використовує у війні проти України!!! 90%‼️‼️‼️🤬🤬🤬🤬
показати весь коментар
16.05.2026 11:08 Відповісти
Сі просить на поклон
показати весь коментар
16.05.2026 11:11 Відповісти
рашисти з їх китайськими покровителями будуть і дальше виштовхувати США НА ЗАДВІРКИ СВІТОВОГО ВПЛИВУ ВІДВОДЯЧИСША "РОЛЬ" "ДРІБНОГО РАШИСТСЬКО- КИТАЙСЬКОГО СР,,,КОЛИЗА"
показати весь коментар
16.05.2026 11:27 Відповісти
Товаришу ***-лоо, а за що у 1969 радянські солдати гинули на Романському, щоб ти займався з сі оральним сексом?
показати весь коментар
16.05.2026 11:48 Відповісти
...на Доманському
показати весь коментар
16.05.2026 11:49 Відповісти
Старая проститутка куйло,едет на вызов к узкоглазой хитрож..панде заниматься нетрадиционными связями рыжего педофила только выпровадили..месяц хаотичных связей Си
показати весь коментар
16.05.2026 12:37 Відповісти
"Весточка не от друзей ни от подруг.."
Наверно от Трампа весточку передаст.
Они все ведут игру в " доброго и злого полицейского.
показати весь коментар
16.05.2026 13:18 Відповісти
 
 