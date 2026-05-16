Путін їде до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном
Російський диктатор Володимир Путін 19-20 травня здійснить офіційний візит до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо?
Як зазначається, під час зустрічі вони обговорять "двосторонні відносини, зміцнення всеосяжного партнерства та співпраці між країнами".
Після переговорів планується підписання спільної заяви на найвищому рівні та низки двосторонніх документів.
Раніше Сі Цзіньпін наголосив, що Китай прагне стабільного, здорового та сталого розвитку китайсько-американських відносин.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.
- У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.
Друге стали великим хабом як і Індія що продає західне обладнання і електроніку в рашу.
Спробуй дать собі відповідь на ці питання - і ти отримаєш відповідь на власне питання про "ситуацію"... Якщо не зрозумієш - я тобі поясню ТРЬОМА СЛОВАМИ...
І нащо їм захоплювати рашу військовим шляхом, якщо орки їм все продають дешево за повітря, юань можна друкувати безмежно, китайці переїзджають в рашу і заселяють її і не потрібно воювати. Так само як нас скоро індуси заселять якщо ще років десять повоюєм.
Пояснюю коротко: "Іде підготовка анексії Сибіру. По типу "Кримнаш"... Можеш мене перевірять, хоч "до усрачки"...
вирішиливиділили?
Росіянам якраз-таки вигідно заселити Україну тупими папуасами, які не будуть проти них воювати, що вони зараз і роблять.
Говорять Снайпер тг канал військових.
Підписуйте петицію про заборону ввезення «тупих папуасів», але дешевих.
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9825
Вже є майже 23000 треба ще 3000 підписів не бажаючих борсатись в кримінальних і вірусних.хвилях брудної міграції.
Тепер мабуть майстер Сі викликає чи за піздюлинами, чи знову щось забере у плєшивого карлика. А може все разом.
Там, уже з 2014 року, здохло в Україні, майже 2.000.000 орків ******!!
Їх там уже нєту☠️☠️☠️☠️‼️‼️‼️ А китайці, дають ****** 90% усього, що він використовує у війні проти України!!! 90%‼️‼️‼️🤬🤬🤬🤬
Наверно от Трампа весточку передаст.
Они все ведут игру в " доброго и злого полицейского.