Путін їде до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном

Російський диктатор Володимир Путін 19-20 травня здійснить офіційний візит до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо?

Як зазначається, під час зустрічі вони обговорять "двосторонні відносини, зміцнення всеосяжного партнерства та співпраці між країнами".

Після переговорів планується підписання спільної заяви на найвищому рівні та низки двосторонніх документів.

Раніше Сі Цзіньпін наголосив, що Китай прагне стабільного, здорового та сталого розвитку китайсько-американських відносин.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.

У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

