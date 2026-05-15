В Украину прибудет миссия МВФ для проверки реформ
В ближайшие недели в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда для оценки выполнения условий кредитной программы на 8,1 млрд долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря МВФ Джули Козак.
Проверка реформ и подготовка к пересмотру программы
Миссия будет оценивать прогресс Украины в проведении экономических реформ и расширении налоговой базы перед июньским пересмотром программы.
В фонде подчеркнули, что Украине необходимо увеличивать внутренние источники финансирования для покрытия значительных финансовых потребностей, даже несмотря на международную помощь после начала полномасштабной войны.
Также отмечается, что часть экономики должна быть выведена из тени. По оценкам МВФ, неформальный сектор составляет около 45 процентов валового внутреннего продукта страны.
Налоговые изменения и условия программы
В рамках программы будут обсуждаться налоговые изменения. В частности, речь идет о возможном введении налога на добавленную стоимость на дешевые посылки из-за рубежа, а также налога для самозанятых лиц.
В МВФ подчеркивают, что эти реформы нужны не только для получения финансирования, но и для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.
Ранее сообщалось, что миссия фонда начнет работу над первым пересмотром программы расширенного финансирования в конце мая. При этом вопрос введения НДС для ФЛП пока снят с повестки дня.
НБУ, КМУ та ВР поряд. Туди краще з вогнеметом заходити на перевірку реформ.
- податки і збори ростуть
- відкрити бізнес - абсолютно нереальна місія
- купити нерухомість чи щось таке важко
- обмін валют ускладнений
- переказ з карти на карту проблемний щоб не блоканули
- в той же час десятки міліардів доларів шурують в Ізраїль
ЯКИХ ЩЕ ВАМ РЕФОРМ ТРЕБА?
Про що мова?
а сюр це коли корумповані суди у війну відпускають всяких шуфричів які в наглу фоткали блокпости, сюр коли ТЦК може бусифікувати в любих кількостях мужиків, але реальне укомплектування війська відсутнє,
і так балбеси з МВФ не можуть зрозуміти як так отримувати по 50 млрд. дол. в рік, а платити військовим в тилу 20000 грн. міс....
