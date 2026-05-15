В Украину прибудет миссия МВФ для проверки реформ

В ближайшие недели в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда для оценки выполнения условий кредитной программы на 8,1 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря МВФ Джули Козак.

Проверка реформ и подготовка к пересмотру программы

Миссия будет оценивать прогресс Украины в проведении экономических реформ и расширении налоговой базы перед июньским пересмотром программы.

В фонде подчеркнули, что Украине необходимо увеличивать внутренние источники финансирования для покрытия значительных финансовых потребностей, даже несмотря на международную помощь после начала полномасштабной войны.

Также отмечается, что часть экономики должна быть выведена из тени. По оценкам МВФ, неформальный сектор составляет около 45 процентов валового внутреннего продукта страны.

Налоговые изменения и условия программы

В рамках программы будут обсуждаться налоговые изменения. В частности, речь идет о возможном введении налога на добавленную стоимость на дешевые посылки из-за рубежа, а также налога для самозанятых лиц.

В МВФ подчеркивают, что эти реформы нужны не только для получения финансирования, но и для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.

Ранее сообщалось, что миссия фонда начнет работу над первым пересмотром программы расширенного финансирования в конце мая. При этом вопрос введения НДС для ФЛП пока снят с повестки дня.

Топ комментарии
+14
- пусті вулиці бо жінки і діти виїхали, а значна частина чоловіків боїться викрадення і каліцтва від ТЦК
- податки і збори ростуть
- відкрити бізнес - абсолютно нереальна місія
- купити нерухомість чи щось таке важко
- обмін валют ускладнений
- переказ з карти на карту проблемний щоб не блоканули
- в той же час десятки міліардів доларів шурують в Ізраїль

ЯКИХ ЩЕ ВАМ РЕФОРМ ТРЕБА?
15.05.2026 03:16 Ответить
+11
Краще з паяльником одразу йти до Зеленського.

НБУ, КМУ та ВР поряд. Туди краще з вогнеметом заходити на перевірку реформ.
15.05.2026 01:58 Ответить
+9
Головний потужний рехформатор збирає гроши на заставу. Їдьте відразу на Лук'яновку.
15.05.2026 05:33 Ответить
Нема що тут перевіряти. Реформи ідуть добре. А повільно, бо грошей мало даєте.
показать весь комментарий
15.05.2026 03:14 Ответить
Одна з реформ «династія» дуже вдала. Масштаб вражає. Сподіваюсь МФВ туди завітає і вивчить.досвід цієї реформи у 16 томах.
15.05.2026 06:25 Ответить
- пусті вулиці бо жінки і діти виїхали, а значна частина чоловіків боїться викрадення і каліцтва від ТЦК
- податки і збори ростуть
- відкрити бізнес - абсолютно нереальна місія
- купити нерухомість чи щось таке важко
- обмін валют ускладнений
- переказ з карти на карту проблемний щоб не блоканули
- в той же час десятки міліардів доларів шурують в Ізраїль

ЯКИХ ЩЕ ВАМ РЕФОРМ ТРЕБА?
15.05.2026 03:16 Ответить
Как можно проверить то ,ЧЕГО НЕТ?
15.05.2026 04:29 Ответить
Головний потужний рехформатор збирає гроши на заставу. Їдьте відразу на Лук'яновку.
15.05.2026 05:33 Ответить
15.05.2026 05:50 Ответить
Лучшая новость будет - " Прибыла группа прокуроров и спецназ, для выполнения постанов прокуроров".
15.05.2026 06:22 Ответить
Які реформи при яниковичу і ким чен ирі в одній особі?
Про що мова?
15.05.2026 06:28 Ответить
Я сам за реформи, але чи не занадто прискіпливий МВФ до економічних реформ? Україна веде П'ЯТИЙ!!! рік повномасштабну, величезну війну з монстром, якої не видно кінця, а вони хочуть закручувати гайки в економіці. Це якийсь сюр. Може задача не допомогти нам, а якась інша? Чи цей МВФ просто балбеси, які не бачать різниці в стані економік України та благополучної Європи?
15.05.2026 07:45 Ответить
Які гайки тобі закрутив мвф?
15.05.2026 08:26 Ответить
Може еконміки в Україні та Європі знаходяться в певних станах саме через те, що одні використовують інструменти, про які каже мвф, а інші ні?!
15.05.2026 08:30 Ответить
наоборот саботувати реформи це і є закручувати гайки в економіці.
а сюр це коли корумповані суди у війну відпускають всяких шуфричів які в наглу фоткали блокпости, сюр коли ТЦК може бусифікувати в любих кількостях мужиків, але реальне укомплектування війська відсутнє,
і так балбеси з МВФ не можуть зрозуміти як так отримувати по 50 млрд. дол. в рік, а платити військовим в тилу 20000 грн. міс....
15.05.2026 09:09 Ответить
Результат: реформи відсутні, клоун при владі, війна продовжується.
15.05.2026 08:59 Ответить
А попередні кредити тютю на воркутю на москву 🛴 двушечкі🛴
15.05.2026 18:44 Ответить
Никто из мвф податки на посылки не будет обговаривать,это неправда,автор текста брехунишка и манипулятор.
15.05.2026 09:39 Ответить
Оце Конфуз!! Ні реформ, ні грошей!!
Навіть найдрібнішого клаптика звіту не напишеш(((
Все наміндічували в Кібуц
15.05.2026 18:42 Ответить
 
 