УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини Співпраця з МВФ Податкові зміни Фінансова допомога від МВФ
1 058 19

В Україну прибуде місія МВФ для перевірки реформ

МВФ відправляє в Україну місію для аудиту реформ

Місія Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями прибуде до України для оцінки виконання умов кредитної програми на 8,1 млрд доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на речницю МВФ Джулі Козак.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перевірка реформ і підготовка до перегляду програми

Місія оцінюватиме прогрес України у проведенні економічних реформ і розширенні податкової бази перед червневим переглядом програми.

У фонді наголосили, що Україні потрібно збільшувати внутрішні джерела фінансування для покриття значних фінансових потреб, навіть попри міжнародну допомогу після початку повномасштабної війни.

Також зазначається, що частина економіки має бути виведена з тіні. За оцінками МВФ, неформальний сектор становить близько 45 відсотків валового внутрішнього продукту країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У меморандумі МВФ не написано: введіть тотально ПДВ для ФОПів, - в.о. голови ДПСУ Карнаух

Податкові зміни та умови програми

У межах програми обговорюватимуть податкові зміни. Зокрема, йдеться про можливе запровадження податку на додану вартість на дешеві посилки з-за кордону, а також податку для самозайнятих осіб.

У МВФ підкреслюють, що ці реформи потрібні не лише для отримання фінансування, а й для просування України до членства в Європейському Союзі.

Раніше повідомлялося, що місія фонду розпочне роботу над першим переглядом програми розширеного фінансування наприкінці травня. При цьому питання запровадження ПДВ для ФОП наразі знято з порядку денного.

Читайте: Найбільші боржники МВФ: Україна поступається лише Аргентині

Автор: 

аудит (607) візит (1751) МВФ (3146) перевірка (1309)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
- пусті вулиці бо жінки і діти виїхали, а значна частина чоловіків боїться викрадення і каліцтва від ТЦК
- податки і збори ростуть
- відкрити бізнес - абсолютно нереальна місія
- купити нерухомість чи щось таке важко
- обмін валют ускладнений
- переказ з карти на карту проблемний щоб не блоканули
- в той же час десятки міліардів доларів шурують в Ізраїль

ЯКИХ ЩЕ ВАМ РЕФОРМ ТРЕБА?
показати весь коментар
15.05.2026 03:16 Відповісти
+11
Краще з паяльником одразу йти до Зеленського.

НБУ, КМУ та ВР поряд. Туди краще з вогнеметом заходити на перевірку реформ.
показати весь коментар
15.05.2026 01:58 Відповісти
+9
Головний потужний рехформатор збирає гроши на заставу. Їдьте відразу на Лук'яновку.
показати весь коментар
15.05.2026 05:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще з паяльником одразу йти до Зеленського.

НБУ, КМУ та ВР поряд. Туди краще з вогнеметом заходити на перевірку реформ.
показати весь коментар
15.05.2026 01:58 Відповісти
Нема що тут перевіряти. Реформи ідуть добре. А повільно, бо грошей мало даєте.
показати весь коментар
15.05.2026 03:14 Відповісти
Одна з реформ «династія» дуже вдала. Масштаб вражає. Сподіваюсь МФВ туди завітає і вивчить.досвід цієї реформи у 16 томах.
показати весь коментар
15.05.2026 06:25 Відповісти
- пусті вулиці бо жінки і діти виїхали, а значна частина чоловіків боїться викрадення і каліцтва від ТЦК
- податки і збори ростуть
- відкрити бізнес - абсолютно нереальна місія
- купити нерухомість чи щось таке важко
- обмін валют ускладнений
- переказ з карти на карту проблемний щоб не блоканули
- в той же час десятки міліардів доларів шурують в Ізраїль

ЯКИХ ЩЕ ВАМ РЕФОРМ ТРЕБА?
показати весь коментар
15.05.2026 03:16 Відповісти
Как можно проверить то ,ЧЕГО НЕТ?
показати весь коментар
15.05.2026 04:29 Відповісти
Головний потужний рехформатор збирає гроши на заставу. Їдьте відразу на Лук'яновку.
показати весь коментар
15.05.2026 05:33 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 05:50 Відповісти
Лучшая новость будет - " Прибыла группа прокуроров и спецназ, для выполнения постанов прокуроров".
показати весь коментар
15.05.2026 06:22 Відповісти
Які реформи при яниковичу і ким чен ирі в одній особі?
Про що мова?
показати весь коментар
15.05.2026 06:28 Відповісти
Я сам за реформи, але чи не занадто прискіпливий МВФ до економічних реформ? Україна веде П'ЯТИЙ!!! рік повномасштабну, величезну війну з монстром, якої не видно кінця, а вони хочуть закручувати гайки в економіці. Це якийсь сюр. Може задача не допомогти нам, а якась інша? Чи цей МВФ просто балбеси, які не бачать різниці в стані економік України та благополучної Європи?
показати весь коментар
15.05.2026 07:45 Відповісти
Які гайки тобі закрутив мвф?
показати весь коментар
15.05.2026 08:26 Відповісти
Може еконміки в Україні та Європі знаходяться в певних станах саме через те, що одні використовують інструменти, про які каже мвф, а інші ні?!
показати весь коментар
15.05.2026 08:30 Відповісти
наоборот саботувати реформи це і є закручувати гайки в економіці.
а сюр це коли корумповані суди у війну відпускають всяких шуфричів які в наглу фоткали блокпости, сюр коли ТЦК може бусифікувати в любих кількостях мужиків, але реальне укомплектування війська відсутнє,
і так балбеси з МВФ не можуть зрозуміти як так отримувати по 50 млрд. дол. в рік, а платити військовим в тилу 20000 грн. міс....
показати весь коментар
15.05.2026 09:09 Відповісти
Результат: реформи відсутні, клоун при владі, війна продовжується.
показати весь коментар
15.05.2026 08:59 Відповісти
А попередні кредити тютю на воркутю на москву 🛴 двушечкі🛴
показати весь коментар
15.05.2026 18:44 Відповісти
Никто из мвф податки на посылки не будет обговаривать,это неправда,автор текста брехунишка и манипулятор.
показати весь коментар
15.05.2026 09:39 Відповісти
Оце Конфуз!! Ні реформ, ні грошей!!
Навіть найдрібнішого клаптика звіту не напишеш(((
Все наміндічували в Кібуц
показати весь коментар
15.05.2026 18:42 Відповісти
 
 