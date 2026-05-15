В Україну прибуде місія МВФ для перевірки реформ
Місія Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями прибуде до України для оцінки виконання умов кредитної програми на 8,1 млрд доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на речницю МВФ Джулі Козак.
Перевірка реформ і підготовка до перегляду програми
Місія оцінюватиме прогрес України у проведенні економічних реформ і розширенні податкової бази перед червневим переглядом програми.
У фонді наголосили, що Україні потрібно збільшувати внутрішні джерела фінансування для покриття значних фінансових потреб, навіть попри міжнародну допомогу після початку повномасштабної війни.
Також зазначається, що частина економіки має бути виведена з тіні. За оцінками МВФ, неформальний сектор становить близько 45 відсотків валового внутрішнього продукту країни.
Податкові зміни та умови програми
У межах програми обговорюватимуть податкові зміни. Зокрема, йдеться про можливе запровадження податку на додану вартість на дешеві посилки з-за кордону, а також податку для самозайнятих осіб.
У МВФ підкреслюють, що ці реформи потрібні не лише для отримання фінансування, а й для просування України до членства в Європейському Союзі.
Раніше повідомлялося, що місія фонду розпочне роботу над першим переглядом програми розширеного фінансування наприкінці травня. При цьому питання запровадження ПДВ для ФОП наразі знято з порядку денного.
НБУ, КМУ та ВР поряд. Туди краще з вогнеметом заходити на перевірку реформ.
- податки і збори ростуть
- відкрити бізнес - абсолютно нереальна місія
- купити нерухомість чи щось таке важко
- обмін валют ускладнений
- переказ з карти на карту проблемний щоб не блоканули
- в той же час десятки міліардів доларів шурують в Ізраїль
ЯКИХ ЩЕ ВАМ РЕФОРМ ТРЕБА?
Про що мова?
а сюр це коли корумповані суди у війну відпускають всяких шуфричів які в наглу фоткали блокпости, сюр коли ТЦК може бусифікувати в любих кількостях мужиків, але реальне укомплектування війська відсутнє,
і так балбеси з МВФ не можуть зрозуміти як так отримувати по 50 млрд. дол. в рік, а платити військовим в тилу 20000 грн. міс....
Навіть найдрібнішого клаптика звіту не напишеш(((
