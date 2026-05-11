Ухвалення законопроєкту про оподаткування посилок - це крок до поразки у війні, - Бутусов

Наслідки ухвалення законопроєкту №15112 про оподаткування посилок може мати катастрофічні наслідки для забезпечення Сил оборони.

Про це у Фейсбуці написав командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"На минулому тижні податковий комітет рекомендував законопроєкт №15112 до голосування за основу. Розгляд у Верховній Раді — вже завтра. І наслідки можуть бути катастрофічними не лише для виробників дронів, але й для забезпечення захисників", - наголосив він.

Бутусов зауважив, що адаптивність Сил оборони забезпечується через швидкі поставки комплектуючих.

"Сьогодні величезна кількість критично важливих речей заходить в Україну через AliExpress, Temu та інші міжнародні платформи. Це не лише комплектуючі для FPV, а й амуніція, пульти, FPV-окуляри, зарядні пристрої, кабелі, підсумки, ліхтарі та десятки інших речей, які наші воїни щодня замовляють собі самостійно. Серед усіх замовлень з Китаю ці види товарів складають 10-20%.

Законопроект 15112 фактично вводить додаткове оподаткування таких посилок", - пояснив він.

Командир зазначив, що внаслідок цього комплектуючі та спорядження подорожчають щонайменше на 20%.

"Доставка стане значно довшою. Малі майстерні дронів, волонтери та частина військових просто перестануть тягнути ці витрати.

І головне — український ринок фізично не здатний швидко замістити ті обʼєми товарів і компонентів, які сьогодні дає Китай. На це можуть піти роки.

При цьому в ЄС такими питаннями займаються податкові органи. В Україні це ляже на митницю, яка й зараз перевантажена. Наслідок очевидний: дикі затримки, хаос і розквіт "сірих" схем та контрабанди, бо товар все одно повезуть — тільки вже "в чорну", - зазначив Бутусов.

Зараз Україна реально змогла нав’язати Росії свою гру у сфері FPV-дронів.

"І саме в момент, коли фронту потрібно ще більше дронів, держава ризикує власними руками почати душити систему, яка тримає фронт. Нам потрібно імплементувати правила ЄС, але не так криво, як це пропонується зараз.

Депутати, не стріляйте собі та армії в ногу. Законопроект 15112 у такому вигляді - це крок до поразки у війні", - підсумував він.

Топ коментарі
+48
так саме для того(для поразки) Zельоні Гниди цей закон і приймають
11.05.2026 15:04 Відповісти
+18
Схоже, зелена влада саме цього і домагається.
Схоже, зелена влада саме цього і домагається.
11.05.2026 15:11 Відповісти
+14
У нас маса стартапових, маленьких інженерних груп, котрі і живуть на тих посилках.
11.05.2026 15:20 Відповісти
11.05.2026 15:04 Відповісти
Схоже що так воно і є...
11.05.2026 15:32 Відповісти
А що може ще запропонувати ма..авошка сівковича - гетьманцев?
Дивно було розраховувати, що ално за Україну!
11.05.2026 15:42 Відповісти
А ще тому, що все вкрали і нема грошей!
11.05.2026 16:10 Відповісти
Усьвідомтє врешті , що , це , місія Ze мальчиша- плохиша , воно стараеться , аж з шкіри лізє , хіба тільки цєй єпізод ? Все , що воно робило , на знищення Незвлежноі України , з першого дня прішествія : узурпував всі правоохоронні органи , як цє можно не розслідувати фінансування терроризму Міндічами " двушечка ушла на москву" ,напад на генштаб голвнокомандувача В Залужного , зрив контрнаступу , саботаж з фортифікаціями, бракованими мінами , броніками , мегамародерства ойго найближчих подельників , кришування всіх агентів " козиря" ………
11.05.2026 16:48 Відповісти
Для цього і гадять, Оманські будівельники зеленського в династії в Козині, разом з КабМіндічами Україні з Урядового кварталу, упродовж 7 років!! Вагнерівці з беркутньою та мертвечуком і деркачем та симоненком, це підтвердять!!! Бакай, з баєм та мехедою і шуфричем, можуть це пояснити!!
11.05.2026 17:10 Відповісти
А як же так? Казали, що ми від китаю вже не задежимо і локалізація вже 90%. А виявилось, що купляємо на тему і посилками до 150 дол завозимо. Щось тут Юрій не туди хилить. Ніхто не везе партію на 150 дол. А якщо вище, то і так мають платити ПДВ і всі решта платежів.
11.05.2026 15:07 Відповісти
Про "не залежимо від Китаю", це тупо копіум. Основні компоненти, типу моторів, плат і електронних модулів, все з Китаю. В нас просто нема необхідних підприємств.
11.05.2026 15:10 Відповісти
ну власне, а якщо везуть то везуть великими партіями. та й коштує запчастина явно більше, ніж 150 дол. так що це маніпуляція, щоб прикрити сотні мільярдів, які ми виносимо на купівлі всього китайського і спонсоруємо їхнє виробництво та допомогу москалям.
11.05.2026 15:46 Відповісти
Вовочка, щось на "Smart" ви не тягнете, чимось зеленим повіяло...
11.05.2026 15:57 Відповісти
ну ясно, як сприяти контрабанді, яка одну велику посилку розкидає на різні пачки без сплати податків, то дійсно треба бути тупим, щоб того не зрозуміти. Ганебно, що у цьому бере участь Юрій і прикриватися фронтом, як грубою маніпуляцією.

чомусь у всіх країнах все працює, тільки у нас рішали пропонують спонсорувати китай. Чи ви думаєте, що всі ідіоти навколо і не розуміють, як завозять товар без податків? навіщо виробляти щось в Україні, якщо можна привезти з китаю без мита та ПДВ? В ЄС з цим боряться і правильно роблять. Тільки у нас все через сраку.
11.05.2026 16:08 Відповісти
Схоже ви дуже далекі від реалій виробництва, ******** електроніки, тощо. Може підкажете, які вітчизняні виробники випускають хоч якісь електронні компоненти, не кажучи про ******* мікоконтролери, інтегральні схеми, оптоелектроніку? До вашого відома той же AliExpress на 90% продає інтегральні схеми не власного виробництва, більшість мікросхем розроблено в США, також розробляють їх як європейські, азійські (Японія, Південна Корея), так і транснаціональні компанії, виробники - можуть бути де-інде, левова частка наприклад припадає на Тайвань. Обкладати митом те, що в принципі не може вироблятися у нас в найближчі роки - не що інше, як звичайне здирництво, чергове намагання влади наповнювати бюджет і свої кишені, вивертаючи кишені у населення.
11.05.2026 17:13 Відповісти
Так, по суті у нас немає власного виробництва електроніки
11.05.2026 17:23 Відповісти
так, крім військової компоненти, везуть все від голки до всяких шмоток. І загалом, багато чого не виробляється у нас, але ж коли ви ввозите машину ви ж заплатите ПДВ. чому його не треба платити при ввозі одягу та ще якогось товару?
11.05.2026 19:04 Відповісти
Можна зробити перелік товарів, які потрібні для війська та зробити для них виняток.
11.05.2026 23:23 Відповісти
11.05.2026 15:20 Відповісти
гнідораси...
11.05.2026 15:07 Відповісти
Вже не знають на чому нажертися.
11.05.2026 15:11 Відповісти
Там не особливо нажерешся. Тут просто пряма робота на ворога. Допускчю, що за бабло, але може бути і за покликом одного менталітету.
11.05.2026 15:14 Відповісти
Аброхамія з стефанчуками і корабельним сосками, глибоко затурбовані регулярному надходженню дивних грошей від янелоха упродовж 7 років???
11.05.2026 17:13 Відповісти
11.05.2026 15:11 Відповісти
А це вже міжнародним-волонтерам по яйцям від Вови - він страшний з похмілля після новин від придворних шептунів!
Пісець професійним пристроям нічного бачення, снайперській оптиці, якісним бронежилета і багато чому іншому, в чому зельоні мародери і здирники ні в зуб ногою. Бо вміють тільки читати цінники!
11.05.2026 15:13 Відповісти
Гетьманцева на гиляку
11.05.2026 15:17 Відповісти
В мене знайомий кричить-"треба усе з китаю заборонити, вони допомогають рашці воювати проти нас". Кажу-більшість технологічних рішень, що дозволяють нам вести розвідку, уражати цілі та інше-ми отримуємо саме з китаю. Не вірить.
11.05.2026 15:19 Відповісти
Треба військовим у балаклавах записати декілька відео з прикладами, що стається з ворогами України і назвати прізвища депутатів, що лобіюють цей закон.
11.05.2026 15:22 Відповісти
Закон штовхає, слуга ФСБшника сивковича- гетьманцев...
11.05.2026 15:22 Відповісти
"МВФ очікує від України запровадження ПДВ на посилки до €150 у межах програми на $8,1 млрд - Reuters"
11.05.2026 15:33 Відповісти
Треба ретельно пояснити ситуацію. Що правильно в становищі ЄС, то в становищі України - смерть.
11.05.2026 15:35 Відповісти
Звичайно що треба. Замовлення з усяких аліекспресів, нконів та іншого допомогли не тільки фронту, а й цивільному населенню під час блекаутів. От тільки ж не чиновники з мвф воюють на фронті та живуть в Україні під обстрілами, до них може не дійти, вони свої гроші рахують.
11.05.2026 15:41 Відповісти
Я на нконі замовляв 105 амперні ліферні банки для збірки акумів собі та знайомим, до 150 євро. На аліку-бмс-ки, інвертори, зарядки, платки елктроніки та контактори для авр-ів. Вийшло значно дешевше аніж купувати готові рішення. Більше грошей на донати хлопцям залишилося.
11.05.2026 16:23 Відповісти
А гроші де брати? Допомога України грошима зараз дуже непопулярна серед громадян Європи. Ну і звісно всі хто йдуть на посаду президента йдуть лише з однією метою накрасти найбільше. У чесної людини не може бути сотні мільйонів на передвиборчу кампанію на посаду президента і тому посаду президент треба убрати з конституції.
11.05.2026 15:32 Відповісти
Непопулярна- бо корупція у владі просто зашкалює...
11.05.2026 15:38 Відповісти
Сбор от такого налога будет мизерный. Специалисты уже подсчитали.
Такую сумму и гораздо большую воруют почти каждый месяц из бюджета.
Но слуг это почему-то не волнует.
Скорее всего бОльшая часть из них и занимается этим дерибаном. Происходящие события тому подтверждение.
11.05.2026 15:41 Відповісти
там купівлі на тему і алібабі в рік 4-5 ярдів баксів. з нього тільки ПДВ могло б бути 1 ярдів баксів
11.05.2026 15:47 Відповісти
якщо приймуть цей закон - раджу кожному замовляти товари по 1 -2 доллари, у тиждень.
нехай митниця перевантажиться такими посилками,
Нехай витрачений час буде занімати на дрібниці, так щоб роботу паралізувало.
11.05.2026 15:35 Відповісти
Мінімальна сума замовлення- 10 доларів (еквівалент у гривні)...
11.05.2026 15:45 Відповісти
де ти там побачив 10 доларів (еквівалент у гривні). ?
11.05.2026 16:48 Відповісти
На ТЕМU замовлення мінімальне оформлюється в еквіваленті мінімум в 10доларів...
12.05.2026 21:39 Відповісти
Замовляй на Алі
12.05.2026 21:44 Відповісти
Дякую,мене ТЕМU влаштовує...
13.05.2026 19:43 Відповісти
Так пора вже. Гаспадін Пуйло серчаєт ужо. Грозится ракетой по Банковой за нєпослушаніє.
11.05.2026 15:38 Відповісти
Честно говоря, не совсем понимаю смысл этого закона сейчас. В ЕС везде платят за посылки с Алика, Амазона и т.д. Но в ЕС эти площадки не являются поставщиками для армии и граждан воюющей страны.
11.05.2026 15:42 Відповісти
в польші від 0 євро по факту.
11.05.2026 15:49 Відповісти
В Германии от 1 €.
11.05.2026 15:51 Відповісти
а який процент платять?
11.05.2026 16:02 Відповісти
НДС 19% + 3€ для посылок до 150€
11.05.2026 16:21 Відповісти
Лишається один вихід...контрабас
11.05.2026 15:45 Відповісти
Бутусов говорить про антиукраїнську політику ВЗРадників, котрі за гроші куйла ,все частіше приймають антиукраїнські закони,
11.05.2026 15:45 Відповісти
так, в ЄС оподатковують від 0 євро. Якщо замовляти, то тему зразу сам включає ПДВ і тоді в Польщі вже не треба платити, вони видно самі платять.
11.05.2026 15:51 Відповісти
А щось корисне ця Зрада за останній час зробила? Понад 400 дармоїдів їдять, сплять і от нєфіг дєлать видумують, як би цій країні ще нашкодити?
11.05.2026 15:48 Відповісти
м яко кажучи це *****! все подорожчає на 20 процентів, а знаючи наших бариг то і на 40
11.05.2026 16:01 Відповісти
З нашими слугами народу ми довго будемо перемагати у війні, якщо взагалі коли-небудь переможемо.
11.05.2026 16:05 Відповісти
Ну так рахе нужно время чтобы наростить колличество операторов бпла вон уже в институтах учить будут. Скоро тупо массой давить будут и рубиконов будет ещк больше. А наше зе шобло сделает все чтобы дать им это время
11.05.2026 16:06 Відповісти
Впевнений шо буде крок в сторону - до збагачення власників доставок та власного лопатника зеленского - бюджету України. Ну, воно ж давно сказало - Я(він) не лох.
11.05.2026 16:07 Відповісти
Які ще законопроекти можуть пропонувати ті, хто бажає поразки України? Тільки антиукраїнські.
11.05.2026 16:08 Відповісти
весь світ платить цей податок, юдоклану треба гроші щоб жити на манхеттені
11.05.2026 16:15 Відповісти
Я вам більше скажу - у нас нещодавно ввели санкції проти деяких китайських компаній, які виробляють комплектуючі для дронів через постачання цих комплектуючих до РФ.
У результаті нам зараз фактично заборонено купувати двигуни для квадріків у Китаї нашою ж владою. Добре, що вже є український виробник, але чи може він покрити весь попит...а якщо прилетить щось до нього по виробництву?
11.05.2026 16:33 Відповісти
... це ,якраз і є робота диверсантів від влади.
11.05.2026 17:47 Відповісти
Зрадники засіли у Верховній Зраді! Скільки ми ще будемо їх терпіти? Може пора на вихід?
11.05.2026 18:18 Відповісти
Яка ж гнида той Зеленський разом із своїми подільниками! За гроші не те що Україну, маму рідну продадуть...
11.05.2026 18:20 Відповісти
а що тут дивного, хіба з лютого 2022 року прийнятий хоч один закон для нашої перемоги? то з якого переляку зараз почнуть такі закони приймати? влада керується принципом - собака (народ) гавкає, а караван (зрада) йде!
11.05.2026 19:16 Відповісти
Я шось не поняв, поясніть бо лінь шукать. Наче ж больще 150 євро посилки і так оподатковуються. Вводиться податок на більш дешеві. Комплектуху для дронів що, на менше ніж 150 євро закупають? Чи в чому суть нововведень?
11.05.2026 20:22 Відповісти
Протягом Сівковича в унісон з нашою ввів податок на Гугл. Тепер )(уйло заборонив імпорт всієї телекомунікації і гниди швиденько оподаткували цю продукцію. А щоб прикрити запроданські пердаки ЗРОБИЛИ ТАК щоб ініціатором був МФВ.
Южаніна риторично питає, в хто буде стягувати. Смілянський та Нова пошта. Доріженька протоптана - Укрпошта вже платить 1 відсоток мзди від поштових переведень Дерьмаковій кормушці КШЕ. А вже звідти платять всім Шехезадам.
11.05.2026 22:24 Відповісти
)) а шо за кіпіш? Вам, військовим, хочуть збільшити грошове забезпечення, ну зарплату по цивільному. Где деньги, Зин? От звідси теж будуть. Хочеш бронік от-кутюр - башляй і не *****. Крапка.
12.05.2026 06:43 Відповісти
 
 