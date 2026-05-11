Ухвалення законопроєкту про оподаткування посилок - це крок до поразки у війні, - Бутусов

Наслідки ухвалення законопроєкту №15112 про оподаткування посилок може мати катастрофічні наслідки для забезпечення Сил оборони.

Про це у Фейсбуці написав командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

"На минулому тижні податковий комітет рекомендував законопроєкт №15112 до голосування за основу. Розгляд у Верховній Раді — вже завтра. І наслідки можуть бути катастрофічними не лише для виробників дронів, але й для забезпечення захисників", - наголосив він.

Бутусов зауважив, що адаптивність Сил оборони забезпечується через швидкі поставки комплектуючих.

"Сьогодні величезна кількість критично важливих речей заходить в Україну через AliExpress, Temu та інші міжнародні платформи. Це не лише комплектуючі для FPV, а й амуніція, пульти, FPV-окуляри, зарядні пристрої, кабелі, підсумки, ліхтарі та десятки інших речей, які наші воїни щодня замовляють собі самостійно. Серед усіх замовлень з Китаю ці види товарів складають 10-20%.

Законопроект 15112 фактично вводить додаткове оподаткування таких посилок", - пояснив він.

Командир зазначив, що внаслідок цього комплектуючі та спорядження подорожчають щонайменше на 20%.

"Доставка стане значно довшою. Малі майстерні дронів, волонтери та частина військових просто перестануть тягнути ці витрати.

І головне — український ринок фізично не здатний швидко замістити ті обʼєми товарів і компонентів, які сьогодні дає Китай. На це можуть піти роки.

При цьому в ЄС такими питаннями займаються податкові органи. В Україні це ляже на митницю, яка й зараз перевантажена. Наслідок очевидний: дикі затримки, хаос і розквіт "сірих" схем та контрабанди, бо товар все одно повезуть — тільки вже "в чорну", - зазначив Бутусов.

Зараз Україна реально змогла нав’язати Росії свою гру у сфері FPV-дронів.

"І саме в момент, коли фронту потрібно ще більше дронів, держава ризикує власними руками почати душити систему, яка тримає фронт. Нам потрібно імплементувати правила ЄС, але не так криво, як це пропонується зараз.

Депутати, не стріляйте собі та армії в ногу. Законопроект 15112 у такому вигляді - це крок до поразки у війні", - підсумував він.

