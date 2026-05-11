Ухвалення законопроєкту про оподаткування посилок - це крок до поразки у війні, - Бутусов
Наслідки ухвалення законопроєкту №15112 про оподаткування посилок може мати катастрофічні наслідки для забезпечення Сил оборони.
Про це у Фейсбуці написав командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На минулому тижні податковий комітет рекомендував законопроєкт №15112 до голосування за основу. Розгляд у Верховній Раді — вже завтра. І наслідки можуть бути катастрофічними не лише для виробників дронів, але й для забезпечення захисників", - наголосив він.
Бутусов зауважив, що адаптивність Сил оборони забезпечується через швидкі поставки комплектуючих.
"Сьогодні величезна кількість критично важливих речей заходить в Україну через AliExpress, Temu та інші міжнародні платформи. Це не лише комплектуючі для FPV, а й амуніція, пульти, FPV-окуляри, зарядні пристрої, кабелі, підсумки, ліхтарі та десятки інших речей, які наші воїни щодня замовляють собі самостійно. Серед усіх замовлень з Китаю ці види товарів складають 10-20%.
Законопроект 15112 фактично вводить додаткове оподаткування таких посилок", - пояснив він.
Командир зазначив, що внаслідок цього комплектуючі та спорядження подорожчають щонайменше на 20%.
"Доставка стане значно довшою. Малі майстерні дронів, волонтери та частина військових просто перестануть тягнути ці витрати.
І головне — український ринок фізично не здатний швидко замістити ті обʼєми товарів і компонентів, які сьогодні дає Китай. На це можуть піти роки.
При цьому в ЄС такими питаннями займаються податкові органи. В Україні це ляже на митницю, яка й зараз перевантажена. Наслідок очевидний: дикі затримки, хаос і розквіт "сірих" схем та контрабанди, бо товар все одно повезуть — тільки вже "в чорну", - зазначив Бутусов.
Зараз Україна реально змогла нав’язати Росії свою гру у сфері FPV-дронів.
"І саме в момент, коли фронту потрібно ще більше дронів, держава ризикує власними руками почати душити систему, яка тримає фронт. Нам потрібно імплементувати правила ЄС, але не так криво, як це пропонується зараз.
Депутати, не стріляйте собі та армії в ногу. Законопроект 15112 у такому вигляді - це крок до поразки у війні", - підсумував він.
Дивно було розраховувати, що ално за Україну!
чомусь у всіх країнах все працює, тільки у нас рішали пропонують спонсорувати китай. Чи ви думаєте, що всі ідіоти навколо і не розуміють, як завозять товар без податків? навіщо виробляти щось в Україні, якщо можна привезти з китаю без мита та ПДВ? В ЄС з цим боряться і правильно роблять. Тільки у нас все через сраку.
Схоже, зелена влада саме цього і домагається.
Пісець професійним пристроям нічного бачення, снайперській оптиці, якісним бронежилета і багато чому іншому, в чому зельоні мародери і здирники ні в зуб ногою. Бо вміють тільки читати цінники!
Такую сумму и гораздо большую воруют почти каждый месяц из бюджета.
Но слуг это почему-то не волнует.
Скорее всего бОльшая часть из них и занимается этим дерибаном. Происходящие события тому подтверждение.
нехай митниця перевантажиться такими посилками,
Нехай витрачений час буде занімати на дрібниці, так щоб роботу паралізувало.
У результаті нам зараз фактично заборонено купувати двигуни для квадріків у Китаї нашою ж владою. Добре, що вже є український виробник, але чи може він покрити весь попит...а якщо прилетить щось до нього по виробництву?
Южаніна риторично питає, в хто буде стягувати. Смілянський та Нова пошта. Доріженька протоптана - Укрпошта вже платить 1 відсоток мзди від поштових переведень Дерьмаковій кормушці КШЕ. А вже звідти платять всім Шехезадам.