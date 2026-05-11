Принятие законопроекта о налогообложении посылок - это шаг к поражению в войне, - Бутусов
Принятие законопроекта №15112 о налогообложении посылок может иметь катастрофические последствия для обеспечения Сил обороны.
Об этом в Facebook написал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"На прошлой неделе налоговый комитет рекомендовал законопроект №15112 к голосованию в первом чтении. Рассмотрение в Верховной Раде - уже завтра. Ипоследствия могут быть катастрофическими не только для производителей дронов, но и для обеспечения защитников", - подчеркнул он.
Бутусов отметил, что адаптивность Сил обороны обеспечивается благодаря быстрым поставкам комплектующих.
"Сегодня огромное количество критически важных вещей поступает в Украину через AliExpress, Temu и другие международные платформы. Это не только комплектующие для FPV, но и амуниция, пульты, FPV-очки, зарядные устройства, кабели, подсумки, фонари и десятки других вещей, которые наши воины ежедневно заказывают себе самостоятельно. Среди всех заказов из Китая эти виды товаров составляют 10-20%.
Законопроект 15112 фактически вводит дополнительное налогообложение таких посылок", - объяснил он.
Командир отметил, что в результате этого комплектующие и снаряжение подорожают как минимум на 20%.
"Доставка станет значительно дольше. Малые мастерские дронов, волонтеры и часть военных просто перестанут нести эти расходы.
И главное - украинский рынок физически не способен быстро заменить те объемы товаров и компонентов, которые сегодня поставляет Китай. На это могут уйти годы.
При этом в ЕС такими вопросами занимаются налоговые органы. В Украине это ляжет на таможню, которая и сейчас перегружена. Последствие очевидно: огромные задержки, хаос и расцвет "серых" схем и контрабанды, потому что товар все равно повезут - только уже "в черную", - отметил Бутусов.
Сейчас Украина реально смогла навязать России свою игру в сфере FPV-дронов.
"И именно в тот момент, когда фронту нужно еще больше дронов, государство рискует собственными руками начать душить систему, которая держит фронт. Нам нужно внедрить правила ЕС, но не так криво, как это предлагается сейчас.
Депутаты, не стреляйте себе и армии в ногу. Законопроект 15112 в таком виде - это шаг к поражению в войне", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивно було розраховувати, що ално за Україну!
Росії можуть знадобитися десятиліття для повного захоплення Донбасу, - The New York Times
Слішком хорошо у вас дрони лєтают, хохли.
Отмєніть.
чомусь у всіх країнах все працює, тільки у нас рішали пропонують спонсорувати китай. Чи ви думаєте, що всі ідіоти навколо і не розуміють, як завозять товар без податків? навіщо виробляти щось в Україні, якщо можна привезти з китаю без мита та ПДВ? В ЄС з цим боряться і правильно роблять. Тільки у нас все через сраку.
Схоже, зелена влада саме цього і домагається.
Пісець професійним пристроям нічного бачення, снайперській оптиці, якісним бронежилета і багато чому іншому, в чому зельоні мародери і здирники ні в зуб ногою. Бо вміють тільки читати цінники!
Такую сумму и гораздо большую воруют почти каждый месяц из бюджета.
Но слуг это почему-то не волнует.
Скорее всего бОльшая часть из них и занимается этим дерибаном. Происходящие события тому подтверждение.
нехай митниця перевантажиться такими посилками,
Нехай витрачений час буде занімати на дрібниці, так щоб роботу паралізувало.
У результаті нам зараз фактично заборонено купувати двигуни для квадріків у Китаї нашою ж владою. Добре, що вже є український виробник, але чи може він покрити весь попит...а якщо прилетить щось до нього по виробництву?
Южаніна риторично питає, в хто буде стягувати. Смілянський та Нова пошта. Доріженька протоптана - Укрпошта вже платить 1 відсоток мзди від поштових переведень Дерьмаковій кормушці КШЕ. А вже звідти платять всім Шехезадам.