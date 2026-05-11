Принятие законопроекта о налогообложении посылок - это шаг к поражению в войне, - Бутусов

Принятие законопроекта №15112 о налогообложении посылок может иметь катастрофические последствия для обеспечения Сил обороны.

Об этом в Facebook написал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе налоговый комитет рекомендовал законопроект №15112 к голосованию в первом чтении. Рассмотрение в Верховной Раде - уже завтра. Ипоследствия могут быть катастрофическими не только для производителей дронов, но и для обеспечения защитников", - подчеркнул он.

Бутусов отметил, что адаптивность Сил обороны обеспечивается благодаря быстрым поставкам комплектующих.

"Сегодня огромное количество критически важных вещей поступает в Украину через AliExpress, Temu и другие международные платформы. Это не только комплектующие для FPV, но и амуниция, пульты, FPV-очки, зарядные устройства, кабели, подсумки, фонари и десятки других вещей, которые наши воины ежедневно заказывают себе самостоятельно. Среди всех заказов из Китая эти виды товаров составляют 10-20%.

Законопроект 15112 фактически вводит дополнительное налогообложение таких посылок", - объяснил он.

Командир отметил, что в результате этого комплектующие и снаряжение подорожают как минимум на 20%.

"Доставка станет значительно дольше. Малые мастерские дронов, волонтеры и часть военных просто перестанут нести эти расходы.

И главное - украинский рынок физически не способен быстро заменить те объемы товаров и компонентов, которые сегодня поставляет Китай. На это могут уйти годы.

При этом в ЕС такими вопросами занимаются налоговые органы. В Украине это ляжет на таможню, которая и сейчас перегружена. Последствие очевидно: огромные задержки, хаос и расцвет "серых" схем и контрабанды, потому что товар все равно повезут - только уже "в черную", - отметил Бутусов.

Сейчас Украина реально смогла навязать России свою игру в сфере FPV-дронов.

"И именно в тот момент, когда фронту нужно еще больше дронов, государство рискует собственными руками начать душить систему, которая держит фронт. Нам нужно внедрить правила ЕС, но не так криво, как это предлагается сейчас.

Депутаты, не стреляйте себе и армии в ногу. Законопроект 15112 в таком виде - это шаг к поражению в войне", - подытожил он.

Топ комментарии
так саме для того(для поразки) Zельоні Гниди цей закон і приймають
показать весь комментарий
11.05.2026 15:04 Ответить
Схоже що так воно і є...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:32 Ответить
А що може ще запропонувати ма..авошка сівковича - гетьманцев?
Дивно було розраховувати, що ално за Україну!
показать весь комментарий
11.05.2026 15:42 Ответить
А ще тому, що все вкрали і нема грошей!
показать весь комментарий
11.05.2026 16:10 Ответить
Усьвідомтє врешті , що , це , місія Ze мальчиша- плохиша , воно стараеться , аж з шкіри лізє , хіба тільки цєй єпізод ? Все , що воно робило , на знищення Незвлежноі України , з першого дня прішествія : узурпував всі правоохоронні органи , як цє можно не розслідувати фінансування терроризму Міндічами " двушечка ушла на москву" ,напад на генштаб голвнокомандувача В Залужного , зрив контрнаступу , саботаж з фортифікаціями, бракованими мінами , броніками , мегамародерства ойго найближчих подельників , кришування всіх агентів " козиря" ………
показать весь комментарий
11.05.2026 16:48 Ответить
Для цього і гадять, Оманські будівельники зеленського в династії в Козині, разом з КабМіндічами Україні з Урядового кварталу, упродовж 7 років!! Вагнерівці з беркутньою та мертвечуком і деркачем та симоненком, це підтвердять!!! Бакай, з баєм та мехедою і шуфричем, можуть це пояснити!!
показать весь комментарий
11.05.2026 17:10 Ответить
А як же так? Казали, що ми від китаю вже не задежимо і локалізація вже 90%. А виявилось, що купляємо на тему і посилками до 150 дол завозимо. Щось тут Юрій не туди хилить. Ніхто не везе партію на 150 дол. А якщо вище, то і так мають платити ПДВ і всі решта платежів.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:07 Ответить
Про "не залежимо від Китаю", це тупо копіум. Основні компоненти, типу моторів, плат і електронних модулів, все з Китаю. В нас просто нема необхідних підприємств.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:10 Ответить
ну власне, а якщо везуть то везуть великими партіями. та й коштує запчастина явно більше, ніж 150 дол. так що це маніпуляція, щоб прикрити сотні мільярдів, які ми виносимо на купівлі всього китайського і спонсоруємо їхнє виробництво та допомогу москалям.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:46 Ответить
Вовочка, щось на "Smart" ви не тягнете, чимось зеленим повіяло...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:57 Ответить
ну ясно, як сприяти контрабанді, яка одну велику посилку розкидає на різні пачки без сплати податків, то дійсно треба бути тупим, щоб того не зрозуміти. Ганебно, що у цьому бере участь Юрій і прикриватися фронтом, як грубою маніпуляцією.

чомусь у всіх країнах все працює, тільки у нас рішали пропонують спонсорувати китай. Чи ви думаєте, що всі ідіоти навколо і не розуміють, як завозять товар без податків? навіщо виробляти щось в Україні, якщо можна привезти з китаю без мита та ПДВ? В ЄС з цим боряться і правильно роблять. Тільки у нас все через сраку.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:08 Ответить
Схоже ви дуже далекі від реалій виробництва, ******** електроніки, тощо. Може підкажете, які вітчизняні виробники випускають хоч якісь електронні компоненти, не кажучи про ******* мікоконтролери, інтегральні схеми, оптоелектроніку? До вашого відома той же AliExpress на 90% продає інтегральні схеми не власного виробництва, більшість мікросхем розроблено в США, також розробляють їх як європейські, азійські (Японія, Південна Корея), так і транснаціональні компанії, виробники - можуть бути де-інде, левова частка наприклад припадає на Тайвань. Обкладати митом те, що в принципі не може вироблятися у нас в найближчі роки - не що інше, як звичайне здирництво, чергове намагання влади наповнювати бюджет і свої кишені, вивертаючи кишені у населення.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:13 Ответить
Так, по суті у нас немає власного виробництва електроніки
показать весь комментарий
11.05.2026 17:23 Ответить
так, крім військової компоненти, везуть все від голки до всяких шмоток. І загалом, багато чого не виробляється у нас, але ж коли ви ввозите машину ви ж заплатите ПДВ. чому його не треба платити при ввозі одягу та ще якогось товару?
показать весь комментарий
11.05.2026 19:04 Ответить
Можна зробити перелік товарів, які потрібні для війська та зробити для них виняток.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:23 Ответить
У нас маса стартапових, маленьких інженерних груп, котрі і живуть на тих посилках.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:20 Ответить
гнідораси...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:07 Ответить
Вже не знають на чому нажертися.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:11 Ответить
Там не особливо нажерешся. Тут просто пряма робота на ворога. Допускчю, що за бабло, але може бути і за покликом одного менталітету.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:14 Ответить
Аброхамія з стефанчуками і корабельним сосками, глибоко затурбовані регулярному надходженню дивних грошей від янелоха упродовж 7 років???
показать весь комментарий
11.05.2026 17:13 Ответить
Ухвалення законопроєкту про оподаткування посилок - це крок до поразки у війні, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n4002567
Схоже, зелена влада саме цього і домагається.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:11 Ответить
А це вже міжнародним-волонтерам по яйцям від Вови - він страшний з похмілля після новин від придворних шептунів!
Пісець професійним пристроям нічного бачення, снайперській оптиці, якісним бронежилета і багато чому іншому, в чому зельоні мародери і здирники ні в зуб ногою. Бо вміють тільки читати цінники!
показать весь комментарий
11.05.2026 15:13 Ответить
Гетьманцева на гиляку
показать весь комментарий
11.05.2026 15:17 Ответить
В мене знайомий кричить-"треба усе з китаю заборонити, вони допомогають рашці воювати проти нас". Кажу-більшість технологічних рішень, що дозволяють нам вести розвідку, уражати цілі та інше-ми отримуємо саме з китаю. Не вірить.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:19 Ответить
Треба військовим у балаклавах записати декілька відео з прикладами, що стається з ворогами України і назвати прізвища депутатів, що лобіюють цей закон.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:22 Ответить
Закон штовхає, слуга ФСБшника сивковича- гетьманцев...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:22 Ответить
"МВФ очікує від України запровадження ПДВ на посилки до €150 у межах програми на $8,1 млрд - Reuters"
показать весь комментарий
11.05.2026 15:33 Ответить
Треба ретельно пояснити ситуацію. Що правильно в становищі ЄС, то в становищі України - смерть.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:35 Ответить
Звичайно що треба. Замовлення з усяких аліекспресів, нконів та іншого допомогли не тільки фронту, а й цивільному населенню під час блекаутів. От тільки ж не чиновники з мвф воюють на фронті та живуть в Україні під обстрілами, до них може не дійти, вони свої гроші рахують.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:41 Ответить
Я на нконі замовляв 105 амперні ліферні банки для збірки акумів собі та знайомим, до 150 євро. На аліку-бмс-ки, інвертори, зарядки, платки елктроніки та контактори для авр-ів. Вийшло значно дешевше аніж купувати готові рішення. Більше грошей на донати хлопцям залишилося.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:23 Ответить
А гроші де брати? Допомога України грошима зараз дуже непопулярна серед громадян Європи. Ну і звісно всі хто йдуть на посаду президента йдуть лише з однією метою накрасти найбільше. У чесної людини не може бути сотні мільйонів на передвиборчу кампанію на посаду президента і тому посаду президент треба убрати з конституції.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:32 Ответить
Непопулярна- бо корупція у владі просто зашкалює...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:38 Ответить
Сбор от такого налога будет мизерный. Специалисты уже подсчитали.
Такую сумму и гораздо большую воруют почти каждый месяц из бюджета.
Но слуг это почему-то не волнует.
Скорее всего бОльшая часть из них и занимается этим дерибаном. Происходящие события тому подтверждение.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:41 Ответить
там купівлі на тему і алібабі в рік 4-5 ярдів баксів. з нього тільки ПДВ могло б бути 1 ярдів баксів
показать весь комментарий
11.05.2026 15:47 Ответить
якщо приймуть цей закон - раджу кожному замовляти товари по 1 -2 доллари, у тиждень.
нехай митниця перевантажиться такими посилками,
Нехай витрачений час буде занімати на дрібниці, так щоб роботу паралізувало.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:35 Ответить
Мінімальна сума замовлення- 10 доларів (еквівалент у гривні)...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:45 Ответить
де ти там побачив 10 доларів (еквівалент у гривні). ?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:48 Ответить
Так пора вже. Гаспадін Пуйло серчаєт ужо. Грозится ракетой по Банковой за нєпослушаніє.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:38 Ответить
Честно говоря, не совсем понимаю смысл этого закона сейчас. В ЕС везде платят за посылки с Алика, Амазона и т.д. Но в ЕС эти площадки не являются поставщиками для армии и граждан воюющей страны.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:42 Ответить
в польші від 0 євро по факту.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:49 Ответить
В Германии от 1 €.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:51 Ответить
а який процент платять?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:02 Ответить
НДС 19% + 3€ для посылок до 150€
показать весь комментарий
11.05.2026 16:21 Ответить
Лишається один вихід...контрабас
показать весь комментарий
11.05.2026 15:45 Ответить
Бутусов говорить про антиукраїнську політику ВЗРадників, котрі за гроші куйла ,все частіше приймають антиукраїнські закони,
показать весь комментарий
11.05.2026 15:45 Ответить
так, в ЄС оподатковують від 0 євро. Якщо замовляти, то тему зразу сам включає ПДВ і тоді в Польщі вже не треба платити, вони видно самі платять.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:51 Ответить
А щось корисне ця Зрада за останній час зробила? Понад 400 дармоїдів їдять, сплять і от нєфіг дєлать видумують, як би цій країні ще нашкодити?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:48 Ответить
м яко кажучи це *****! все подорожчає на 20 процентів, а знаючи наших бариг то і на 40
показать весь комментарий
11.05.2026 16:01 Ответить
З нашими слугами народу ми довго будемо перемагати у війні, якщо взагалі коли-небудь переможемо.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:05 Ответить
Ну так рахе нужно время чтобы наростить колличество операторов бпла вон уже в институтах учить будут. Скоро тупо массой давить будут и рубиконов будет ещк больше. А наше зе шобло сделает все чтобы дать им это время
показать весь комментарий
11.05.2026 16:06 Ответить
Впевнений шо буде крок в сторону - до збагачення власників доставок та власного лопатника зеленского - бюджету України. Ну, воно ж давно сказало - Я(він) не лох.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:07 Ответить
Які ще законопроекти можуть пропонувати ті, хто бажає поразки України? Тільки антиукраїнські.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:08 Ответить
весь світ платить цей податок, юдоклану треба гроші щоб жити на манхеттені
показать весь комментарий
11.05.2026 16:15 Ответить
Я вам більше скажу - у нас нещодавно ввели санкції проти деяких китайських компаній, які виробляють комплектуючі для дронів через постачання цих комплектуючих до РФ.
У результаті нам зараз фактично заборонено купувати двигуни для квадріків у Китаї нашою ж владою. Добре, що вже є український виробник, але чи може він покрити весь попит...а якщо прилетить щось до нього по виробництву?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:33 Ответить
... це ,якраз і є робота диверсантів від влади.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:47 Ответить
Зрадники засіли у Верховній Зраді! Скільки ми ще будемо їх терпіти? Може пора на вихід?
показать весь комментарий
11.05.2026 18:18 Ответить
Яка ж гнида той Зеленський разом із своїми подільниками! За гроші не те що Україну, маму рідну продадуть...
показать весь комментарий
11.05.2026 18:20 Ответить
а що тут дивного, хіба з лютого 2022 року прийнятий хоч один закон для нашої перемоги? то з якого переляку зараз почнуть такі закони приймати? влада керується принципом - собака (народ) гавкає, а караван (зрада) йде!
показать весь комментарий
11.05.2026 19:16 Ответить
Я шось не поняв, поясніть бо лінь шукать. Наче ж больще 150 євро посилки і так оподатковуються. Вводиться податок на більш дешеві. Комплектуху для дронів що, на менше ніж 150 євро закупають? Чи в чому суть нововведень?
показать весь комментарий
11.05.2026 20:22 Ответить
Протягом Сівковича в унісон з нашою ввів податок на Гугл. Тепер )(уйло заборонив імпорт всієї телекомунікації і гниди швиденько оподаткували цю продукцію. А щоб прикрити запроданські пердаки ЗРОБИЛИ ТАК щоб ініціатором був МФВ.
Южаніна риторично питає, в хто буде стягувати. Смілянський та Нова пошта. Доріженька протоптана - Укрпошта вже платить 1 відсоток мзди від поштових переведень Дерьмаковій кормушці КШЕ. А вже звідти платять всім Шехезадам.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:24 Ответить
)) а шо за кіпіш? Вам, військовим, хочуть збільшити грошове забезпечення, ну зарплату по цивільному. Где деньги, Зин? От звідси теж будуть. Хочеш бронік от-кутюр - башляй і не *****. Крапка.
показать весь комментарий
12.05.2026 06:43 Ответить
 
 