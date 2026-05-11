Принятие законопроекта о налогообложении посылок - это шаг к поражению в войне, - Бутусов

Принятие законопроекта №15112 о налогообложении посылок может иметь катастрофические последствия для обеспечения Сил обороны.

Об этом в Facebook написал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе налоговый комитет рекомендовал законопроект №15112 к голосованию в первом чтении. Рассмотрение в Верховной Раде - уже завтра. Ипоследствия могут быть катастрофическими не только для производителей дронов, но и для обеспечения защитников", - подчеркнул он.

Бутусов отметил, что адаптивность Сил обороны обеспечивается благодаря быстрым поставкам комплектующих.

"Сегодня огромное количество критически важных вещей поступает в Украину через AliExpress, Temu и другие международные платформы. Это не только комплектующие для FPV, но и амуниция, пульты, FPV-очки, зарядные устройства, кабели, подсумки, фонари и десятки других вещей, которые наши воины ежедневно заказывают себе самостоятельно. Среди всех заказов из Китая эти виды товаров составляют 10-20%.

Законопроект 15112 фактически вводит дополнительное налогообложение таких посылок", - объяснил он.

Командир отметил, что в результате этого комплектующие и снаряжение подорожают как минимум на 20%.

"Доставка станет значительно дольше. Малые мастерские дронов, волонтеры и часть военных просто перестанут нести эти расходы.

И главное - украинский рынок физически не способен быстро заменить те объемы товаров и компонентов, которые сегодня поставляет Китай. На это могут уйти годы.

При этом в ЕС такими вопросами занимаются налоговые органы. В Украине это ляжет на таможню, которая и сейчас перегружена. Последствие очевидно: огромные задержки, хаос и расцвет "серых" схем и контрабанды, потому что товар все равно повезут - только уже "в черную", - отметил Бутусов.

Сейчас Украина реально смогла навязать России свою игру в сфере FPV-дронов.

"И именно в тот момент, когда фронту нужно еще больше дронов, государство рискует собственными руками начать душить систему, которая держит фронт. Нам нужно внедрить правила ЕС, но не так криво, как это предлагается сейчас.

Депутаты, не стреляйте себе и армии в ногу. Законопроект 15112 в таком виде - это шаг к поражению в войне", - подытожил он.

