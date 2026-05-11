Новости Налоговая
Введение тотального декларирования - это очень сложная история для государства, - и.о. главы ГПСУ Карнаух

Тотальное декларирование в Украине: возможно ли это?

Тотальное декларирование - это очень затратный и длительный процесс внедрения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила и.о. главы ГПСУ Леся Карнаух.

Подробности

"Это очень сложная и дорогостоящая задача для государства - внедрить тотальное декларирование. Чтобы это дало эффект и принесло пользу в виде увеличения поступлений в государственный бюджет, нужно приложить очень много усилий. Как в виде создания соответствующих удобных сервисов, так и в виде широкой информационно-разъяснительной кампании, чтобы научить людей это подавать. Такие масштабные тотальные реформы требуют очень много времени", - пояснила она.

"Ни у кого не вызывает сомнения, что, когда ты начинаешь заниматься предпринимательской деятельностью, ты должен подавать отчетность. Но у нас так сложилось, что с детства нас не учат, что ты являешься налогоплательщиком", – добавила Карнаух.

По словам и.о. главы ГНСУ, если говорить о внедрении тотального декларирования с точки зрения легкости контроля за доходами это, конечно, для государства удобнее, комфортнее.

"Но у каждой реформы есть социальный аспект. Это очень дорогостоящий и длительный процесс внедрения. Здесь всегда у любого руководителя, принимающего решение, должен быть баланс между тем, какой эффект это принесет. На данный момент расчетов того, какой от этого может быть дополнительный эффект, нет.

Но сколько на это уйдет времени и какой мы получим социальный эффект, здесь есть определенные оговорки, поскольку, во-первых, это коснется всех. Во-вторых, сейчас во время войны все очень чувствительны к вопросам несправедливости, сложностям; поэтому это очень деликатный вопрос. Создание любой новой дополнительной задачи, когда люди живут в таком стрессе, это каждый раз нужно весомо объяснить, какого же эффекта будет достигнуто, если такую меру ввести", – подытожила она.

Подробнее читайте в интервью и.о. главы ГПСУ Леси Карнаух для Цензор.НЕТ по ссылке.

Топ комментарии
+4
Та кого це з Зельоних цікавить? Над допомогою від партнерів вже жорсткий контроль. Навчені партнери скаженим дерибаном. Тому звідти багато не вкрасти. А красти безконтрольно Зельоні можуть тільки з бюджету. А наповнювати бюджет вони вміють тільки податками і тарифами.
11.05.2026 13:05 Ответить
+3
А в Швейцарії сам подаєш звітність раз на рік і все! І не треба ніякого примусового тотального декларуваня! Може тому там так добре живуть люди?
11.05.2026 13:04 Ответить
+2
ну , якщо в керівництві держави-зброд зрадників, злодіїв і ділітантів-то для них все складно, що треба для мудрого наріту. нескладно-тільки пздіти і красти.
11.05.2026 13:07 Ответить
ну , якщо в керівництві держави-зброд зрадників, злодіїв і ділітантів-то для них все складно, що треба для мудрого наріту. нескладно-тільки пздіти і красти.
11.05.2026 13:07 Ответить
11.05.2026 13:07 Ответить
Я чогось не розумію. Таке тотальне декларування вже давно існує. Хто знає, що у нас не підлягає декларуванню? По заробітній платі подають звітність підприємства, де вказані всі прізвища працівників. Для інших доходів існує щорічна звітність (декларація) фізичних осіб. Підприємці теж подають звітність. Залишається тіньова діяльність, але тут мова про виведення з тіні, а не про якесь ще введення затратних програм.
11.05.2026 13:48 Ответить
А шо ж тут не розуміти.Все ясно як божий день - з таким карнауховонівними ніколи у нас не буде такого декларування як в інших країнах.Бо - це "дуже складна,високовартісна історія і є певні застереження"...
11.05.2026 14:00 Ответить
А шо тут складного, у моїй сім'ї з 2009 року, коли купили машину, нічого не змінилося, як і в ,80% населення!!! Шо тут *** складного, по пунктам будь ласка?!?!
11.05.2026 14:28 Ответить
При купівлі квартири, машини чи землі, нотаріус питає з відки кошти, но то в нас, в в них ніхто нічого не питає!!!!!
11.05.2026 14:31 Ответить
Не треба нічого декларувати, треба виконувати закон, який ви прийняли, при купівлі квартири, машини, будинку чи землі, надали інформацію походження грошей. Як що в довідки не вистачає грошей, то сплачується автоматично ПДФО+ ВЗ, все. Все операції ідуть через банк, покупець кладе на рахунок, бан питає походження, нема підтвердження, блокують і списують ПДФО+ВЗ все. Закон є,виконуйте суки закон!!!
11.05.2026 14:38 Ответить
Ідіоти! Тотальне декларування в Україніпотрібно як повітря!!'І негайно!!!
11.05.2026 14:47 Ответить
Тотально боротися з корупцією влада і не пробує.
11.05.2026 15:18 Ответить
Тотальне декларування в країнах Євросоюзу на сьогодні працює лише в двох: Франції та Бельгії. А в нас,в Україні, знову переможе жадність та тупість і запроста можуть впровадити "тотальне декларування". І на тему, жадність і тупість української еліти, такий приклад. Артему Довбику, який грає в італійській Ромі, нарахували зарплати за 2024 рік біля 6 млн євро.Майже половину з них, біля 3 млн утримали та перерахували до бюджету та фондів. А в нас ,в Україні, керівнику Укрпошти Смілянському, теж за 2024 рік, нарахували біля 12 млн грн, утримали до бюджету лише 2,5 млн. Так, що в нас резерви по наповненню бюджету є і великі. Але жадність і тупість української еліти ( ви розумієте, це стосується не всіх, не 100 процентів) заважає їм бачити ці резерви.
11.05.2026 15:43 Ответить
 
 