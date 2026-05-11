Введение тотального декларирования - это очень сложная история для государства, - и.о. главы ГПСУ Карнаух

Тотальное декларирование - это очень затратный и длительный процесс внедрения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила и.о. главы ГПСУ Леся Карнаух.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Это очень сложная и дорогостоящая задача для государства - внедрить тотальное декларирование. Чтобы это дало эффект и принесло пользу в виде увеличения поступлений в государственный бюджет, нужно приложить очень много усилий. Как в виде создания соответствующих удобных сервисов, так и в виде широкой информационно-разъяснительной кампании, чтобы научить людей это подавать. Такие масштабные тотальные реформы требуют очень много времени", - пояснила она.

"Ни у кого не вызывает сомнения, что, когда ты начинаешь заниматься предпринимательской деятельностью, ты должен подавать отчетность. Но у нас так сложилось, что с детства нас не учат, что ты являешься налогоплательщиком", – добавила Карнаух.

Читайте также: В Украине заработал дашборд с открытыми данными о расчетных операциях бизнеса: как работает сервис?

По словам и.о. главы ГНСУ, если говорить о внедрении тотального декларирования с точки зрения легкости контроля за доходами – это, конечно, для государства удобнее, комфортнее.

"Но у каждой реформы есть социальный аспект. Это очень дорогостоящий и длительный процесс внедрения. Здесь всегда у любого руководителя, принимающего решение, должен быть баланс между тем, какой эффект это принесет. На данный момент расчетов того, какой от этого может быть дополнительный эффект, – нет.

Но сколько на это уйдет времени и какой мы получим социальный эффект, – здесь есть определенные оговорки, поскольку, во-первых, это коснется всех. Во-вторых, сейчас во время войны все очень чувствительны к вопросам несправедливости, сложностям; поэтому это очень деликатный вопрос. Создание любой новой дополнительной задачи, когда люди живут в таком стрессе, – это каждый раз нужно весомо объяснить, какого же эффекта будет достигнуто, если такую меру ввести", – подытожила она.

Подробнее читайте в интервью и.о. главы ГПСУ Леси Карнаух для Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте: В первом квартале этого года проверили табачную и алкогольную отрасли. Штрафов – на 143 млн грн, – и.о. главы ГПСУ Карнаух