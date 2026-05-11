Через війну дронів Росія втратила темп - для захоплення Донеччини та Луганщини їй знадобиться понад 30 років

Масове використання БпЛА зупинило російський наступ

Росії знадобиться понад 30 років, аби повністю захопити території Донецької та Луганської областей, навіть якщо темпи наступу залишаться нинішніми.

Про це повідомляє The New York Times, аналізуючи ситуацію на фронті, передає Цензор.НЕТ.

Видання підкреслює, що ключовим чинником провалу російських штурмів стала "війна дронів". Масове використання безпілотників українськими Силами оборони змусило армію РФ відмовитися від великих механізованих атак і перейти до тактики невеликих піхотних просувань, які не приносять стратегічних результатів.

Журналісти зазначають, що з кінця 2025 року російські війська досягли локальних успіхів, однак з початку 2026 року темпи їх наступу практично зупинилися, а подекуди українські підрозділи відбили раніше захоплені позиції.

Крім технологічної переваги України завдяки дронам, вплив мають і обмеження у використанні росіянами супутникового інтернету Starlink, що знижує ефективність їхньої розвідки та координації на полі бою.

"Масове застосування дронів змінило характер війни. Відкритий наступ із бронетехнікою для Росії тепер означає гарантовані втрати", – йдеться у висновках NYT.

Експерти вважають, що спроби Кремля стабілізувати фронт і планувати "новий наступ" залишаться безрезультатними, доки Україна утримує перевагу у технологічних і тактичних рішеннях.

Це, звичайно, звучить добре, але русня теж над дронами працює, а Китай - допомагає. Так що ніякої впевненості немає.
11.05.2026 14:25 Відповісти
Не так це все працює.Москалі і тили обстрівлюють.Скіль Україна може витримувати осьтріли ракетами і безпілотниками?
11.05.2026 14:29 Відповісти
Москалі в рази більше купили,оптичного кабелю для дронів.То куди він весь йде? І ті ж дрони- ждуни,це їхній винахід.А з цього виходить,що втрати великі,з обох сторін.
11.05.2026 14:32 Відповісти
А скільки років знадобиться америці, щоб наважитися дати Україні томагавки? 30? 40? 50?
11.05.2026 14:33 Відповісти
Так навіщо вони? Україна перемагає.Всі балаболи розповідають,що тут техногічна перевага.Навіщо той застарілий мотлох 80-х років?
11.05.2026 14:36 Відповісти
Ну якщо застарілий, та ще й мотлох, то можна просто зараз дати. У нас, як з'ясувалося, лише фламіндічі є. Та й ті літають по 6 штук за один раз. А до цілі доліиає одна, але невідомо що уражає.
11.05.2026 14:38 Відповісти
Так він нам непотрібен.Ще в повітрі розвалиться,чи при запуску і українці постраждають.
11.05.2026 14:41 Відповісти
Ну і ірані ж долітали.
11.05.2026 20:29 Відповісти
Американці просто тупі.
11.05.2026 20:49 Відповісти
Навіть сперечатися не буду
11.05.2026 22:49 Відповісти
Це звичайна пропаганда в стілі Єдиного марафону.
11.05.2026 14:39 Відповісти
Це не пауза. Це ступор. Кацапи втягнулись в останню фазу війни - стадію ізмору і почали займатись самоїдством.
11.05.2026 14:55 Відповісти
245+126+160+141 = 672кв.км. за 4 місяці. За рік 672х3=2016кв.км. 2016х30років=60480кв.км. площа всієї Донецької області 26517кв. км. Вітаю The New York Times з оптимістичною аналітикою.
11.05.2026 15:05 Відповісти
Луганщину вже захопили, які 30 років, вони хоч про інші карти знають щось.
11.05.2026 15:07 Відповісти
 
 