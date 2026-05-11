Через війну дронів Росія втратила темп - для захоплення Донеччини та Луганщини їй знадобиться понад 30 років

Росії знадобиться понад 30 років, аби повністю захопити території Донецької та Луганської областей, навіть якщо темпи наступу залишаться нинішніми.

Про це повідомляє The New York Times, аналізуючи ситуацію на фронті, передає Цензор.НЕТ.

Видання підкреслює, що ключовим чинником провалу російських штурмів стала "війна дронів". Масове використання безпілотників українськими Силами оборони змусило армію РФ відмовитися від великих механізованих атак і перейти до тактики невеликих піхотних просувань, які не приносять стратегічних результатів.

Журналісти зазначають, що з кінця 2025 року російські війська досягли локальних успіхів, однак з початку 2026 року темпи їх наступу практично зупинилися, а подекуди українські підрозділи відбили раніше захоплені позиції.

Крім технологічної переваги України завдяки дронам, вплив мають і обмеження у використанні росіянами супутникового інтернету Starlink, що знижує ефективність їхньої розвідки та координації на полі бою.

"Масове застосування дронів змінило характер війни. Відкритий наступ із бронетехнікою для Росії тепер означає гарантовані втрати", – йдеться у висновках NYT.

Експерти вважають, що спроби Кремля стабілізувати фронт і планувати "новий наступ" залишаться безрезультатними, доки Україна утримує перевагу у технологічних і тактичних рішеннях.

