РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11406 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
1 489 16

Из-за войны дронов Россия потеряла темп - для захвата Донецкой и Луганской областей ей понадобится более 30 лет

Индустрия дронов

Массовое использование БПЛА остановило российское наступление

России понадобится более 30 лет, чтобы полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей, даже если темпы наступления останутся на нынешнем уровне.

Об этом сообщает The New York Times, анализируя ситуацию на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Издание подчеркивает, что ключевым фактором провала российских штурмов стала "война дронов". Массовое использование беспилотников украинскими Силами обороны заставило армию РФ отказаться от крупных механизированных атак и перейти к тактике небольших пехотных продвижений, которые не приносят стратегических результатов.

Журналисты отмечают, что с конца 2025 года российские войска достигли локальных успехов, однако с начала 2026 года темпы их наступления практически остановились, а местами украинские подразделения отбили ранее захваченные позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны Украины стали ключевым интересом Тайваня, - New York Times

Помимо технологического преимущества Украины благодаря дронам, влияние оказывают и ограничения в использовании россиянами спутникового интернета Starlink, что снижает эффективность их разведки и координации на поле боя.

"Массовое применение дронов изменило характер войны. Открытое наступление с бронетехникой для России теперь означает гарантированные потери", - говорится в выводах NYT.

Эксперты считают, что попытки Кремля стабилизировать фронт и планировать "новое наступление" останутся безрезультатными, пока Украина удерживает преимущество в технологических и тактических решениях.

Читайте: Украинские дроны теперь могут атаковать четверть территории и 70% населения РФ, - Bloomberg

Автор: 

захват (770) россия (97493) Донецкая область (12269) дроны (7055) Луганская область (6445)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Це звичайна пропаганда в стілі Єдиного марафону.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:39 Ответить
+1
Не так це все працює.Москалі і тили обстрівлюють.Скіль Україна може витримувати осьтріли ракетами і безпілотниками?
показать весь комментарий
11.05.2026 14:29 Ответить
+1
Москалі в рази більше купили,оптичного кабелю для дронів.То куди він весь йде? І ті ж дрони- ждуни,це їхній винахід.А з цього виходить,що втрати великі,з обох сторін.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це, звичайно, звучить добре, але русня теж над дронами працює, а Китай - допомагає. Так що ніякої впевненості немає.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:25 Ответить
Не так це все працює.Москалі і тили обстрівлюють.Скіль Україна може витримувати осьтріли ракетами і безпілотниками?
показать весь комментарий
11.05.2026 14:29 Ответить
Москалі в рази більше купили,оптичного кабелю для дронів.То куди він весь йде? І ті ж дрони- ждуни,це їхній винахід.А з цього виходить,що втрати великі,з обох сторін.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:32 Ответить
А скільки років знадобиться америці, щоб наважитися дати Україні томагавки? 30? 40? 50?
показать весь комментарий
11.05.2026 14:33 Ответить
Так навіщо вони? Україна перемагає.Всі балаболи розповідають,що тут техногічна перевага.Навіщо той застарілий мотлох 80-х років?
показать весь комментарий
11.05.2026 14:36 Ответить
Ну якщо застарілий, та ще й мотлох, то можна просто зараз дати. У нас, як з'ясувалося, лише фламіндічі є. Та й ті літають по 6 штук за один раз. А до цілі доліиає одна, але невідомо що уражає.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:38 Ответить
Так він нам непотрібен.Ще в повітрі розвалиться,чи при запуску і українці постраждають.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:41 Ответить
Ну і ірані ж долітали.
показать весь комментарий
11.05.2026 20:29 Ответить
Американці просто тупі.
показать весь комментарий
11.05.2026 20:49 Ответить
Навіть сперечатися не буду
показать весь комментарий
11.05.2026 22:49 Ответить
Це звичайна пропаганда в стілі Єдиного марафону.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:39 Ответить
Це не пауза. Це ступор. Кацапи втягнулись в останню фазу війни - стадію ізмору і почали займатись самоїдством.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:55 Ответить
245+126+160+141 = 672кв.км. за 4 місяці. За рік 672х3=2016кв.км. 2016х30років=60480кв.км. площа всієї Донецької області 26517кв. км. Вітаю The New York Times з оптимістичною аналітикою.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:05 Ответить
Луганщину вже захопили, які 30 років, вони хоч про інші карти знають щось.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:07 Ответить
 
 