Из-за войны дронов Россия потеряла темп - для захвата Донецкой и Луганской областей ей понадобится более 30 лет

России понадобится более 30 лет, чтобы полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей, даже если темпы наступления останутся на нынешнем уровне.

Об этом сообщает The New York Times, анализируя ситуацию на фронте.

Издание подчеркивает, что ключевым фактором провала российских штурмов стала "война дронов". Массовое использование беспилотников украинскими Силами обороны заставило армию РФ отказаться от крупных механизированных атак и перейти к тактике небольших пехотных продвижений, которые не приносят стратегических результатов.

Журналисты отмечают, что с конца 2025 года российские войска достигли локальных успехов, однако с начала 2026 года темпы их наступления практически остановились, а местами украинские подразделения отбили ранее захваченные позиции.

Помимо технологического преимущества Украины благодаря дронам, влияние оказывают и ограничения в использовании россиянами спутникового интернета Starlink, что снижает эффективность их разведки и координации на поле боя.

"Массовое применение дронов изменило характер войны. Открытое наступление с бронетехникой для России теперь означает гарантированные потери", - говорится в выводах NYT.

Эксперты считают, что попытки Кремля стабилизировать фронт и планировать "новое наступление" останутся безрезультатными, пока Украина удерживает преимущество в технологических и тактических решениях.

