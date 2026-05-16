Вучич тоже собрался в Китай после Трампа и Путина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует посетить Китай сразу после визитов туда президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Самый важный визит для Вучича

Вучич заявил, что его визит в Китай станет венцом его карьеры и самым важным визитом в иностранную страну.

Мы ждем подтверждения. Я вижу, что президент Путин едет в Китай 19 и 20 мая, а мы едем в Китай через несколько дней", - сказал Вучич.

Он добавил, что многого ожидает от этого визита.

"Мы увеличили наш экспорт в Китай в 330 раз. У нас не было ни одного китайского завода в стране, сегодня у нас их 37", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин едет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.

В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

