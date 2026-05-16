Вучич тоже собрался в Китай после Трампа и Путина
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует посетить Китай сразу после визитов туда президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Самый важный визит для Вучича
Вучич заявил, что его визит в Китай станет венцом его карьеры и самым важным визитом в иностранную страну.
Мы ждем подтверждения. Я вижу, что президент Путин едет в Китай 19 и 20 мая, а мы едем в Китай через несколько дней", - сказал Вучич.
Он добавил, что многого ожидает от этого визита.
"Мы увеличили наш экспорт в Китай в 330 раз. У нас не было ни одного китайского завода в стране, сегодня у нас их 37", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин едет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
- В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.
16.05.2026 16:08
16.05.2026 16:12
16.05.2026 16:15
Не к Трампу - фанфарону, нарцису, хлестакову 21-го столетия, ехать, который поставил себя как жадный, ненасытный, грубый, брутальный, жестокий, безпринципный гоп-стоповец.
Кто пожелает участвовать у телевизионной постановке перед телекамерами, в прямом эфире, в которую заманили Зеленского.