Вучич теж зібрався до Китаю після Трампа та Путіна

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що планує здійснити візит до Китаю одразу після поїздок туди президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Із посиланням на "УП".

Найважливіший візит для Вучича

Вучич заявив, що його візит до Китаю стане вінцем його кар'єри та найважливішим візитом до іноземної країни.

Ми чекаємо на підтвердження. Я бачу, що президент Путін їде до Китаю 19 та 20 травня, а ми їдемо до Китаю через кілька днів", - сказав Вучич.

Він додав, що багато чого очікує від цього візиту.

"Ми збільшили наш експорт до Китаю у 330 разів. У нас було 0 китайських заводів у країні, сьогодні у нас їх 37", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Путін їде до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.

У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

