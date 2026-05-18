УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9274 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня
1 114 7

Візит Путіна до Китаю: про що говоритимуть сторони і чи підніматимуть тему війни в Україні

путін,сі,цзіньпін зустріч у Китаї

У Пекіні не згадали війну в Україні під час анонсу майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Global Times із посиланням на заяви китайської сторони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Переговори про спільні інтереси

Під час візиту сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, які становлять спільний інтерес.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що ця поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР. За його словами, лідери двох країн говоритимуть про співпрацю в різних сферах, а також про міжнародні та регіональні питання.

У Пекіні підкреслили, що переговори охоплять теми, які є важливими для обох держав. При цьому тема війни в Україні прямо не згадувалася. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін їде до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном

Що передувало переговорам 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну прибуде місія МВФ для перевірки реформ

Автор: 

візит (1751) Китай (5237) путін володимир (25380)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не віриться що Китай буде наполягатиме на мир. Скоріше навпаки.
показати весь коментар
18.05.2026 18:55 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2026 19:13 Відповісти
Китай не хоче перемоги Росії, але й не допустить її поразки.
Китай «грає в довгу» у своєму бажанні взяти під повний контроль Тайвань. Але у якийсь момент він може вирішити, що вікно можливостей для скоро закриється, зокрема, через політичні зміни у США. Тому і почне діяти швидко, і тут знадобиться Росія з її ресурсами.

Найбільш важливим вектором для подальшої китайсько-російської нафтової співпраці є трубопровід Східний Сибір - Тихий океан (ESTO). ESTO має потужність приблизно 1,6 мільйона барелів на день (MMBPD) і в основному споживає обсяги зі східної Росії. Трохи менше половини експорту нафти ESTO відправляється сухопутним транспортом до КНР трубопроводами; решта постачається до російського експортного термінала Козьміно , де вона має більшу опцію (але зазвичай все одно потрапляє до Китаю, особливо в період після повномасштабного вторгнення).

Сухопутну китайську гілку ESTO можна було б дуже легко та швидко розширити, що значно посилило б нафтову безпеку Пекіна у разі виникнення ситуації з Тайванем.
показати весь коментар
18.05.2026 19:27 Відповісти
РФ хоче, щоб КНР продовжила свою участь у будівництві газопроводу «Сила Сибіру 2».
Газогін на 6700 км, який має з'єднати західний Сибір з Китаєм через Монголію. Його річна потужність - 50 млрд кубометрів газу.
А тому і цей проєкт може стати предметом обговорення.
показати весь коментар
18.05.2026 19:29 Відповісти
ЗБРОЯ ДЛЯ КУЙЛА- ОСНОВНА ТЕМА
показати весь коментар
18.05.2026 19:35 Відповісти
Тема війни в Україні між Кремлем і Пекіномза «за замовчуванням»/«по умолчанию»: для Китаю агресивна війна Росії проти України "українська криза", а для Росії "освобождение" и прочее - попередньо встановлена патерн патерн/ pattern - шаблон, зразок, заготовка на всі випадки життя; інструкція, яка виконується автоматично - автовідповідач на всі випадки.
показати весь коментар
18.05.2026 19:37 Відповісти
Мир на троих, как у Оруэлла. Остазия(Китай), Евразия(Московия) и Океания(США). Ну и классическое: Евразия воюет с Океанией. Остазия союзник.
показати весь коментар
18.05.2026 20:45 Відповісти
 
 