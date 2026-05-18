Візит Путіна до Китаю: про що говоритимуть сторони і чи підніматимуть тему війни в Україні
У Пекіні не згадали війну в Україні під час анонсу майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Global Times із посиланням на заяви китайської сторони.
Переговори про спільні інтереси
Під час візиту сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, які становлять спільний інтерес.
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що ця поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР. За його словами, лідери двох країн говоритимуть про співпрацю в різних сферах, а також про міжнародні та регіональні питання.
У Пекіні підкреслили, що переговори охоплять теми, які є важливими для обох держав. При цьому тема війни в Україні прямо не згадувалася.
Що передувало переговорам
- Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели зустріч.
- У Міністерстві закордонних справ України висловлювали сподівання, що США та Китай можуть змусити Росію припинити війну.
- Президент Сербії Александар Вучич заявляв, що планує також відвідати Китай після поїздок туди Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Китай «грає в довгу» у своєму бажанні взяти під повний контроль Тайвань. Але у якийсь момент він може вирішити, що вікно можливостей для скоро закриється, зокрема, через політичні зміни у США. Тому і почне діяти швидко, і тут знадобиться Росія з її ресурсами.
Найбільш важливим вектором для подальшої китайсько-російської нафтової співпраці є трубопровід Східний Сибір - Тихий океан (ESTO). ESTO має потужність приблизно 1,6 мільйона барелів на день (MMBPD) і в основному споживає обсяги зі східної Росії. Трохи менше половини експорту нафти ESTO відправляється сухопутним транспортом до КНР трубопроводами; решта постачається до російського експортного термінала Козьміно , де вона має більшу опцію (але зазвичай все одно потрапляє до Китаю, особливо в період після повномасштабного вторгнення).
Сухопутну китайську гілку ESTO можна було б дуже легко та швидко розширити, що значно посилило б нафтову безпеку Пекіна у разі виникнення ситуації з Тайванем.
Газогін на 6700 км, який має з'єднати західний Сибір з Китаєм через Монголію. Його річна потужність - 50 млрд кубометрів газу.
А тому і цей проєкт може стати предметом обговорення.