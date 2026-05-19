Сі Цзіньпін вважає, що Путін може пошкодувати про війну проти України, - FT
Сі Цзіньпін під час переговорів із Дональдом Трампом заявив, що Володимир Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.
За словами кількох джерел, лідер Китаю зробив ці заяви під час переговорів, які торкнулися України і охоплювали пропозицію Трампа про співпрацю трьох лідерів проти Міжнародного кримінального суду.
Видання зазначає, що коментарі Сі Цзіньпіна з приводу рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну "зайшли далі, ніж у минулому".
Інший співрозмовник видання, знайомий із зустрічами Сі Цзіньпіна з колишнім президентом Джо Байденом, сказав, що, хоча лідери провели "відверті та прямі" бесіди про Росію та Україну, Сі Цзіньпін не давав оцінки Путіну та війні.
Видання зазначає, що адміністрація Байдена часто звинувачувала Китай у постачанні Росії товарів подвійного призначення, які допомагали їй підтримувати війну проти України. Адміністрація Трампа також висловлювала стурбованість, але рідше, ідеться в матеріалі.
За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, під час саміту з Сі Цзіньпіном Трамп також запропонував США, Китаю і Росії об'єднати зусилля в боротьбі з Міжнародним кримінальним судом, заявивши, що їхні інтереси збігаються.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.
У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.
ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯн
19 травня, 2026, 03:53
© Скріншот із відео
Київ може вдарити по головному джерелу грошей Кремля.
Україна теоретично здатна за одну добу перекрити весь морський нафтовий експорт Росії у Балтійському та Чорному морях. Таку заяву зробив співвласник і головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман в https://youtu.be/MxYO5vitOB4?si=otZaqUSiUwfgwUqL інтерв'южурналістці Яніні Соколовій для ProUA.
Fire Point займається https://zn.ua/ukr/war/tri-raketi-na-den-u-fire-point-rozpovili-jak-planujut-masshtabuvati-virobnitstvo-flaminho.html розробкою ракет «Фламінго», deep strike-дронів та зенітної системи «Фрея».
За словами Штілермана, саме нафтові доходи залишаються одним із головних джерел фінансування російської війни проти України.
«Ми вперше за всю історію маємо реальний шанс зруйнувати російську імперію. Ми можемо за одну добу перекрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському і Чорному морях», - заявив він.
Довгий час проживав на території Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]
У 1991 році поступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 МФТІ. Закінчив виш за спеціальністю Космологія.
Зі слів Дениса, за підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдана в 2016 році його позбавили громадянства Росії. В цьому ж році сидів в ізоляторі ФСБ в Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].
Китайська пропаганда представляє Сі провідним світовим лідером, до якого один за одним злітаються керівники головних ядерних держав.
Спочатку Трамп приїхав послухати лекцію про Тайвань. І тут же Сі викликав на червону доріжку путіна - президента Росії, яка перетворилася на сировинний і технологічний придаток Китаю.
Сі, напевно, використає приїзд путіна щоб укотре показати світові, що США Китаю більше не указ. Для цього у Сі є конкретні важелі демонстрації новонабутої гегемонії.
Один із них - війна. Трамп давно намагається завершити війну Росії проти України і власну війну з Іраном.
Китай - головний покровитель і союзник цих країн, і без Китаю у Трампа поки що нічого не виходить.
Другий - енергетика. Трамп намагається зробити Америку нафтово-газовим гегемоном у світі й хотів переконати Сі купувати більше нафти й газу у США, а не там, де це зараз робить Китай - на Близькому Сході та в Росії.
Китай жодних конкретних зобов'язань на себе не взяв.