Новини Розмова Трампа та Сі Цзіньпіна
Сі Цзіньпін вважає, що Путін може пошкодувати про війну проти України, - FT

Трамп та Сі Цзіньпінь

Сі Цзіньпін під час переговорів із Дональдом Трампом заявив, що Володимир Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну.

За словами кількох джерел, лідер Китаю зробив ці заяви під час переговорів, які торкнулися України і охоплювали пропозицію Трампа про співпрацю трьох лідерів проти Міжнародного кримінального суду.

Видання зазначає, що коментарі Сі Цзіньпіна з приводу рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну "зайшли далі, ніж у минулому".

Інший співрозмовник видання, знайомий із зустрічами Сі Цзіньпіна з колишнім президентом Джо Байденом, сказав, що, хоча лідери провели "відверті та прямі" бесіди про Росію та Україну, Сі Цзіньпін не давав оцінки Путіну та війні.

Видання зазначає, що адміністрація Байдена часто звинувачувала Китай у постачанні Росії товарів подвійного призначення, які допомагали їй підтримувати війну проти України. Адміністрація Трампа також висловлювала стурбованість, але рідше, ідеться в матеріалі.

За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, під час саміту з Сі Цзіньпіном Трамп також запропонував США, Китаю і Росії об'єднати зусилля в боротьбі з Міжнародним кримінальним судом, заявивши, що їхні інтереси збігаються.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.
  • У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

Топ коментарі
китаец это сказал тампону, но на следующий день отправил еще кацапам двигатели для беспилотников и станки
19.05.2026 08:12 Відповісти
Ну так чого тоді не перекриває, якщо може, єслі захочіт
19.05.2026 08:35 Відповісти
Заберіть сибір і тоді сильно пошкодує
19.05.2026 08:15 Відповісти
Ну примерно так же как и нам. Китайцы конечно совершенно беспринципны и нам не союзники - но и с рашкой они могли бы обращаться куда как лояльнее - но этого не происходит. Just business.
19.05.2026 08:21 Відповісти
Dmitry Begemotovich Лояльность - это преданность, благожелательное отношение и готовность следовать интересам кого-либо или чего-либо
19.05.2026 09:11 Відповісти
Сі! - якби ти хотів - то вже давно б погасив цю війну
19.05.2026 08:14 Відповісти
Чого на Близькому Сході не гасить?
19.05.2026 08:22 Відповісти
Проти США не попреш
19.05.2026 08:24 Відповісти
А Іран попер...
19.05.2026 09:00 Відповісти
ЗАСНОВНИК FIRE POINT: УКРАЇНА ЗА ДОБУ МОЖЕ ПЕРЕКРИТИ НАФТОВИЙ ЕКСПОРТ

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯн

19 травня, 2026, 03:53

Київ може вдарити по головному джерелу грошей Кремля.

Україна теоретично здатна за одну добу перекрити весь морський нафтовий експорт Росії у Балтійському та Чорному морях. Таку заяву зробив співвласник і головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман в https://youtu.be/MxYO5vitOB4?si=otZaqUSiUwfgwUqL інтерв'южурналістці Яніні Соколовій для ProUA.

Fire Point займається https://zn.ua/ukr/war/tri-raketi-na-den-u-fire-point-rozpovili-jak-planujut-masshtabuvati-virobnitstvo-flaminho.html розробкою ракет «Фламінго», deep strike-дронів та зенітної системи «Фрея».

За словами Штілермана, саме нафтові доходи залишаються одним із головних джерел фінансування російської війни проти України.

«Ми вперше за всю історію маємо реальний шанс зруйнувати російську імперію. Ми можемо за одну добу перекрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському і Чорному морях», - заявив він.
19.05.2026 08:31 Відповісти
це дроногеній рятівний круг ЗЄ?
19.05.2026 08:36 Відповісти
"Вітаю Єрмака з поверненням з камери. Будьте пильним, бо Ткач не спить", - Богуцька

Богуцька зі Штілерманом "штірлять" Ткача?
А НАБУ з САПОМ- неррозлучна парочка Мішу іспользовиваєт?
А Юрій Ніколова випадково зібралися попити каву, а тут раптом до них докотилася новина , що перекрита Банкова й беруть Козира?
Хтось щось розуміє в цьому зЄМіндічвертепі?
19.05.2026 08:46 Відповісти
Мабуть зє кремль не дозволяє.
А верховний ухилянт Украіни обіймає посаду верховного головнокомандувача.
Що обрали - те й маємо!
19.05.2026 09:22 Відповісти
Денис Штілерман в https://youtu.be/MxYO5vitOB4?si=otZaqUSiUwfgwUqL інтерв'южурналістці Яніні Соколовій розвинчуєТкача ...
Шо дєлаєцца ... Хтось розуміє що- небудь...Ну що Ткач підстилка за викликом було відомо й раніше , але...
19.05.2026 08:35 Відповісти
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 в м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеса. В дитинстві разом із сім'єю переїхав до Києва, де і пішов до школи[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?].

Довгий час проживав на території Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]

У 1991 році поступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 МФТІ. Закінчив виш за спеціальністю Космологія.

Зі слів Дениса, за підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдана в 2016 році його позбавили громадянства Росії. В цьому ж році сидів в ізоляторі ФСБ в Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

ОЦЕ ВСЕ ПРО НЬГО З ВІКІПЕДІЇ не густо?
19.05.2026 08:49 Відповісти
Бреше як дихає...
19.05.2026 09:29 Відповісти
А шо, ***** ще не пошкодувало?
19.05.2026 08:32 Відповісти
ти ще не розумієшь що це політика, казати в очі брехню.

А завтра ху*ло приїджає до свого хозяїна... якій буде казати як і що робити ху*лу
19.05.2026 08:36 Відповісти
Та да, куди мені за розумними та красивими.
19.05.2026 09:14 Відповісти
А завтра то саме казатиме про США на зустрічі з путіним
19.05.2026 08:35 Відповісти
BBC
Китайська пропаганда представляє Сі провідним світовим лідером, до якого один за одним злітаються керівники головних ядерних держав.

Спочатку Трамп приїхав послухати лекцію про Тайвань. І тут же Сі викликав на червону доріжку путіна - президента Росії, яка перетворилася на сировинний і технологічний придаток Китаю.

Сі, напевно, використає приїзд путіна щоб укотре показати світові, що США Китаю більше не указ. Для цього у Сі є конкретні важелі демонстрації новонабутої гегемонії.

Один із них - війна. Трамп давно намагається завершити війну Росії проти України і власну війну з Іраном.

Китай - головний покровитель і союзник цих країн, і без Китаю у Трампа поки що нічого не виходить.

Другий - енергетика. Трамп намагається зробити Америку нафтово-газовим гегемоном у світі й хотів переконати Сі купувати більше нафти й газу у США, а не там, де це зараз робить Китай - на Близькому Сході та в Росії.

Китай жодних конкретних зобов'язань на себе не взяв.
19.05.2026 08:36 Відповісти
США давно вже лідер з видобутку нафти і газу. Але більшу частину пожирає сама. І правильно робить. Різниця цін на енергію в США та Європі величезна. Європейський, і не тільки, бізнес біжить в Америку.
19.05.2026 08:52 Відповісти
Ця війна вигідна всім. У кожного свої завдання.
19.05.2026 08:47 Відповісти
Тобто ,в твердженні присутній умовний спосіб : може або не може))Оце я розумію аналітика))
19.05.2026 09:01 Відповісти
Вестерни є невиправними; відгадувати кожен натяк на думку китайського імператора!
19.05.2026 09:09 Відповісти
"під час саміту з Сі Цзіньпіном Трамп також запропонував США, Китаю і Росії об'єднати зусилля в боротьбі з Міжнародним кримінальним судом, заявивши, що їхні інтереси збігаються. Джерело: https://censor.net/ua/n4003919". Ось з чим два (а, може, й три) ці педофіли вважають за найнеобхідніше боротись, щоб не сісти за педофілію.
19.05.2026 09:16 Відповісти
Трамп предлагает Китаю и рф вместе со Штатами бороться против Международного уголовного суда. По-моему, это та самая вишенка на тортике.
19.05.2026 09:16 Відповісти
Саму велику(візит Трампа зараз) більшість не бачить,але ця (суд) - найпомітніша.
19.05.2026 09:29 Відповісти
Те, зо вони звиздять на публіку не має нічого спільного з тим, що вони тихо роблять.
19.05.2026 09:30 Відповісти
 
 