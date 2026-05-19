Сі Цзіньпін вважає, що Путін може пошкодувати про війну проти України, - FT

Сі Цзіньпін під час переговорів із Дональдом Трампом заявив, що Володимир Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

За словами кількох джерел, лідер Китаю зробив ці заяви під час переговорів, які торкнулися України і охоплювали пропозицію Трампа про співпрацю трьох лідерів проти Міжнародного кримінального суду.

Видання зазначає, що коментарі Сі Цзіньпіна з приводу рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну "зайшли далі, ніж у минулому".

Інший співрозмовник видання, знайомий із зустрічами Сі Цзіньпіна з колишнім президентом Джо Байденом, сказав, що, хоча лідери провели "відверті та прямі" бесіди про Росію та Україну, Сі Цзіньпін не давав оцінки Путіну та війні.

Видання зазначає, що адміністрація Байдена часто звинувачувала Китай у постачанні Росії товарів подвійного призначення, які допомагали їй підтримувати війну проти України. Адміністрація Трампа також висловлювала стурбованість, але рідше, ідеться в матеріалі.

За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, під час саміту з Сі Цзіньпіном Трамп також запропонував США, Китаю і Росії об'єднати зусилля в боротьбі з Міжнародним кримінальним судом, заявивши, що їхні інтереси збігаються.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.

У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

