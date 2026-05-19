Росія готує пояснення поразки на тлі атак дронів на Москву, - The Telegraph

У Росії обговорюють, як пояснити можливу поразку без її офіційного визнання на тлі атак дронів на Москву та передмістя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше російський диктатор Володимир Путін натякнув, що війна проти України нібито наближається до завершення. Це він зробив після параду в Москві на 9 травня, масштабність якого зменшили на тлі атак українських безпілотників.

Акцентується, що війна не принесла РФ очікуваної перемоги. Відносини із Заходом не нормалізувалися, коли адміністрація Трампа, яка сподівалася в Москві укласти угоду, не змогла цього зробити.

"Результатом є система, яка випромінює роздратування та невдоволення навіть з боку лоялістських кіл, але абсолютно не здатна діяти відповідно до неї", – йдеться в матеріалі.

Журналісти також розповіли про витік робочого документів про плани післявоєнної РФ. Так, команда чиновників під керівництвом голови уряду Сергія Кирієнка займається розробкою пропагандистських тез для державних ЗМІ про те, як розкрутити "непереможну" війну, не визнавши, що жодна з цілей війни Кремля насправді не була виконана.

Вони також допускають примусову нейтралізації елементів самопроголошеного "патріотичного" суспільства, які, ймовірно, засудять поразку та зраду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна проти України може перетворитися на поразку Путіна, - The Guardian