Росія готує пояснення поразки на тлі атак дронів на Москву, - The Telegraph

У Росії обговорюють, як пояснити можливу поразку без її офіційного визнання на тлі атак дронів на Москву та передмістя.

Раніше російський диктатор Володимир Путін натякнув, що війна проти України нібито наближається до завершення. Це він зробив після параду в Москві на 9 травня, масштабність якого зменшили на тлі атак українських безпілотників.

Акцентується, що війна не принесла РФ очікуваної перемоги. Відносини із Заходом не нормалізувалися, коли адміністрація Трампа, яка сподівалася в Москві укласти угоду, не змогла цього зробити.

"Результатом є система, яка випромінює роздратування та невдоволення навіть з боку лоялістських кіл, але абсолютно не здатна діяти відповідно до неї", – йдеться в матеріалі.

Журналісти також розповіли про витік робочого документів про плани післявоєнної РФ. Так, команда чиновників під керівництвом голови уряду Сергія Кирієнка займається розробкою пропагандистських тез для державних ЗМІ про те, як розкрутити "непереможну" війну, не визнавши, що жодна з цілей війни Кремля насправді не була виконана.

Вони також допускають примусову нейтралізації елементів самопроголошеного "патріотичного" суспільства, які, ймовірно, засудять поразку та зраду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна проти України може перетворитися на поразку Путіна, - The Guardian

Таки замочать свої пукіна в кремлівському сортирі!
показати весь коментар
19.05.2026 07:39 Відповісти
як він і хотів
показати весь коментар
19.05.2026 07:46 Відповісти
Вони видумують, як видати обдристаний кремлівський сортир, в якому вони всі опинилися, за аквадіскотєку.
показати весь коментар
19.05.2026 07:48 Відповісти
Відкриє чемоданчик і біг-бада-бум?
показати весь коментар
19.05.2026 08:55 Відповісти
"патріотів" будуть мочити в сортирі?
показати весь коментар
19.05.2026 07:47 Відповісти
«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»
показати весь коментар
19.05.2026 07:55 Відповісти
Мали бажаня в Україні(мочить патриотов),але з цим впорався Вова зє,тому Вова ху буде мочити поцреотів на расєє.
показати весь коментар
19.05.2026 07:56 Відповісти
Ви краще поясните, чому зброя НАТО виявилася порожнім пердежем. Її ніби взагалі немає. Великий захід, велике НАТО, а Україна відстрілюється зенітками і рушницями.
показати весь коментар
19.05.2026 08:00 Відповісти
Це нова ольгінська методичка ?
показати весь коментар
19.05.2026 08:21 Відповісти
Велике НАТО готувалось до війни минулого сторічча,а більше спали і сподівались на США.Зараз їх навчають ******** війні українці,бо більше нікому.
показати весь коментар
19.05.2026 08:27 Відповісти
Зброя НАТО прекрасна, наприклад Бредлі, Хаймарси, Краби, Арчери, тощо... Проблема в тому що її дали мізерну кількість та постійно затримували поставки... Якби давали не по 30-40 штук, а по 200-300 все було б по іншому...
Але й наші генерали також винні, через роздолбайство було дуже багато техніки знищено ланцетами. Не було сіток, належного маскування, не створювали достатню кількість хибних позицій, тощо...
показати весь коментар
19.05.2026 08:53 Відповісти
Они как будто боятся что война закончится и раздразнивают кацапов. Чмо чмо чмо азаза.
показати весь коментар
19.05.2026 08:06 Відповісти
йо- майо !
показати весь коментар
19.05.2026 08:07 Відповісти
В москві голка Кащея - може зорі зійдуться
показати весь коментар
19.05.2026 08:10 Відповісти
По мне это бессмысленная трата ресурсов. Чтобы народ в интернете погигикал.
показати весь коментар
19.05.2026 08:14 Відповісти
Ці удари більш репутаційні
показати весь коментар
19.05.2026 08:18 Відповісти
Фанерні та пінопластові дрони дуже, дууже дорогі. А ракети ппо дуже, дуже дешеві.
показати весь коментар
19.05.2026 08:44 Відповісти
Поразка москви це звільнення всіх окупованих територій, відшкодування збитків та покарання військових злочинців.
показати весь коментар
19.05.2026 08:18 Відповісти
Злили телеграфу черговий план щоб не допустити посилення санкцій. Бо війна от-от закінчиться. Вже пятий рік дурачків годують цими казочками. Тільки от дії говорять про зовсім протилежне.
показати весь коментар
19.05.2026 08:19 Відповісти
Это журналисты. Очень глупые люди, которые занимаются удовлетворением собственных эмоций, а не каким-то анализом. Даже ребенок давно бы это понял.
показати весь коментар
19.05.2026 08:25 Відповісти
лучше бы рашистские выродки готовили вазелин и памперсы
показати весь коментар
19.05.2026 08:34 Відповісти
А це всього-навсєго Зеля імітував напад на москву, а насправді в підмосковье. Раіссі до жопи нпз,
а от москва та пітер- це колапс. Тому домовились з Бубочкой не чіпати.
показати весь коментар
19.05.2026 08:42 Відповісти
Це не є проблемою для пропаганди. В одній сусідній країні з державного зрадника, мародера, а в минулому українофоба та ухилянта, пропаганда вже сім років ліпить героя та потужного Лідора. В це вірять
показати весь коментар
19.05.2026 08:44 Відповісти
А у Росії поразка? В чому вона проявляється? В тому, що вона приєднала нові території і отримала декілька мільонів нових громадян? В тому, що НАТО стоїть на грані розкролу, а США виводіть свої війська з Європи? В тому, що вона довели всьому світу, що санкції нічого не можуть зробити з нею? В тому, що в світі панує право сили? В чому чому поразка то?
показати весь коментар
19.05.2026 08:47 Відповісти
В тому, що:
- на фарш іде більше ніж мобілізується;
- гроші з нафти вже не ті;
- ППО обісцяне і обісране нічого зробити не може ні в мацкві, ні за уралом;
- наступи провалилися;
- дронові технології відстають від українських на покоління...
тобі ще продовжити список, москалику?
показати весь коментар
19.05.2026 09:34 Відповісти
А Фламінго всі захворіли? Ілі пукін нє вєлєл ?
показати весь коментар
19.05.2026 09:58 Відповісти
 
 