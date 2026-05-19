В России обсуждают, как объяснить возможное поражение без его официального признания на фоне атак дронов на Москву и пригороды.

Об этом пишет The Telegraph.

Ранее российский диктатор Владимир Путин намекнул, что война против Украины якобы приближается к завершению. Он сделал это после парада в Москве 9 мая, масштаб которого был уменьшен на фоне атак украинских беспилотников.

Подчеркивается, что война не принесла РФ ожидаемой победы. Отношения с Западом не нормализовались, когда администрация Трампа, которая надеялась заключить в Москве соглашение, не смогла этого сделать.

"Результатом является система, которая излучает раздражение и недовольство даже со стороны лоялистских кругов, но абсолютно не способна действовать в соответствии с ней", - говорится в материале.

Журналисты также рассказали об утечке рабочих документов о планах послевоенной РФ. Так, команда чиновников под руководством главы правительства Сергея Кириенко занимается разработкой пропагандистских тезисов для государственных СМИ о том, как раскрутить "непобедимую" войну, не признав, что ни одна из целей войны Кремля на самом деле не была выполнена.

Они также допускают принудительную нейтрализацию элементов самопровозглашенного "патриотического" общества, которые, вероятно, осудят поражение и измену.

