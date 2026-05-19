РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Атака БпЛА на Москву
6 373 26

Россия готовит объяснение поражения на фоне атак дронов на Москву, - The Telegraph

После атак на Москву: в РФ обсуждают, как объяснить поражение без признания

В России обсуждают, как объяснить возможное поражение без его официального признания на фоне атак дронов на Москву и пригороды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ранее российский диктатор Владимир Путин намекнул, что война против Украины якобы приближается к завершению. Он сделал это после парада в Москве 9 мая, масштаб которого был уменьшен на фоне атак украинских беспилотников.

Подчеркивается, что война не принесла РФ ожидаемой победы. Отношения с Западом не нормализовались, когда администрация Трампа, которая надеялась заключить в Москве соглашение, не смогла этого сделать.

"Результатом является система, которая излучает раздражение и недовольство даже со стороны лоялистских кругов, но абсолютно не способна действовать в соответствии с ней", - говорится в материале.

Журналисты также рассказали об утечке рабочих документов о планах послевоенной РФ. Так, команда чиновников под руководством главы правительства Сергея Кириенко занимается разработкой пропагандистских тезисов для государственных СМИ о том, как раскрутить "непобедимую" войну, не признав, что ни одна из целей войны Кремля на самом деле не была выполнена.

Они также допускают принудительную нейтрализацию элементов самопровозглашенного "патриотического" общества, которые, вероятно, осудят поражение и измену.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война против Украины может обернуться поражением Путина, - The Guardian

Автор: 

путин владимир (32492) россия (97570)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Таки замочать свої пукіна в кремлівському сортирі!
показать весь комментарий
19.05.2026 07:39 Ответить
+8
Це нова ольгінська методичка ?
показать весь комментарий
19.05.2026 08:21 Ответить
+7
як він і хотів
показать весь комментарий
19.05.2026 07:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таки замочать свої пукіна в кремлівському сортирі!
показать весь комментарий
19.05.2026 07:39 Ответить
як він і хотів
показать весь комментарий
19.05.2026 07:46 Ответить
Вони видумують, як видати обдристаний кремлівський сортир, в якому вони всі опинилися, за аквадіскотєку.
показать весь комментарий
19.05.2026 07:48 Ответить
Відкриє чемоданчик і біг-бада-бум?
показать весь комментарий
19.05.2026 08:55 Ответить
"патріотів" будуть мочити в сортирі?
показать весь комментарий
19.05.2026 07:47 Ответить
«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»
показать весь комментарий
19.05.2026 07:55 Ответить
Мали бажаня в Україні(мочить патриотов),але з цим впорався Вова зє,тому Вова ху буде мочити поцреотів на расєє.
показать весь комментарий
19.05.2026 07:56 Ответить
Ви краще поясните, чому зброя НАТО виявилася порожнім пердежем. Її ніби взагалі немає. Великий захід, велике НАТО, а Україна відстрілюється зенітками і рушницями.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:00 Ответить
Це нова ольгінська методичка ?
показать весь комментарий
19.05.2026 08:21 Ответить
Велике НАТО готувалось до війни минулого сторічча,а більше спали і сподівались на США.Зараз їх навчають ******** війні українці,бо більше нікому.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:27 Ответить
Зброя НАТО прекрасна, наприклад Бредлі, Хаймарси, Краби, Арчери, тощо... Проблема в тому що її дали мізерну кількість та постійно затримували поставки... Якби давали не по 30-40 штук, а по 200-300 все було б по іншому...
Але й наші генерали також винні, через роздолбайство було дуже багато техніки знищено ланцетами. Не було сіток, належного маскування, не створювали достатню кількість хибних позицій, тощо...
показать весь комментарий
19.05.2026 08:53 Ответить
Они как будто боятся что война закончится и раздразнивают кацапов. Чмо чмо чмо азаза.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:06 Ответить
йо- майо !
показать весь комментарий
19.05.2026 08:07 Ответить
В москві голка Кащея - може зорі зійдуться
показать весь комментарий
19.05.2026 08:10 Ответить
По мне это бессмысленная трата ресурсов. Чтобы народ в интернете погигикал.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:14 Ответить
Ці удари більш репутаційні
показать весь комментарий
19.05.2026 08:18 Ответить
Фанерні та пінопластові дрони дуже, дууже дорогі. А ракети ппо дуже, дуже дешеві.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:44 Ответить
Поразка москви це звільнення всіх окупованих територій, відшкодування збитків та покарання військових злочинців.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:18 Ответить
Злили телеграфу черговий план щоб не допустити посилення санкцій. Бо війна от-от закінчиться. Вже пятий рік дурачків годують цими казочками. Тільки от дії говорять про зовсім протилежне.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:19 Ответить
Это журналисты. Очень глупые люди, которые занимаются удовлетворением собственных эмоций, а не каким-то анализом. Даже ребенок давно бы это понял.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:25 Ответить
лучше бы рашистские выродки готовили вазелин и памперсы
показать весь комментарий
19.05.2026 08:34 Ответить
А це всього-навсєго Зеля імітував напад на москву, а насправді в підмосковье. Раіссі до жопи нпз,
а от москва та пітер- це колапс. Тому домовились з Бубочкой не чіпати.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:42 Ответить
Це не є проблемою для пропаганди. В одній сусідній країні з державного зрадника, мародера, а в минулому українофоба та ухилянта, пропаганда вже сім років ліпить героя та потужного Лідора. В це вірять
показать весь комментарий
19.05.2026 08:44 Ответить
А у Росії поразка? В чому вона проявляється? В тому, що вона приєднала нові території і отримала декілька мільонів нових громадян? В тому, що НАТО стоїть на грані розкролу, а США виводіть свої війська з Європи? В тому, що вона довели всьому світу, що санкції нічого не можуть зробити з нею? В тому, що в світі панує право сили? В чому чому поразка то?
показать весь комментарий
19.05.2026 08:47 Ответить
В тому, що:
- на фарш іде більше ніж мобілізується;
- гроші з нафти вже не ті;
- ППО обісцяне і обісране нічого зробити не може ні в мацкві, ні за уралом;
- наступи провалилися;
- дронові технології відстають від українських на покоління...
тобі ще продовжити список, москалику?
показать весь комментарий
19.05.2026 09:34 Ответить
А Фламінго всі захворіли? Ілі пукін нє вєлєл ?
показать весь комментарий
19.05.2026 09:58 Ответить
 
 