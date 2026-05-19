Інформація FT про критику Сі Цзіньпіна на адресу Путіна - це вигадка, - МЗС Китаю

Сі Цзіньпін критикував Путіна? У МЗС китаю відповіли

У Китаї заперечили інформацію ЗМІ про те, що Сі Цзіньпін критикував російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подробиці

Видання Financial Times повідомило, що Сі Цзіньпін під час переговорів із Дональдом Трампом заявив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну.

"Вказана вами інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою", - відповів речник.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.
  • У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

Китай (5244) путін володимир (25385) росія (70060) Сі Цзіньпін (420)
+6
А шо такоє? Засцяли? І взагалі яким таким "фактам суперечать"? Китай підтримує вторгнення кацапні
в Україну і вважає це правильним? ***** перемагає і ні про що не шкодує? І взагалі молодець. Ох і покидьки жовтопикі
19.05.2026 12:34 Відповісти
+5
Клікбейт це наріжний камінь ******** журналістики
19.05.2026 12:09 Відповісти
+4
Це такий китайозний запобіжник перед пуйлом, через якусь там можливість загрози призупинення отримання багато шари з скрепної.
19.05.2026 12:17 Відповісти
Взагалі не було жодних сумнівів, шо все це - галімий кіздьож. Єдине не зрозуміло нафіга ФТ гнав цю пургу...
19.05.2026 11:59 Відповісти
Нлрмально зроблено, аби Китай вивести на чисту воду цією відповіддю яка повністю підтверджує, що Китай підтримує путіна в цій війні проти України.
19.05.2026 12:48 Відповісти
Нафіга виводити Китай на чисту воду? За ці роки про їх підтримку кацапів не дійшло хіба що імбецилам... І навіть якщо ви спробуєте це предʼявити китайцям, вони вам скажуть "не критикувати - не те саме шо підтримувати".
19.05.2026 13:13 Відповісти
Одна справа, що всі все розуміють інша геть справ вже пряма заява оф представниками влади Китаю про повну підтримку війни в Україні на боці *****, що повністю нівелює їх попередню брехню про сприяння миру.
19.05.2026 13:22 Відповісти
Вони заявили, що ФТ їх оббрехала. Все інше - виключно ваші власні додумки
19.05.2026 13:38 Відповісти
Іпсо - як китайози кинулись заперечувати
19.05.2026 12:02 Відповісти
"..и на всех перекрестках Земли
Выражения лиц не меняя,
Благородные лгут короли..."
19.05.2026 12:50 Відповісти
Пропаганда, пропаганда.... Вона скірзь однакова. Що в Єдиному марафоні, що в FT.
19.05.2026 13:02 Відповісти
Ворон ворону...
19.05.2026 13:04 Відповісти
Так і треба їх лобами стукати. Нехай між собою виясняють
19.05.2026 14:40 Відповісти
Западные издания уже давно превратились в точно такой же источник пропаганды как и в Китае или рахе. Достаточно посмотреть что они пишут про эту войну. Да и не только эту.
19.05.2026 15:51 Відповісти
 
 