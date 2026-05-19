Інформація FT про критику Сі Цзіньпіна на адресу Путіна - це вигадка, - МЗС Китаю

У Китаї заперечили інформацію ЗМІ про те, що Сі Цзіньпін критикував російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Видання Financial Times повідомило, що Сі Цзіньпін під час переговорів із Дональдом Трампом заявив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну.

"Вказана вами інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою", - відповів речник.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.

У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

