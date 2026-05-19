Трамп заперечив "слова" Сі Цзіньпіна про те, що Путін "пошкодує" про вторгнення в Україну

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію ЗМІ про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито заявив йому, що диктатор РФ Путін може пошкодувати про війну проти України.

Про це він сказав журналістам перед Білим домом, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Трампа

Відповідаючи на пряме запитання журналіста, чи дійсно Сі Цзіньпін говорив, що Путін пошкодує про вторгнення в Україну, Трамп відрізав:

"Ні. Він такого ніколи не казав".

Окрім цього, американський президент прокоментував нещодавні повідомлення у медіа про те, що Китай, який підтримує тісні зв'язки з Іраном, нібито розглядав можливість постачання озброєння для використання у конфліктах проти інтересів США.

За словами Трампа, Сі Цзіньпін особисто запевнив його, що ці дані не відповідають дійсності.

"Він пообіцяв, що не надсилатиме жодної зброї", - підкреслив Трамп.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.
  • У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

Та коли вже цього ідіота відправлять на пенсію?
19.05.2026 18:43
Навіть якщо він помре, до кінця терміну буде сидіти Венс. Дай Боже здоров'я Трампу, бо той ще гірше для України.
19.05.2026 18:46
доки цій ідіот сидить у Білому домі, ***** взагалі нема про що жаліти. Завтра 15 місяців як у ***** нескінченне сваято
19.05.2026 18:50
19.05.2026 19:14
19.05.2026 20:51
Вже ж казали китайці шо Сі такого не казав це журналісти додумали
показати весь коментар
19.05.2026 18:44
Надайте пруф! Які такі китайські газети? А якщо бути послідовною людиною та опиратися на логіку, то що ви думаєте, як зʼявилися ці повідомлення? Сьогодні ця людина сказала одне, але ніхто не знає, що вона « понесе» через 5 хвилин! І взагалі, хтось завтра зовсім забуде хто такий Чин Джанпин😉
19.05.2026 19:14
19.05.2026 20:17
Трампон хочу бачити США серед фашистсьіких країн. Вільний та озброєний американський норід йому не потрібен. Система РФ стайл = його мета.
19.05.2026 18:45
"I realized a long time ago: you can't go against nature, mother-in-law and crazy Ukrainians,"

«Я давно зрозумів: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців ».
19.05.2026 18:50
фраза с фільму "пограбування по італійські"
19.05.2026 18:51
А Yriii Yriii #538882 з ФСБ ?
19.05.2026 20:41
Якщо Трамп за це не шкодує то чому ***** з Цзіньпньом повинни пошкодувати, всі троє з одного клубу диктаторів "володарів Світу".
19.05.2026 18:50
Видумка пазітівних зебобиків.
19.05.2026 18:52
Ви читали «Financial Times»?
19.05.2026 19:07
Память не радість.
19.05.2026 18:53
у діда склероз
19.05.2026 18:57
⚡️Буде багато вибухів на росії: «я затвердив плани нашої далекобійності на червень», - заявив Зеленський
19.05.2026 18:58
Сі Цзіньпін схвалює
19.05.2026 19:00
Це той випадок, коли « тут памʼятаю, тут ні, а тут ми рибу загортаємо»
19.05.2026 19:01
цікаво, що лише у цьому питанні міжнародні засранці Сі та Трумп дивним чином однієї думки...
19.05.2026 19:14
Балабол на балаболі їде і балаболом поганяє.
19.05.2026 19:22
Сі пообіцяв, що не буде поставляти зброю Ірану? Серйозно?
Цей американський поц продовжує вірити в те, що він чогось вартий і страшенно значимий.
19.05.2026 19:35
 
 