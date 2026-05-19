Трамп заперечив "слова" Сі Цзіньпіна про те, що Путін "пошкодує" про вторгнення в Україну

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію ЗМІ про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито заявив йому, що диктатор РФ Путін може пошкодувати про війну проти України.

Про це він сказав журналістам перед Білим домом, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Трампа

Відповідаючи на пряме запитання журналіста, чи дійсно Сі Цзіньпін говорив, що Путін пошкодує про вторгнення в Україну, Трамп відрізав:

"Ні. Він такого ніколи не казав".

Окрім цього, американський президент прокоментував нещодавні повідомлення у медіа про те, що Китай, який підтримує тісні зв'язки з Іраном, нібито розглядав можливість постачання озброєння для використання у конфліктах проти інтересів США.

За словами Трампа, Сі Цзіньпін особисто запевнив його, що ці дані не відповідають дійсності.

"Він пообіцяв, що не надсилатиме жодної зброї", - підкреслив Трамп.

