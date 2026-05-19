Диктатор РФ Путін прибув із дводенним візитом до Китаю

Російський диктатор Володимир Путін прилетів до Китаю слідом за президентом США Дональдом Трампом.

Деталі

У Пекіні диктатор Росії перебуватиме 19 та 20 травня. Його помічник Юрій Ушаков заявляв, що переговори між Путіним та Сі Цзіньпіном заплановані на середу, 20 травня, а ввечері вони продовжать спілкування "за чаєм" щодо міжнародної політики.

За словами Ушакова, під час візиту лідера Кремля до Китаю заплановане підписання близько 40 документів про співпрацю. Зазначається, що це перша закордонна поїздка російського диктатора у 2026 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заперечив "слова" Сі Цзіньпіна про те, що Путін "пошкодує" про вторгнення в Україну

Візит Трампа до Китаю

  • Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

Також читайте: Росія готує пояснення поразки на тлі атак дронів на Москву, - The Telegraph

диктатор ***** - пишіть правильно
показати весь коментар
19.05.2026 18:55 Відповісти
Візит кацапів до Китаю
показати весь коментар
19.05.2026 19:12 Відповісти
Значить треба бомбити москву сьогодні вночі
показати весь коментар
19.05.2026 19:13 Відповісти
Результат для Украины посмотрим после визита, или Путен будет заканчивать сво или, или, но Путен лакей и будет выполнять указания Си.
показати весь коментар
19.05.2026 19:00 Відповісти
Мабуть ***** собі в горлянку вантуз вставив щоб краще в Сіпіна відсмоктувати.
показати весь коментар
19.05.2026 19:00 Відповісти
А чтого його там одразу не заарештували ?
показати весь коментар
19.05.2026 19:03 Відповісти
Який з його двійників-п'ятирників?
показати весь коментар
19.05.2026 19:06 Відповісти
Ну це ж очевидно, якут!
показати весь коментар
19.05.2026 19:08 Відповісти
***** вепс звичайний
показати весь коментар
19.05.2026 19:15 Відповісти
Диктатор путін це як дірка в сортирі. Це все понятно. Науя це писати?
Писати треба зрозуміліше.
Мухи були в легкому ауе, коли бджоли полетіли до лайна.
показати весь коментар
19.05.2026 19:15 Відповісти
Мабуть ще й "кремлівських тузів" напхав у колоду. Щоб не казали (особливо Трамп), що у нього немає карт.
показати весь коментар
19.05.2026 19:27 Відповісти
Таке враження що цих двох як школярів до завуча виклиаає товарищ сі що одне фсбешне лайно а інше на гачку у нього будуть робити що старший скаже
показати весь коментар
19.05.2026 19:36 Відповісти
За м'яском подався?
показати весь коментар
19.05.2026 19:46 Відповісти
Дивне фото, мабуть забув свої лабутени взути.
показати весь коментар
19.05.2026 20:08 Відповісти
А на фото не путин. Если сравнить его фото с парада с этим, то это вообще два разных человека не похожих.
показати весь коментар
19.05.2026 20:12 Відповісти
Взагалі-то - васал. Прибув за викликом.
показати весь коментар
19.05.2026 20:18 Відповісти
radiosvoboda.org

Китай і Росія підписали угоду про будівництво нового газопроводу.
Новий трубопровід «Сила Сибіру 2» постачатиме 50 мільярдів кубічних метрів газу щорічно з Росії до Китаю через Монголію.
Втім, сторони досі не узгодили ціну та інші ключові умови. Аналітики попереджають, що переговори можуть тривати роками й зрештою так і не завершитися угодою.
показати весь коментар
19.05.2026 20:40 Відповісти
Пекін дотримується стратегії диверсифікації енергетичних поставок і паралельно веде переговори про нові угоди на постачання з Туркменістаном.

У 2025 році Росія також погодилася постачати Китаю додатково 2,5 мільйони тонн нафти щороку через Казахстан.
показати весь коментар
19.05.2026 20:42 Відповісти
RFI
З погляду китайської еліти путін виглядає не великим стратегом, а політичним невдахою, який не прорахував наслідків власної авантюри. Він починав те, що сам називав «спецоперацією», очевидно, розраховуючи на швидкий результат.
Кілька днів, кілька тижнів, максимум коротку кампанію з демонстративним політичним фіналом. Але «спецоперація» перетворилася на велику, тривалу і криваву війну без очевидної перемоги й без зрозумілого виходу.
У цьому й полягає головний провал путіна. Якщо ти починаєш війну, не розуміючи її реальної ціни, не прораховуючи ризиків, не враховуючи здатності противника до спротиву, не оцінюючи міжнародних наслідків, то це - не стратегія, це - авантюра. А якщо вона затягується на роки, виснажує країну, руйнує її зовнішні позиції й робить залежною від сильнішого партнера, то це вже історичний провал.
показати весь коментар
19.05.2026 20:55 Відповісти
Росія, яка мала величезний промисловий, науковий, ресурсний і людський потенціал, за роки путінського правління дедалі більше перетворюється на сировинний додаток.
Китай, навпаки, десятиліттями будував ******* економіку, намагався подолати історичне відчуття приниження, створював індустріальну, технологічну й торговельну потуги.
Тому з китайської перспективи Росія виглядає країною, яка мала шанс на модернізацію, але проміняла його на імперську війну, ізоляцію і продаж власного майбутнього.
показати весь коментар
19.05.2026 21:00 Відповісти
До 2022 року ще можна було підтримувати ілюзію, що російсько-китайське партнерство є відносно рівноправним.
Так, Китай був сильнішим економічно й технологічно, але Москва ще намагалася зберігати образ окремого полюса сили.
Після повномасштабного вторгнення ця ілюзія зникла. Тепер путін постійно потребує Китаю. Він потребує китайського ринку, китайських товарів, китайських технологій, китайського дипломатичного прикриття, китайського мовчазного схвалення.
І Китай усе це надає, але не безкоштовно.
показати весь коментар
19.05.2026 21:03 Відповісти
Пекін не займається благодійністю. Він просто повільно, раціонально і холоднокровно скуповує Росію, поки путін загруз у війні проти України.
Китай диктує ціни на власні товари та умови закупівлі російської сировини. Бо у Пекіні розуміють, що в Росії дедалі менше альтернатив, бо чим довше триває війна, тим глибшою стає залежність Москви від Пекіна. Фактично ми спостерігаємо процес поступового поглинання Росії Китаєм не через танки чи анексію. Навіщо Китаю все це, якщо Росія сама пливе йому до рук? Навіщо робити різкі рухи, якщо можна просто чекати, купувати, домовлятися, витискати поступки й розширювати вплив? Найцікавіше, що це поглинання оплачує сама Росія. Вона платить за свою війну власною залежністю.
показати весь коментар
19.05.2026 21:04 Відповісти
Саме тому путін є майже ідеальним російським диктатором для Китаю: слабкий та авантюрний, але ще тримається і передбачувано потребує підтримки.
Очільник Кремля не здатен стратегічно мислити, але може продавати майбутнє своєї країни заради продовження сьогоднішньої війни. Для Китаю це дуже зручна конструкція.

Пекіну не обов'язково хотіти повної перемоги путіна. Навпаки, занадто сильна Росія була б для Китаю менш зручною.

Водночас Пекін не зацікавлений у швидкій поразці путіна, бо вона може похитнути сам режим. Для нього більш вигідно, щоб путін не перемагав, але й не падав, а Москва постійно потребувала підтримки й дедалі глибше втягувалася в китайську орбіту.

Тому стратегія Пекіну може бути дуже простою - не допустити путінської катастрофи, але й не дати йому стати справжнім переможцем. Нехай він продовжує війну, витрачає ресурси і послаблює Росію. І таким чином дедалі більше залежить від китайського ринку, китайських технологій, китайської дипломатії. А Китай тим часом спокійно, крок за кроком, прибиратиме країну до своїх рук.
показати весь коментар
19.05.2026 21:07 Відповісти
І тоді розмова з путіним для Сі може зводитися до дуже простої логіки: мовляв, ти програв свій великий задум і не зміг швидко перемогти Україну, допустив удари по власній території і втрачаєш союзників, потребуєш нашої допомоги. Що ти готовий запропонувати в обмін на те, щоб ми й далі рятували тебе від поразки?
путіну доведеться пропонувати багато, бо варіантів іншого виходу у нього дедалі менше.
показати весь коментар
19.05.2026 21:09 Відповісти
У цьому сенсі всі розмови, що Захід або Сполучені Штати можуть «відірвати» Росію від Китаю, виглядають наївно.
Ця залежність зайшла надто далеко.
Москва вже не перебуває в позиції вільного маневру між різними центрами сили. Вона дедалі більше стає частиною китайської сфери впливу. Їй можуть ще довго розповідати про «перезавантаження», «новий баланс», «угоди» чи «геополітичні комбінації», але стратегічна реальність уже сформувалася.
Китай свою здобич із рук не випустить.
показати весь коментар
19.05.2026 21:11 Відповісти
 
 