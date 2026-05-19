Диктатор РФ Путін прибув із дводенним візитом до Китаю

Російський диктатор Володимир Путін прилетів до Китаю слідом за президентом США Дональдом Трампом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пропагандистська агенція ТАСС.

У Пекіні диктатор Росії перебуватиме 19 та 20 травня. Його помічник Юрій Ушаков заявляв, що переговори між Путіним та Сі Цзіньпіном заплановані на середу, 20 травня, а ввечері вони продовжать спілкування "за чаєм" щодо міжнародної політики.

За словами Ушакова, під час візиту лідера Кремля до Китаю заплановане підписання близько 40 документів про співпрацю. Зазначається, що це перша закордонна поїздка російського диктатора у 2026 році.

Візит Трампа до Китаю

Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

