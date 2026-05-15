Мерц провел разговор с Трампом: говорили об Иране и Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом Мерц сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"У меня был хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом, когда он возвращался из Китая. Мы пришли к соглашению, что Иран должен немедленно сесть за стол переговоров. Он должен открыть Ормузский пролив", — отметил он.
Также, по словам немецкого канцлера, обсуждалась агрессия РФ против Украины.
"Мы также обсудили вопрос мирного урегулирования ситуации в Украине и согласовали наши позиции накануне саммита НАТО в Анкаре. США и Германия — это сильные партнеры в сильном НАТО", — добавил Мерц.
