Многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины, - Писториус
Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что Украина имеет преимущество в войне с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
"Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя", — сказал министр, который во вторник посетил Запорожскую и Днепропетровскую области.
"Украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и дают результат", — добавил Писториус.
Издание отмечает, что Писториусу в украинских командных пунктах продемонстрировали, как дроны используются для разведки и борьбы с российскими системами вооружения и солдатами.
Также он наблюдал за продолжающимися операциями.
"Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины", — сказал министр обороны Германии.
як що ми вже перемагаємо, двє трі нєдєлі і кофа у ялті?