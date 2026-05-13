Многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины, - Писториус

Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что Украина имеет преимущество в войне с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

Подробности

"Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя", — сказал министр, который во вторник посетил Запорожскую и Днепропетровскую области.

"Украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и дают результат", — добавил Писториус.

Читайте: Зеленский и Писториус обсудили совместное производство оружия и дипломатический процесс для достижения мира

Издание отмечает, что Писториусу в украинских командных пунктах продемонстрировали, как дроны используются для разведки и борьбы с российскими системами вооружения и солдатами.

Также он наблюдал за продолжающимися операциями.

"Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины", — сказал министр обороны Германии.

Читайте: Германия профинансирует инициативу ЕС по созданию центров военной подготовки в Украине, — Писториус

война Германия Писториус Борис
Топ комментарии
+6
то, чому нам постійно впарюють про якусь заморозку по лбз?
як що ми вже перемагаємо, двє трі нєдєлі і кофа у ялті?
13.05.2026 09:54 Ответить
+4
Ох, ці вже мені диванні поцреоти. *****, ви навіть не розумієте в якій сраці ми самі. Ти собі можеш осягнути що в 91 році нас було 52 млн, а зараз 20-25 залишилось, й це ще не кінець. Ми самі скоро щезнемо, а ти мені тут про якийсь урал пишеш. Стадо недоумків!
13.05.2026 13:33 Ответить
+3
до Урала
13.05.2026 10:02 Ответить
13.05.2026 09:54 Ответить
Мабуть тому, що для нашої теперішньої влади закінчення війни це халепа.
13.05.2026 10:18 Ответить
Тю, так і ти говори, яка проблема. Рота маєш - отак ви рашку і перемагаєте 5-й рік.
13.05.2026 09:55 Ответить
багато -хто.це хто???
13.05.2026 09:58 Ответить
А що значить "на користь України"? Для когось перемога це кордони 91 року, а комусь й зупинка по ЛБЗ гарний результат. Все відносно.
13.05.2026 10:00 Ответить
13.05.2026 10:02 Ответить
13.05.2026 13:33 Ответить
Ага. Скоро шашлики будемо їсти. Дебіли. Про закінчення війни ще й на користь України говорять тільки ті хто не хочуть Україні допомагати. Мовляв навіщо, якщо війна от-от закінчиться. Рашисти і Союзники Сосії ж навпаки кажуть про нові наступи і нові війни і готуються до війни. Тому всі хто розказує про закінчення війни або про те що війни ніякої немає а це все українська криза то всі агенти кремля або зрадники.
13.05.2026 10:06 Ответить
Ага, вже чотири роки ляпають
13.05.2026 10:13 Ответить
Правильно говорять, Україна виграла цю війну і рано чи пізно доведе її до кінця!
13.05.2026 10:13 Ответить
Без коментарів ,або в наший патріотів в "екзилі " зовсім дах поїхав від пропаганди про "перемогу " і "кордони 91 року ".
13.05.2026 14:24 Ответить
Та це тролль місцевий, постійно переможну херню жене, яка на голову не налазить.
13.05.2026 15:32 Ответить
Нєправільная новость, отмєніть.
13.05.2026 10:20 Ответить
І це великий ядерний арсенал, якого боїться нато - кому що, а казкарям аби *******
13.05.2026 10:43 Ответить
і купа шахедів сьогодні, яка когось вб'є і щось зруйнує - то також наша перевага, у нас одні "переваги", ми їх не помічаємо, а от політики їх бачать і розкажуть
13.05.2026 10:51 Ответить
Пісторіус ,непевно ,передивився гіномарафонівської пропаганди ,якщо меле казочки про "перемогу " і "кордони 91 року "
13.05.2026 14:20 Ответить
Дай Боже!
13.05.2026 14:49 Ответить
 
 