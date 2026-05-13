Многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины, - Писториус

Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что Украина имеет преимущество в войне с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя", — сказал министр, который во вторник посетил Запорожскую и Днепропетровскую области.

"Украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и дают результат", — добавил Писториус.

Читайте: Зеленский и Писториус обсудили совместное производство оружия и дипломатический процесс для достижения мира

Издание отмечает, что Писториусу в украинских командных пунктах продемонстрировали, как дроны используются для разведки и борьбы с российскими системами вооружения и солдатами.

Также он наблюдал за продолжающимися операциями.

"Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины", — сказал министр обороны Германии.

Читайте: Германия профинансирует инициативу ЕС по созданию центров военной подготовки в Украине, — Писториус