Новини Візит Пісторіуса до України
Багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України, - Пісторіус

Пісторіус заявив про вирішальну фазу війни

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна має перевагу у війні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Подробиці

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", - сказав міністр, який у вівторок відвідав Запорізьку та Дніпропетровську області.

"Українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат", - додав Пісторіус.

Читайте: Зеленський та Пісторіус обговорили спільне виробництво зброї та дипломатичний процес для досягнення миру

Видання зазначає, що Пісторіусу не українських командних пунктах продемонстрували, як дрони використовуються для розвідки та боротьби з російськими системами озброєння та солдатами.

Також він спостерігав за операціями, що тривають.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", - сказав міністр оборони Німеччини.

Читайте: Німеччина профінансує ініціативу ЄС щодо створення центрів військової підготовки в Україні, - Пісторіус

Автор: 

війна (1620) Німеччина (8031) Пісторіус Борис (373)
Топ коментарі
+6
то, чому нам постійно впарюють про якусь заморозку по лбз?
як що ми вже перемагаємо, двє трі нєдєлі і кофа у ялті?
13.05.2026 09:54 Відповісти
+4
Ох, ці вже мені диванні поцреоти. *****, ви навіть не розумієте в якій сраці ми самі. Ти собі можеш осягнути що в 91 році нас було 52 млн, а зараз 20-25 залишилось, й це ще не кінець. Ми самі скоро щезнемо, а ти мені тут про якийсь урал пишеш. Стадо недоумків!
13.05.2026 13:33 Відповісти
+3
до Урала
13.05.2026 10:02 Відповісти
13.05.2026 09:54 Відповісти
Мабуть тому, що для нашої теперішньої влади закінчення війни це халепа.
13.05.2026 10:18 Відповісти
Тю, так і ти говори, яка проблема. Рота маєш - отак ви рашку і перемагаєте 5-й рік.
13.05.2026 09:55 Відповісти
багато -хто.це хто???
13.05.2026 09:58 Відповісти
А що значить "на користь України"? Для когось перемога це кордони 91 року, а комусь й зупинка по ЛБЗ гарний результат. Все відносно.
13.05.2026 10:00 Відповісти
13.05.2026 10:02 Відповісти
13.05.2026 13:33 Відповісти
Ага. Скоро шашлики будемо їсти. Дебіли. Про закінчення війни ще й на користь України говорять тільки ті хто не хочуть Україні допомагати. Мовляв навіщо, якщо війна от-от закінчиться. Рашисти і Союзники Сосії ж навпаки кажуть про нові наступи і нові війни і готуються до війни. Тому всі хто розказує про закінчення війни або про те що війни ніякої немає а це все українська криза то всі агенти кремля або зрадники.
13.05.2026 10:06 Відповісти
Ага, вже чотири роки ляпають
13.05.2026 10:13 Відповісти
Правильно говорять, Україна виграла цю війну і рано чи пізно доведе її до кінця!
13.05.2026 10:13 Відповісти
Без коментарів ,або в наший патріотів в "екзилі " зовсім дах поїхав від пропаганди про "перемогу " і "кордони 91 року ".
13.05.2026 14:24 Відповісти
Та це тролль місцевий, постійно переможну херню жене, яка на голову не налазить.
13.05.2026 15:32 Відповісти
Нєправільная новость, отмєніть.
13.05.2026 10:20 Відповісти
І це великий ядерний арсенал, якого боїться нато - кому що, а казкарям аби *******
13.05.2026 10:43 Відповісти
і купа шахедів сьогодні, яка когось вб'є і щось зруйнує - то також наша перевага, у нас одні "переваги", ми їх не помічаємо, а от політики їх бачать і розкажуть
13.05.2026 10:51 Відповісти
Пісторіус ,непевно ,передивився гіномарафонівської пропаганди ,якщо меле казочки про "перемогу " і "кордони 91 року "
13.05.2026 14:20 Відповісти
Дай Боже!
13.05.2026 14:49 Відповісти
 
 