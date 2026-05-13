Багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України, - Пісторіус
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна має перевагу у війні з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
Подробиці
"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", - сказав міністр, який у вівторок відвідав Запорізьку та Дніпропетровську області.
"Українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат", - додав Пісторіус.
Видання зазначає, що Пісторіусу не українських командних пунктах продемонстрували, як дрони використовуються для розвідки та боротьби з російськими системами озброєння та солдатами.
Також він спостерігав за операціями, що тривають.
"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", - сказав міністр оборони Німеччини.
як що ми вже перемагаємо, двє трі нєдєлі і кофа у ялті?