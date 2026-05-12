Німеччина профінансує ініціативу ЄС щодо створення центрів військової підготовки в Україні, - Пісторіус

Німеччина виділяє понад 10 мільйонів євро на ініціативу ЄС щодо створення центрів військової підготовки в Україні, які мають забезпечити високу боєготовність української армії у майбутньому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Боєготовність української армії

За його словами, ці кошти підуть на фінансування інфраструктури повноцінного навчального закладу.

Пісторіус додав, що ці навчальні заклади в Україні мають забезпечити високу боєготовність української армії – навіть після можливого укладення мирної угоди з Росією.

Також читайте: Сирський про підготовку військових: Відсуваємо навчання від фронту. Є незадовільний стан безпеки на об’єктах

Заходи стримування

Німецький міністр зауважив, що це один із кількох заходів щодо стримування в майбутньому.

Він також розповів, що на території Німеччини вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 2022 року близько 26 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку в Німеччині, - Генштаб