Німеччина профінансує ініціативу ЄС щодо створення центрів військової підготовки в Україні, - Пісторіус
Німеччина виділяє понад 10 мільйонів євро на ініціативу ЄС щодо створення центрів військової підготовки в Україні, які мають забезпечити високу боєготовність української армії у майбутньому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва.
Боєготовність української армії
За його словами, ці кошти підуть на фінансування інфраструктури повноцінного навчального закладу.
Пісторіус додав, що ці навчальні заклади в Україні мають забезпечити високу боєготовність української армії – навіть після можливого укладення мирної угоди з Росією.
Заходи стримування
Німецький міністр зауважив, що це один із кількох заходів щодо стримування в майбутньому.
Він також розповів, що на території Німеччини вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль