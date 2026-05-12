Германия профинансирует инициативу ЕС по созданию центров военной подготовки в Украине, - Писториус

Германия выделяет более 10 миллионов евро на инициативу ЕС по созданию центров военной подготовки в Украине, которые должны обеспечить высокую боеготовность украинской армии в будущем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев.

Боеготовность украинской армии

По его словам, эти средства пойдут на финансирование инфраструктуры полноценного учебного заведения.

Писториус добавил, что эти учебные заведения в Украине должны обеспечить высокую боеготовность украинской армии - даже после возможного заключения мирного соглашения с Россией.

Меры сдерживания

Немецкий министр отметил, что это одна из нескольких мер по сдерживанию в будущем.

Он также рассказал, что на территории Германии уже прошли обучение почти 27 тысяч украинских военных.

