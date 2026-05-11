Зеленський та Пісторіус обговорили спільне виробництво зброї та дипломатичний процес для досягнення миру

У понеділок, 11 травня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який перебуває з візитом в Україні.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога від Німеччини

Президент розповів, що від початку повномасштабної російської агресії Німеччина вже надала Україні допомоги на понад 28,6 млрд євро.

"Це вагоме посилення нашого захисту", - сказав Зеленський.

Читайте також: Пісторіус у Києві: Німеччина планує розширити співпрацю з Україною у виробництві новітніх дронів

Спільне оборонне виробництво

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток спільного оборонного виробництва.

"Ми вже можемо розраховувати на шість проєктів. Також на столі пропозиція України працювати з Німеччиною у форматі Drone Deal. Розраховуємо, що вдасться це реалізувати. Цінуємо наші домовленості і щодо посилення протиповітряної оборони України, які підписали у квітні. Це важливо для захисту нашої енергетичної інфраструктури. Європа має бути самодостатньою в захисті від будь-яких загроз, особливо балістичних. Обговорили, як можемо рухатися в цьому напрямку", - розповів глава держави.

Дипломатичний процес

Окрему увагу Зеленський та Пісторіус приділили дипломатичному процесу для досягнення миру та місцю Європи в ньому.

За словами президента, саме від Європи залежить багато як у процесі мирного врегулювання, так і у відбудові нашої країни.

Нагадаємо, що зранку 11 травня до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Читайте також: Німеччина розглядає варіанти адаптації української системи Delta для Бундесверу, - Пісторіус