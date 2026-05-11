Зеленский и Писториус обсудили совместное производство оружия и дипломатический процесс для достижения мира

Зеленский провел встречу с министром обороны Германии

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который находится с визитом в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь от Германии 

Президент рассказал, что с начала полномасштабной российской агрессии Германия уже предоставила Украине помощь на сумму более 28,6 млрд евро.

"Это существенное усиление нашей защиты", — сказал Зеленский.

Совместное оборонное производство

Во время встречи стороны обсудили развитие совместного оборонного производства.

"Мы уже можем рассчитывать на шесть проектов. Также на столе лежит предложение Украины работать с Германией в формате Drone Deal. Рассчитываем, что удастся это реализовать. Ценим наши договоренности и по усилению противовоздушной обороны Украины, которые подписали в апреле. Это важно для защиты нашей энергетической инфраструктуры. Европа должна быть самодостаточной в защите от любых угроз, особенно баллистических. Обсудили, как можем двигаться в этом направлении", — рассказал глава государства.

Дипломатический процесс

Особое внимание Зеленский и Писториус уделили дипломатическому процессу по достижению мира и месту Европы в нем.

По словам президента, именно от Европы зависит многое как в процессе мирного урегулирования, так и в восстановлении нашей страны.

Напомним, что утром 11 мая в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.

"...москва сожженная пожаром Макрону отдана..."
11.05.2026 20:59 Ответить
Ішак продовжує вішати лапшу. Приїзджав, щоб вставити чергову клізму.
11.05.2026 21:10 Ответить
Провести розмову це не значить що приймати якесь рішення ну побалакали і що не буде прес-конференції тому що уже знаємо які вони ці коротенькі конференції
11.05.2026 21:11 Ответить
А нема пропозиції для спільного будівництва кооперативу «озеро» Дінастії?
460 мільойнів не в кожній тумбочці валяється.
11.05.2026 21:52 Ответить
валізу з грошикоми забрав?
11.05.2026 22:04 Ответить
Таке відчуття, що Зеленський боїться повертатися в Україну, він використовує будь-який привід, щоб поїхати в чергове турне.
12.05.2026 00:30 Ответить
 
 