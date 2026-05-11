Зеленский и Писториус обсудили совместное производство оружия и дипломатический процесс для достижения мира
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который находится с визитом в Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Помощь от Германии
Президент рассказал, что с начала полномасштабной российской агрессии Германия уже предоставила Украине помощь на сумму более 28,6 млрд евро.
"Это существенное усиление нашей защиты", — сказал Зеленский.
Совместное оборонное производство
Во время встречи стороны обсудили развитие совместного оборонного производства.
"Мы уже можем рассчитывать на шесть проектов. Также на столе лежит предложение Украины работать с Германией в формате Drone Deal. Рассчитываем, что удастся это реализовать. Ценим наши договоренности и по усилению противовоздушной обороны Украины, которые подписали в апреле. Это важно для защиты нашей энергетической инфраструктуры. Европа должна быть самодостаточной в защите от любых угроз, особенно баллистических. Обсудили, как можем двигаться в этом направлении", — рассказал глава государства.
Дипломатический процесс
Особое внимание Зеленский и Писториус уделили дипломатическому процессу по достижению мира и месту Европы в нем.
По словам президента, именно от Европы зависит многое как в процессе мирного урегулирования, так и в восстановлении нашей страны.
Напомним, что утром 11 мая в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
озеро» Дінастії?
460 мільойнів не в кожній тумбочці валяється.