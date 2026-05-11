Германия рассматривает варианты адаптации украинской системы Delta для Бундесвера, - Писториус

Германия планирует активно заниматься украинской системой управления боем DELTA во втором полугодии, чтобы адаптировать ее для использования Бундесвером.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Что известно

"Мы будем очень интенсивно заниматься вашей системой управления боем во втором полугодии. Речь идет о том, как получить, например, быстрый, несложный и защищенный с точки зрения передачи данных обзор ситуационной картины и какие выводы из этого следуют", - рассказал он.

По словам Писториуса, германская сторона рассматривает варианты адаптации у себя украинской разработки.

"Вполне вероятно, что мы дополним такой системой управления боем наши (возможности) или внедрим ее у нас. Это покажет время, но речь идет именно о том, чтобы достичь здесь прогресса", - отметил министр.

Украинские инструкторы

Кроме того, Писториус рассказал, что немецкая армия ранее пригласила украинских инструкторов в танковую школу в Мюнстере и инженерную школу в Ингольштадте.

"Это были двухнедельные курсы, и отзывы, которые я получил от немецкой армии, были исключительно положительными. Здесь также видно, как много можно научиться, если быть открытыми к обмену опытом и знаниями", - отметил он.