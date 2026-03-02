Украинская система Delta опережает российские аналоги на годы, - Плетенчук
Отечественная система ситуационной осведомленности "Delta" опережает аналоги врага на годы.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Любая такая система должна включать в себя все компоненты, чтобы все понимали общую ситуацию, вы должны знать, что происходит у соседа справа-слева, и для планирования своих действий.
В этом смысле, так же как и для беспилотных технологий, Украина ушла намного дальше нашего врага. Наши иностранные партнеры также в восторге от системы ситуационной осведомленности "Дельта", которая является действительно современной и была создана украинскими военными и волонтерами, в том числе с участием офицеров ВМС", - отметил он.
Плетенчук добавил, что в прошлом году на военных учениях в Европе Украина доказала западным партнерам эффективность системы "Дельта", которая опережает российские аналоги.
"Это были учения беспилотных систем в воздухе, на воде и суше. Наши партнеры в восторге. Потому что при разработке украинской системы ситуационной осведомленности мы забежали вперед и серьезно забежали. На самом деле россиянам до нас далеко. Речь идет о годах", - добавил спикер.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что украинская боевая система DELTA получила высокую оценку от Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба по развитию способностей НАТО вице-адмирала Джеффри В. Хьюза.
- Министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ о внедрении системы DELTA на всех уровнях Сил обороны.
- За два месяца с внедрения системы DELTA на всех уровнях ВСУ верифицировано более 130 тысяч уничтоженных и поврежденных вражеских целей, 25% из них - это личный состав противника.
- Украинская боевая система DELTA стала основной системой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025.
потрібно доводити втрати 1 до 10+ ... ось до чого прагнути потрібно і мовчки без піздіжа по всім праскам
Айтішники і розумники у них є, політична воля - теж.
Зламають, вкрадуть, вдосконалять - і це все "в піку хохлам".
Плакати потім будете.