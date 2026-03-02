Украинская система Delta опережает российские аналоги на годы, - Плетенчук

Отечественная система ситуационной осведомленности "Delta" опережает аналоги врага на годы.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Любая такая система должна включать в себя все компоненты, чтобы все понимали общую ситуацию, вы должны знать, что происходит у соседа справа-слева, и для планирования своих действий.

В этом смысле, так же как и для беспилотных технологий, Украина ушла намного дальше нашего врага. Наши иностранные партнеры также в восторге от системы ситуационной осведомленности "Дельта", которая является действительно современной и была создана украинскими военными и волонтерами, в том числе с участием офицеров ВМС", - отметил он.

Плетенчук добавил, что в прошлом году на военных учениях в Европе Украина доказала западным партнерам эффективность системы "Дельта", которая опережает российские аналоги.

"Это были учения беспилотных систем в воздухе, на воде и суше. Наши партнеры в восторге. Потому что при разработке украинской системы ситуационной осведомленности мы забежали вперед и серьезно забежали. На самом деле россиянам до нас далеко. Речь идет о годах", - добавил спикер.

Что предшествовало?

