1 784 4

Украинская система Delta опережает российские аналоги на годы, - Плетенчук

Система Delta: опережает российские аналоги

Отечественная система ситуационной осведомленности "Delta" опережает аналоги врага на годы.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Любая такая система должна включать в себя все компоненты, чтобы все понимали общую ситуацию, вы должны знать, что происходит у соседа справа-слева, и для планирования своих действий.

В этом смысле, так же как и для беспилотных технологий, Украина ушла намного дальше нашего врага. Наши иностранные партнеры также в восторге от системы ситуационной осведомленности "Дельта", которая является действительно современной и была создана украинскими военными и волонтерами, в том числе с участием офицеров ВМС", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 инструкторов прошли обучение по применению DELTA для Сухопутных войск

Плетенчук добавил, что в прошлом году на военных учениях в Европе Украина доказала западным партнерам эффективность системы "Дельта", которая опережает российские аналоги.

"Это были учения беспилотных систем в воздухе, на воде и суше. Наши партнеры в восторге. Потому что при разработке украинской системы ситуационной осведомленности мы забежали вперед и серьезно забежали. На самом деле россиянам до нас далеко. Речь идет о годах", - добавил спикер.

Читайте: Более 200 тыс. пользователей уже зарегистрировались в системе DELTA

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны запустило курс по боевой системе DELTA в приложении Армия+

связь (42) ВСУ (3746) Плетенчук Дмитрий (98)
ми знаємо що московити це вбоге біосміття , що роками найобувало всіх навкруги своєю псевдо "величю" , але не потрвбно нам хвалитися зараз.
потрібно доводити втрати 1 до 10+ ... ось до чого прагнути потрібно і мовчки без піздіжа по всім праскам
02.03.2026 10:27 Ответить
Ви там не сильно щоки надувайте.
Айтішники і розумники у них є, політична воля - теж.
Зламають, вкрадуть, вдосконалять - і це все "в піку хохлам".
Плакати потім будете.
02.03.2026 10:34 Ответить
Кацапи не засмучуються, в покинутому бліндажі, з якого втекли сцикоофіцери на запорізькому напрямку ще багато інформації лишилося на покинутих ноутбуках, та іншому обладнанні...
02.03.2026 10:43 Ответить
І навіщо ця бравада? Є, то й добре користуйтеся і не провокуйте ворога на викрадення технології!
02.03.2026 11:05 Ответить
 
 