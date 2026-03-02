Українська система Delta випереджає російські аналоги на роки, - Плетенчук
Вітчизняна система ситуаційної обізнаності "Delta" випереджає аналоги ворога на роки.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Будь-яка така система має включати в себе всі компоненти, щоб всі розуміли загальну ситуацію, ви маєте знати що відбувається у сусіда праворуч-ліворуч і для планування своїх дій.
У цьому сенсі, так само як і для безекіпажних технологій, Україна пішла набагато далі від нашого ворога. Наші іноземні партнери так само в захваті від системи ситуаційної обізнаності "Дельта", яка є дійсно сучасною і була створена українськими військовими і волонтерами, зокрема і за участі офіцерів ВМС", - зазначив він.
Плетенчук додав, що минулого року на військових навчаннях у Європі Україна довела західним партнерам ефективність системи "Дельта", що випереджає російські аналоги.
"Це були навчання безекіпажних систем у повітрі, на воді і суходолі. Наші партнери в захваті. Тому що при розробці української системи ситуаційної обізнаності ми забігли наперед і серйозно забігли. Насправді росіянам до нас далеченько. Йдеться про роки", - додав речник.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ураїнська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза.
- Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони.
- За два місяці з впровадження системи DELTA на всіх рівнях ЗСУ верифіковано понад 130 тисяч знищених та пошкоджених ворожих цілей, 25% з них - це особовий склад противника.
- Українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025.
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потрібно доводити втрати 1 до 10+ ... ось до чого прагнути потрібно і мовчки без піздіжа по всім праскам
Айтішники і розумники у них є, політична воля - теж.
Зламають, вкрадуть, вдосконалять - і це все "в піку хохлам".
Плакати потім будете.