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Новини Бойова система DELTA
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Українська система Delta випереджає російські аналоги на роки, - Плетенчук

Система Delta: випереджає російські аналоги

Вітчизняна система ситуаційної обізнаності "Delta" випереджає аналоги ворога на роки.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Будь-яка така система має включати в себе всі компоненти, щоб всі розуміли загальну ситуацію, ви маєте знати що відбувається у сусіда праворуч-ліворуч і для планування своїх дій.

У цьому сенсі, так само як і для безекіпажних технологій, Україна пішла набагато далі від нашого ворога. Наші іноземні партнери так само в захваті від системи ситуаційної обізнаності "Дельта", яка є дійсно сучасною і була створена українськими військовими і волонтерами, зокрема і за участі офіцерів ВМС", - зазначив він.

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Плетенчук додав, що минулого року на військових навчаннях у Європі Україна довела західним партнерам ефективність системи "Дельта", що випереджає російські аналоги.

"Це були навчання безекіпажних систем у повітрі, на воді і суходолі. Наші партнери в захваті. Тому що при розробці української системи ситуаційної обізнаності ми забігли наперед і серйозно забігли. Насправді росіянам до нас далеченько. Йдеться про роки", - додав речник.

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Що передувало?

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Автор: 

зв’язок (445) ЗСУ (8788) Плетенчук Дмитро (212)
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ми знаємо що московити це вбоге біосміття , що роками найобувало всіх навкруги своєю псевдо "величю" , але не потрвбно нам хвалитися зараз.
потрібно доводити втрати 1 до 10+ ... ось до чого прагнути потрібно і мовчки без піздіжа по всім праскам
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02.03.2026 10:27 Відповісти
Ви там не сильно щоки надувайте.
Айтішники і розумники у них є, політична воля - теж.
Зламають, вкрадуть, вдосконалять - і це все "в піку хохлам".
Плакати потім будете.
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02.03.2026 10:34 Відповісти
Саме так. Кацапи сподівалися на танки та бехи при штурмах, а наші придумали їх розхерачувати фпвішками. Кацапи усе швидко зрозуміли і тепер в них дронів не менше аніж в нас.
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02.03.2026 12:22 Відповісти
Кацапи не засмучуються, в покинутому бліндажі, з якого втекли сцикоофіцери на запорізькому напрямку ще багато інформації лишилося на покинутих ноутбуках, та іншому обладнанні...
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02.03.2026 10:43 Відповісти
І навіщо ця бравада? Є, то й добре користуйтеся і не провокуйте ворога на викрадення технології!
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02.03.2026 11:05 Відповісти
Переможна перемога. Спимо спокійно далі.
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02.03.2026 13:34 Відповісти
 
 