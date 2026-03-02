Українська система Delta випереджає російські аналоги на роки, - Плетенчук

Вітчизняна система ситуаційної обізнаності "Delta" випереджає аналоги ворога на роки.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Будь-яка така система має включати в себе всі компоненти, щоб всі розуміли загальну ситуацію, ви маєте знати що відбувається у сусіда праворуч-ліворуч і для планування своїх дій.

У цьому сенсі, так само як і для безекіпажних технологій, Україна пішла набагато далі від нашого ворога. Наші іноземні партнери так само в захваті від системи ситуаційної обізнаності "Дельта", яка є дійсно сучасною і була створена українськими військовими і волонтерами, зокрема і за участі офіцерів ВМС", - зазначив він.

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Плетенчук додав, що минулого року на військових навчаннях у Європі Україна довела західним партнерам ефективність системи "Дельта", що випереджає російські аналоги.

"Це були навчання безекіпажних систем у повітрі, на воді і суходолі. Наші партнери в захваті. Тому що при розробці української системи ситуаційної обізнаності ми забігли наперед і серйозно забігли. Насправді росіянам до нас далеченько. Йдеться про роки", - додав речник.

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Що передувало?

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