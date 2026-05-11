Німеччина розглядає варіанти адаптації української системи Delta для Бундесверу, - Пісторіус

Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм DELTA у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесвером.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції у Києві за підсумками зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Що відомо

"Ми будемо дуже інтенсивно займатися вашою системою управління боєм у другому півріччі. Йдеться про питання, як отримати, наприклад, швидкий, нескладний і захищений з точки зору передачі даних огляд ситуаційної картини та які висновки з цього випливають", - розповів він.

За словами Пісторіуса, німецька сторона розглядає варіанти адаптації у себе української розробки.

"Цілком імовірно, що ми доповнимо такою системою управління боєм наші (спроможності) або впровадимо її у нас. Це покаже час, але йдеться саме про те, щоб досягти тут прогресу", - зазначив міністр.

Українські інструктори

Крім того, Пісторіус розповів, що німецька армія раніше запросила українських інструкторів до танкової школи в Мюнстері та інженерної школи в Інгольштадті.

"Це були двотижневі курси, і відгуки, які я отримав від німецької армії, були виключно позитивними. Тут також видно, скільки можна навчитися, якщо бути відкритими до обміну досвідом і знаннями", - зазначив він.

В обмін на тауроси?
11.05.2026 14:56 Відповісти
У ФРГ є домова з Ізраїлем про видачу видатних конструкторів на прізвище Міндіч ?
11.05.2026 14:59 Відповісти
Цю систему скоро всі куплять і Пентагон теж.
11.05.2026 15:08 Відповісти
не купить, а скопіпастить:
Палантір з Андурілом працюють в Україні з 2022 р.

примітним є, що німці НЕ довіряють американцям, а домовляються з нами

11.05.2026 16:01 Відповісти
Не в довірі справа, просто в США таких систем або ще нема, або в зародковому стані. А в нас вже провірено реальними боями. Це самі американці визнають і теж хочуть співробітництва.
11.05.2026 17:26 Відповісти
спів чого ?
11.05.2026 22:36 Відповісти
 
 