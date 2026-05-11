Німеччина розглядає варіанти адаптації української системи Delta для Бундесверу, - Пісторіус

Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм DELTA у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесвером.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції у Києві за підсумками зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Що відомо

"Ми будемо дуже інтенсивно займатися вашою системою управління боєм у другому півріччі. Йдеться про питання, як отримати, наприклад, швидкий, нескладний і захищений з точки зору передачі даних огляд ситуаційної картини та які висновки з цього випливають", - розповів він.

За словами Пісторіуса, німецька сторона розглядає варіанти адаптації у себе української розробки.

"Цілком імовірно, що ми доповнимо такою системою управління боєм наші (спроможності) або впровадимо її у нас. Це покаже час, але йдеться саме про те, щоб досягти тут прогресу", - зазначив міністр.

Українські інструктори

Крім того, Пісторіус розповів, що німецька армія раніше запросила українських інструкторів до танкової школи в Мюнстері та інженерної школи в Інгольштадті.

"Це були двотижневі курси, і відгуки, які я отримав від німецької армії, були виключно позитивними. Тут також видно, скільки можна навчитися, якщо бути відкритими до обміну досвідом і знаннями", - зазначив він.