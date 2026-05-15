Мерц провів розмову із Трампом: говорили про Іран та Україну
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.
Про це Мерц повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Я мав хорошу телефонну розмову з Дональдом Трампом, коли він повертався з Китаю. Ми дійшли згоди, що Іран повинен сісти за стіл переговорів негайно. Він має відкрити Ормузьку протоку", - зазначив він.
Також, за словами німецького канцлера, обговорювали і агресію РФ проти України.
"Ми також обговорили питання мирного врегулювання ситуації в Україні та узгодили наші позиції напередодні саміту НАТО в Анкарі. США та Німеччина - це сильні партнери в сильному НАТО", - додав Мерц.
