Мерц провів розмову із Трампом: говорили про Іран та Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Про це Мерц повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Я мав хорошу телефонну розмову з Дональдом Трампом, коли він повертався з Китаю. Ми дійшли згоди, що Іран повинен сісти за стіл переговорів негайно. Він має відкрити Ормузьку протоку", - зазначив він.

Також, за словами німецького канцлера, обговорювали і агресію РФ проти України.

"Ми також обговорили питання мирного врегулювання ситуації в Україні та узгодили наші позиції напередодні саміту НАТО в Анкарі. США та Німеччина - це сильні партнери в сильному НАТО", - додав Мерц.

